Elettiin syksyä 2018, kun Henrik Nybomin elämä kääntyi päälaelleen. Kolmen lapsen isän 12 vuoden suhden päättyi avioeroon.

Nybomin mukaan ero tuli yllätyksenä, vaikka merkkejä siitä oli ollut nähtävissä. Hän piti Turun keskustassa valokuvaamon ja kahvilan yhdistelmää. Firmalla oli talousvaikeuksia, ja yrittäjän päivät pitkiä.

– Olin sairaan stressaantunut enkä ehtinyt huomaamaan, miten meillä menee. Kummallakaan ei ollut omaa elämää. Ei nähty omia ystäviä ja unohdettiin, että itsestä ja omasta jaksamisesta pitää pitää huolta, Nybom kertoo.

Nybomin mukaan kotiasiat kyllä sujuivat aina hyvin. Lastenhoito meni mallikkaasti, mutta kolme pientä lasta ja oma yritys oli vain lopulta liikaa. Se päättyi siihen, että Nybomin vaimo tapasi uuden miehen.

– Viimeiset vuodet olimme vain hyvä tiimi. Parisuhde oli unohtunut, eli tyypillinen ruuhkavuositarina, Nybom tiivistää.

Eron hetkellä Nybomin mukaan tärkeintä oli, että pariskunta erosi ystävinä.

– Halusimme tehdä eron lapsille niin helpoksi kuin voi. Lapsille oli vielä yhdentekevää, miksi eroamme, mutta se oli raskas paikka. Pienin lapsi oli silloin 3-vuotias eikä vielä ymmärtynyt, mikä ero edes on. Selitimme hänelle rauhallisesti, ettemme häviä mihinkään.

Nyt vanhemmat hoitavat lapsia vuoroviikoin, ja Nybom kertoo ihmettelevänsä, miten hyvin lapset ovat tilanteeseen sopeutuneet.

Nybomille itselleen ero sen sijaan loi melkoisen tunnekuohun. Hän kertoo, että pariskunta ei juuri koskaan riidellyt. Jälkikäteen hän ajattelee, että ehkä tunteita olisi pitänyt tuoda enemmän pöytään.

– Ensin iski kauhea epäusko, että näin ei voi käydä. Sitten tuli niin voimakas vihan tunne, etten olisi sellaista edes osannut kuvitella.

Nybom päätti, että nyt pitää tehdä jotain. Hän soitti thai boxingia harrastavalle ystävälleen, että nyt pitää päästä purkamaan aggressioita. Säkin hakkaaminen oli rankkaa treeniä, joka toi helpotusta.

Sitten romahdin ja itkin vain holtittomasti sohvalla.

– Siinä ei ehdi miettiä mitään. Juoksin myös paljon. Oikeastaan puoli vuotta juoksin ongelmia karkuun, kun en halunnut käsitellä niitä.

"Jos juoksee karkuun, niin asiat saa lopulta kiinni"

Varsinainen romahdus tulikin myöhemmin. Nybom katseli Ylen dokkaria miehistä, joiden puoliso oli kuollut. Menetyksen tunteet olivat tuttuja.

– Sitten romahdin ja itkin vain holtittomasti sohvalla. Sen jälkeen olo helpotti, ja pääsin arkeen kiinni. Jos juoksee karkuun, niin asiat saa lopulta kiinni, Nybom miettii.

Nybom kiittelee myös sitä, että vertaistukea oli onneksi tarjolla. Kaveri, jolla oli takana samanlainen kuvio, tuli kesken työpäivän juttelemaan.

– Kun näin, että hän oli jo tosi hyvinvoiva, se auttoi. Edessä oli elävä esimerkki, että tästä voi selvitä ja aika parantaa haavat.

Vajaa kuukausi sitten Nybom ryhtyi pitämään Brave Ny Life -blogia. Se kertoo erosta ja siitä selviämisestä, yhteisvanhemmuudesta sekä ennen kaikkea siitä, että kriiseistä voi selviytyä.

– Nyt itsellä on jo hyvä olo. Siksi blogiakin on helppo kirjoittaa. Muistelen hyviä juttuja ilman katkeruutta, ja tuntuu sairaan hyvältä. Ex:n kanssakin on tosi hyvät välit. Aluksi en osannut nauttia niistä viikoista, kun lapset olivat ex-vaimolla. Nyt joka toinen viikko tuntuu kuin olisin 25-vuotias.

Nybom kertoo, että nyt on aikaa harrastaa taas musahommia. Viime vuosina hän ei ollut ehtinyt ottamaan kitaraa edes käteen. Valokuvaamo meni lopulta konkurssiin, mutta sitä toimintaa hän virittelee myös uudelleen.

– Olemme vuokranneet uuden studiotilan kolmen kaverin kanssa. Teen yhä perhe- ja lapsikuvauksia ja olen aloittanut myös tekemään yrityksille sisällöntuotantoa.

Nybom toivoo nyt bloginsa tuovan helpotusta avioeron kohdanneille miehille. Heidän näkökulmaansa kun ei niin usein kuulla. Mutta millaisia neuvoja hän antaisi erotilanteessa oleville?

– Jos on lapsia, niin ero pitää tehdä lasten ehdoilla. Ei pidä sotia ja syytellä lasten edessä. Se voi olla heille tosi traumaattista. Ja jos vain pystyy, niin kannattaa erota ystävinä. Ex-vaimo on edelleen bestiksiäni. Pahaa oloa on myös syytä purkaa johonkin, kuten liikuntaan tai musiikkiin. Se antaa aivoille breikin kaikesta, Nybom muistuttaa.