Kymenlaaksossa on havaittu Suomen ensimmäinen koronaviruksen vakavampi brittivarianttitartunta

Kymenlaaksossa varmistui joulunpyhinä ensimmäinen vakavamman Britanniasta löydetyn koronaviruksen mutaation kantaja. Kyseessä on ensimmäinen Suomesta löytynyt mutaatio.

Kymenlaaksoon brittivariantin kantaja tuli Britanniasta. Kymsoten infektioylilääkärin Risto Pietikäisen mukaan sairaanhoitopiirin tiedossa ei ole vielä tarkasti, kuinka paljon vakavammaksi ja herkemmin leviävämmäksi arvioitua koronavariaatiota on liikkeellä.

Kymsotessa otetaan Iso-Britanniasta saapuvilta jo kertaalleen lentokentällä testeissä käyneiltä matkustajilta kontrollinäyte kolmen vuorokauden kuluttua, vaikka henkilö olisi antanut aiemmin negatiivisen näytteen ja on oireeton. Tämä on myös THL:n linjaama toimintatapa. Herkemmin leviämäpää virusmuotoa on esiintynyt myös Ruotsissa.

Taudin on tuonut Kymenlaaksoon yksi henkilö. Kymsote selvitti taudinkantajan lähiympäristöä ja koettaa estää taudin leviämisen laajemmalle.

– Tartuntaketju on selvitetty eikä tartunnan uskota leviävän lähipiiriä laajemmalle. Oleellista oli selvittää kaikki tämän henkilön vaikutuspiirissä olleet, ettei tautia meidän tietämättämme pääse tulemaan lisää. Sellaisia, jotka brittivariaatiota kantavat voi olla toki muitakin.

Pietikäisen mukaan tutkijapiireissä on arvioitu, että mutaatio on herkemmin leviävä tavanomaiseen covid-19-virukseen nähden. Brittivariaation arvellaan tarttuvan jopa 70 prosenttia covid-19:ää herkemmin.

– Tämä huolestuttaa etenkin, kun asiantuntijat eivät ole kaikki yhtä mieltä siitä, onko brittivariantti vakavampi ja vaikeammin hoidettavissa kuin covid-19.