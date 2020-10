Näkymätön vaara uhkaa – Liikenneturva varoittaa, että musta jää iskee ensimmäiseksi siltoihin ja ramppeihin

Liikenneturvan kyselyn mukaan musta jää on yllättänyt joka toisen autoilijan. Musta jää aiheuttaa omat haasteensa syys- ja talviliikenteeseen, sillä se on poikkeuksellisen liukasta ja vaikea havaita. Erityisesti sillat, rampit ja muut alueet, joiden alla ei ole lämmittävää maaperää voivat olla vaarallisen liukkaita. Nämä kohdat jäätyvät ensimmäisinä, vaikka tiet olisivat muuten kuivia, kerrotaan Liikenneturvan tiedotteessa.

– Musta jää on erityinen riskitekijä, sillä sitä ei näe ja se saattaa syntyä selkeällä säällä ja vaikka lämpömittari näyttäisi plusasteita, Liikenneturvan koulutusohjaaja Tomi Niemi varoittaa tiedotteessa.

Liikenneturvan mukaan ennakointi on paras tapa varautua vaihtuviin tai haastaviin keliolosuhteisiin. Ennakointi sisältää tarvittavat toimenpiteet sekä ennen ajoa että ajon aikana. Ennen ajoa on tarkistettava sääennuste ja varmistettava, että autossa on keliin sopivat renkaat. Ajon aikana kuljettajan on puolestaan ajettava ennakoiden eli pidettävä kelivaraa ja tunnistettava vaaratekijät ajoissa.

– Vaikka kunnossapito pyrkiikin seuraamaan ja ennakoimaan tilanteita, tulee kuljettajan aina sovittaa toimintansa olosuhteiden mukaan, Niemi jatkaa.

Talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli keli sitä edellyttää.

Muista turvaväli!

Liukkaalla kelillä turvavälin pitäminen on entistä tärkeämpää. Liukkaalla kuljettajan virheliikkeet korostuvat, kun jarrutusmatkat pitenevät huomattavasti. Hyvätkään talvirenkaat eivät takaa kesäkelin pitoa. Liian lyhyt välimatka voi johtaa peräänajoon ja pahimmillaan ketjukolariin. Tarpeeksi suuri turvaväli tekee liikenteestä sekä turvallisempaa että sujuvampaa.

Huonoja ajo-olosuhteita voi kompensoida alentamalla nopeutta. Alhaisempi nopeus tuo kuljettajalle lisää havainnointiaikaa sekä lyhentää pysähtymismatkaa ja -aikaa. Oikea tilannenopeus myös ehkäisee pidon menetystä.

– Liian suurella nopeudella ei ABS-jarruista tai muustakaan turvatekniikasta ole hyötyä, jos renkaiden pito pääsee irtoamaan tien pinnasta esimerkiksi ratin kääntämisen seurauksena, Niemi huomauttaa.

Uusi tieliikennelaki toi muutoksia talvirenkaiden käyttöaikaa koskeviin sääntöihin: talvirenkaita on käytettävä marraskuun alusta maaliskuun loppuun, mikäli keli sitä edellyttää. Kuljettaja on vastuussa siitä, että autossa on olosuhteiden mukaiset renkaat. Talvikelissä autossa on oltava talvirenkaat kalenterista riippumatta. Talvirenkaiden tarvetta voi ennakoida seuraamalla säätiedotetta.