Lapsen maailmankuva voi vääristyä verkossa tapahtuvan manipuloinnin vuoksi — lastensuojelujärjestön asiantuntija kertoo, miksi

On tärkeää tehdä lapsille selväksi, mikä on heille sopivaa ja mikä sopimatonta käytöstä tai sisältöä. Vastuu on vanhemmilla, muistuttaa Pelastakaa Lapset ry:n Antti Järventaus.