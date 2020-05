Ensimmäiset maakuntavaalit pidetään näillä näkymin 2025 kuntavaalien yhteydessä, sote-uudistus voimaan vasta niiden jälkeen

Maakuntavaalit on tarkoitus pitää kuntavaalien yhteydessä vuodesta 2025 lähtien, kerrotaan oikeusministeriöstä Uutissuomalaiselle. Maakuntien sekä sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta koskevan lakiesityksen pitäisi valmistua vielä tänä vuonna. Koronaepidemia ei ole näillä näkymin vaikuttamassa aikatauluun.

– Mikään ei ole varmaa ennen kuin uudistusta koskeva lainsäädäntö on valmis, mutta kyllä hanke on vahvassa valmistelussa. Hallituksella on ihan hallitusohjelmankin mukaan tarkoitus saada uudistus eduskunnan käsittelyyn ja sen jälkeen lainsäädäntö voimaan, vaalijohtaja Arto Jääskeläinen sanoo.

Ensi kevään kuntavaalien yhteydessä maakuntavaaleja ei ehditä aikataulusyistä järjestää. Esitys lienee silloin vielä eduskunnan käsittelyssä.

– Tarkoitus on, että maakuntavaalit olisi säännönmukaisesti kuntavaalien yhteydessä vuodesta 2025 lähtien.

Anssi Hietamaa Maakuntien rajat voivat muuttua ennen vaaleja; etenkin Itä-Savon tilanne on auki. Lisäksi Uudellemaalle on tulossa viisi sote-aluetta.

Jääskeläinen kertoo, että uudistuksessa on kolme aikapistettä: lakiesityksestä päättäminen, vaalien ajankohta ja uudistuksen voimaantulo.

– Vaaleilla valitulla valtuustolla pitäisi olla riittävästi aikaa valmistella varsinainen voimaantulo. Niinpä hallituksen pitäisi nyt päättää siitä, milloin uudistus astuu voimaan.

On siis ilmeistä, että vuosikausia valmisteltu sote- ja maakuntauudistus toteutuu vasta vuosikymmenen loppupuolella.

Lain valmistelijat valtiovarainministeriöstä kertovat Uutissuomalaiselle, että uudistuksessa valmistellaan sote-maakuntia, joiden lakisääteisinä tehtävinä olisivat soten ja pelastustoimen järjestäminen. Tehtäväkenttä olisi siis huomattavasti suppeampi kuin Juha Sipilän (kesk.) hallituksen esityksessä.

Rahoitus on tarkoitus saada valtiolta ja lopulta maakuntaverosta.

– Hallitusohjelman mukaisesti maakuntaveron valmistelu tehdään parlamentaarisessa komiteassa, ministeriöstä vastataan sähköpostitse.

Sote-alueita olisi näillä näkymin 22. Käytännössä maakuntavaalit järjestettäisiin 17 maakunnassa ja Uudellamaalla neljällä alueella.

Helsingissä maakuntavaaleja ei toimiteta, vaan valtaa käyttäisi kaupunginvaltuusto kuten tähänkin asti.

Maakuntavaltuuston koko määräytyisi asukasluvun mukaan, mutta se olisi vähintään 59 henkilöä.

14 vuotta

Hallitusohjelmassa mainitaan maakuntavaalit vain epäsuorasti ja lyhyesti: "Alueiden päätöksenteosta vastaavat suorilla vaaleilla valitut valtuutetut."

Ohjelmaan on kirjattu sote-uudistuksen välttämättömyys. Uudistuksesta mainitaan muun muassa se, että terveydenhuollon painopistettä siirretään erikoissairaanhoidosta perustasolle.

Hallitusohjelman mukaan maakunnat tuottavat palvelut pääosin julkisina palveluina. Yksityinen ja kolmas sektori toimivat täydentävinä palveluiden tuottajina. Sitä varten luodaan palveluseteleihin perustuva järjestelmä.

Sote- ja maakuntauudistusta on eri muodoissaan yritetty saada kasaan ainakin 14 vuotta.

Juha Sipilän (kesk.) hallituskaudella maakuntavaaleja mallailtiin vuodelle 2018. Uudistus tyssäsi useaan kertaan perustuslakivaliokuntaan. Esitykseen sisältynyt valinnanvapaus olisi valiokunnan mukaan rikkonut kansalaisten yhdenvertaista kohtelua.

Esityksen kaatuminen kaatoi lopulta koko hallituksen aivan viime eduskuntavaalien kynnyksellä.

Juttua korjattu kello 9.45: Ensimmäiset maakuntavaalit toimitetaan kuntavaalien yhteydessä 2025. On kuitenkin yhä mahdollista, että ensimmäiset maakuntavaalit pidetään jo aiemmin. Vuodesta 2025 lähtien maakuntavaalit ovat kuntavaalien yhteydessä.