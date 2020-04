Peliongelmaisilla on vihdoin mahdollisuus käydä kaupassa ilman repsahdusta.

Koronakriisi on tuottanut negatiivisia talousuutisia toisensa perään. Suomessa on kuitenkin yksi ihmisryhmä, jolle koronatoimenpiteiden vaikutus on taloudellisesti positiivinen: raha-automaattien pelaajat, erityisesti peliriippuvaiset.