Lumenveiston SM-kisoissa oli lauantaina täysi työpäivä: "Tämä on paljon rankempaa kuin se, että tekisit lumitöitä koko päivän" Lumiveistokset ottivat muotoaan Kouvolassa Kuusankoskitalon takana lauantaina. Lumenveiston SM-kisat päättyvät sunnuntaina. Lumikki Haaja Joensuulainen Team Slowflake paini raskaan lumen parissa lauantaina. Joukkueeseen kuuluvat Mauri Kekkonen, Ulla Kotkajuuri ja Peter Sjölund.

Lumenveisto on hikistä hommaa. Tämän joutui moni joukkue toteamaan lauantain suojasäässä, kun suojalunta piti pilkkoa lumiveistoksia varten.

— Mitä enemmän aikaa kuluu, sitä vimmaisempi on olo, ja sitä enemmän saa aikaan. Siinäkin on rajansa, joensuulaisen Snowflake teamin Peter Sjölund nauraa.

Team Slowflake on rakentamassa Pikkuoravien kuuraketti -nimistä lumiveistosta. Teokseen sisältyy 15 metriä pitkä liukumäki. Joukkueella on hikinen urakka lumikuutionsa pilkkomisessa.

Lasten turvallisuus on tärkeintä. — Mauri Kekkonen

— Märkä lumi painaa, ja aikataulu on venynyt. Paloittelutyö on raskasta, saha kulkee tahmaisesti märässä lumessa. Tämä on paljon rankempaa kuin se, että tekisit lumitöitä koko päivän, saman joukkueen Mauri Kekkonen kertoo.



Raskas lumi on venyttänyt joukkueen aikataulua. Voi olla, ettei veistos synny aivan sellaisena, kuin se on alkujaan kaavailtu.

— Näissä hommissa pitää myös pystyä soveltamaan tarpeen mukaan.

Kekkosen mukaan joukkue on kisannut aikaisemminkin nollakelissä ja jopa vesisateessa. Tuolloin lumiveistokset on saatettu purkaa heti tuomaroinnin jälkeen turvallisuussyistä. Kouvolaan on kuitenkin luvattu ensi viikolle pakkasta, jolloin teokset voivat säilyä pitkään.

— Lasten turvallisuus on tärkeintä.

Lumikki Haaja Petri Laukkasen teos tarvitsee pakkasyön, jotta siitä tulisi veistäjän toiveiden mukainen.

Pikkutarkka teos tarvitsee pakkasta

Helsinkiläinen Petri Laukkanen osallistuu soolosarjaan Kultainen puu ja sinilintu -veistoksella. Laukkanen on hahmotellut teoksen suuria linjoja jo hyvän tovin. Teos pitää saada viimeistelyä vaille valmiiksi vielä lauantain aikana.

— Yöksi on luvattu muutama aste pakkasta. Se kovettaa lunta sopivasti, jolloin huomenna veistokseen saa tehtyä kaikki viimeistelyt.

Laukkasen mukaan taiteellisimmille töille märkä plussakeli on huono. Mikäli työssä on paljon ilmavia osia ja kaaria, saattavat ne kärsiä lämpimissä olosuhteissa. Lisäksi pikkutarkat osat kärsivät nopeasti huonossa ilmassa.

— Jos pakkasta ei ole, silloin pitää tehdä mahdollisesti hieman paksumpia elementtejä, että ne selviävät lämmössä ja vesisateessa. Omaan työhön on tulossa muutama läpileikkaus. Mikäli ilma olisi huono, joutuisin ainakin miettimään niiden kokoa uusiksi.