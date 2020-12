"Juovuksissa ei saanut kirkkoon tulla, mutta kyllä sinne silti tultiin" – Suomessa on vuoden vaihtumista juhlittu alkoholilla läpi historian

Uusi vuosi on aina ollut alkoholinhuuruinen juhla. Keskeistä juhlinnalle on ollut sosiaalinen kanssakäyminen ja hauskanpito. Kun verrataan aiempiin vuosisatoihin, juhlinnassa on tätä nykyä mukana enemmän myös naisia ja nuorisoa, kertoo Suomen historian professori Kustaa H.J. Vilkuna. Hän on tutkinut laajasti suomalaista alkoholikulttuuria.