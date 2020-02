Tunteiden vuoristorata ajoi Janni Väkevän syömishäiriöön, lääkkeiden yliannostuksiin ja kymmenen vuoden terapiaan - vuosi sitten hän sai keinot päästä eroon vaarallisista tunnekuohuista: "Ensi kertaa tunnen olevani itse ohjaksissa"

Janni Väkevä on herkkä ja tunteellinen täydellisyyden tavoittelija. Se on ollut Väkevälle vaikea paketti hallita. Nyt hän on oppinut sammuttamaan suurten tunneroihujen sijasta pieniä tulipaloja.