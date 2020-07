Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten lukuvuosi käynnistyy epävarmuuden merkeissä

Päätökset lukiolaisten paluusta koulujen lähiopetukseen jäävät viime hetkiin. Pääsääntö on, että lukuvuoden alussa elokuussa lukiot käynnistyvät lähiopetuksella koulutiloissa.

Koronaepidemian vuoksi muutoksia opetusjärjestelyihin saatetaan silti tehdä viime tingassa. Mikäli erityisjärjestelyihin päädytään, voivat ratkaisut olla paikkakunta- ja koulukohtaisia.

– Tilanteet saattavat muuttua äkillisesti. Jos lukuvuoden alkaessa esiintyy tautiryppäitä, voidaan joutua tekemään päätöksiä alueellisesti. Valtakunnallisia ja yksityiskohtaisia ohjeita on mahdotonta antaa siitä syystä, että toimintaympäristö vaihtelee niin paljon, sanoo Opetushallituksen opetusneuvos Teijo Koljonen.

Esimerkiksi lukion koko tai koulurakennuksen tilaratkaisut vaikuttavat toimiin.

– Erityisen tärkeää olisi tehdä etukäteen suunnitelmia eri tilanteisiin. Myös kunnissa on hyvä olla laajemmalti mietittynä erilaisia vaihtoehtoja, Koljonen painottaa.

Lisärahaa oppilaiden tukeen

Koljosesta on olennaista, että lukuvuoden alkaessa kartoitetaan opiskelijoiden olosuhteita kevään jäljiltä ja järjestetään esimerkiksi kertauskursseja tai tukiopetusta. Valtio on varannut erityisavustusta lukiokoulutukseen poikkeusolojen vaikutusten tasaamiseksi.

– Näitä aukkoja halutaan nimenomaan paikata tällä rahalla, jotta saadaan heidätkin mukaan, jotka mahdollisesti ovat jääneet keväällä jälkeen opinnoissaan.

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) kesäkuussa julkistetun selvityksen mukaan lukioiden opiskelijakyselyn vastaajista lähes joka toinen koki opiskelumotivaationsa huonoksi poikkeusolojen aikana.

Varapuheenjohtaja Juho Leskelä Lukiolaisten Liitosta kertoo, että lukiolaiset pitivät kevään etäopiskelua erittäin kuormittavana. Etäopetukseen siirryttiin hyvin lyhyellä varoitusajalla, ja itsenäisiä tehtäviä koettiin olevan liian paljon.

– Kouluissa on otettava huomioon, että lukiolaiset eivät ole käyneet oppilaitoksessa viiteen kuukauteen. Etäopiskelu on ollut hankalampaa, ja voi hyvin olla, että osa opiskelijoista on jäänyt selvästi jälkeen.

Tilastokeskuksen mukaan tutkintotavoitteista lukiokoulutusta sai viime vuonna noin 105 000 opiskelijaa.

Poikkeuksiin varauduttava ammattiopinnoissakin

Ammatillisissa oppilaitoksissa aloitetaan uusi lukuvuosi lähtökohtaisesti lähiopetuksena kouluissa ja työpaikoilla.

Karvin selvityksestä ilmenee, että ammatillisessa koulutuksessa oli kevään kuluessa ongelmia esimerkiksi työpaikalla tapahtuvassa oppimisessa ja etäopiskelun tukemisessa.

Yksikön päällikkö Kati Lounema Opetushallituksesta arvioi, että ammatillisessa opiskelussa on syytä varautua sovittujen aikataulujen muutoksiin.

– Esimerkiksi Rovaniemellä on hiljattain ollut altistumisia. Tällaiset muutokset koronatilanteessa saattavat nopeasti vaikuttaa työpaikoilla tapahtuvan oppimisen tilanteisiin.

Ammattiin Opiskelevien Liiton vt. puheenjohtaja Jutta Vihonen nostaa esille yritysten aseman, joka voi olla kevään poikkeusajan jäljiltä vielä epäselvä.

– Kaikilla aloilla yritysten omatkaan työntekijät eivät vielä ole päässeet takaisin töihin, esimerkkinä ravintola-ala. Miten työssä oppimista ja työpaikoilla tapahtuvaa oppimista käytännössä hoidetaan, Vihonen aprikoi.

Vuonna 2018 oppilaitosmuotoisessa ammatillisessa perustutkintokoulutuksessa opiskeli noin 220 000 opiskelijaa, kertoo Tilastokeskus.