Minna, 44, sai varallisuusvalmennuksesta avaimet vaurastumiseen: ”Arki parani heti” — Rikastuminen on lähinnä psykologiaa, talousvalmentaja sanoo

Hallitsematon rahankäyttö ja taloudelliset vaikeudet eivät yleensä johdu tiedon tai taitojen puutteesta vaan tunteista, sanoo rahataidon valmentaja Mikko Sjögren.

— Sijoittaminen ja säästäminen on helppoa. Oravakin osaa sen. Se pistää pähkinöitä säästöön, kun niitä on, ja käyttää, kun ei ole, Sjögren sanoo.

Ihmisillä puolestaan rahankäyttöön liittyy erilaisia tunteita ja uskomuksia, jotka vääristävät suhdetta rahaan. Moni on oppinut käyttämään rahaa väärin jo lapsuudenkodissaan eikä pysähdy miettimään, onko oma talous matkalla siihen suuntaan, mihin sen haluaisi menevän.

Sjögren valmentaa ihmisiä parempaan rahankäsittelytaitoon Varapuu-yrityksensä avulla. Sjögrenin mukaan rahataidonvalmennuksessa on käynyt jo 30 000 ihmistä. Valmennuksessa ihmisiä opetetaan käsittelemään rahaa ja tekemään sitä lisää sijoittamalla. Varsinaisesta sijoitusneuvonnasta ei ole kyse, sillä sijoitusneuvojan työ on luvanvaraista ja sitä valvoo Finanssivalvonta.

Talousneuvoja voi periaatteessa antaa kuka tahansa.

— Sijoitusneuvojat myyvät usein jotain tiettyä sijoitustuotetta. Meillä ei myydä mitään tuotetta. Voimme auttaa asiakasta vertailemaan eri rahastoja mutta emme sano, mitä niistä hänen pitäisi ostaa, Sjögren sanoo.

Sjögren sanoo, että 80 prosenttia valmennuksesta on psykologiaa. Monilla ihmisillä on myös rahaan liittyviä traumoja. On tullut konkursseja, avioeroja, lama tai riitaisa perinnönjako. Isoisä on hävinnyt pokerissa saaren, tai suvun kartano on aikoinaan ryypätty.

— Useimmilta löytyy jokin juttu, joka vaikuttaa omaan rahankäyttöön.

Käytännössä valmennuksessa selvitetään, mitkä ovat ihmisen henkiset ja fyysiset voimavarat ja mikä on nykyinen taloudellinen tilanne. Paljonko rahaa on käytettävissä?

— Jos ihminen on innoissaan, hän keksii keinot, jos hän on masentunut, hän keksii tekosyyt. Moni ajattelee, että on huono säästämisessä, eikä yritä kunnolla. Silloin tulos on huono, mikä vahvistaa uskomusta.

Ulkopuolinen näkemys toi uusia ideoita

Minna Kuusisto, 44, osallistui talousvalmennusta tarjoavan Varallisuusakatemian henkilökohtaiseen talousvalmennukseen ensimmäisen kerran vuonna 2014 ja uudestaan viime vuonna. Kuusisto kokee olleensa jumissa talousasioidensa kanssa, ja ulkopuolisen katse toi niihin uusia näkökulmia.

— Tilanteeni oli valmennuksen alussakin ihan hyvä. Minulla ei ollut mitään erityistä ongelmaa, mutta halusin kehittyä sijoittajana, Kuusisto sanoo.

Ylimääräistä rahaa ei kuitenkaan ollut, koska Kuusisto oli vasta palannut hoitovapaalta töihin ja teki lyhennettyä työaikaa.

— Ehkä suurin oivallus valmennuksessa oli se, että kaikkea ei tarvitsekaan omistaa itse, voi myös vuokrata. Suomalaiset haluavat yleensä asua omassa asunnossa ja pitää omaa kesämökkiä ja omaa autoa, Kuusisto sanoo.

Kuusisto päätti myydä omistamaansa omaisuutta ja pani siitä saadut rahat sijoituksiin. Kuusisto ymmärsi myös sen, ettei esimerkiksi asuntolainaa kannata välttämättä lyhentää niin nopeasti kuin mahdollista, vaan rahaa voi sijoittaa samalla muuallekin.

— Valmennuksessa asetin tavoitteen, että siitä lähtien minulla on aina varaa sijoittaa, ja se on onnistunutkin. Pystyin heti karsimaan kuluja ja suuntaamaan kulutustani eri asioihin. Arki parani heti, sijoitusten tuotto näkyy sitten vasta tulevaisuudessa, Kuusisto sanoo.

Haaveena taloudellinen vapaus

Vaikka valmennukset olivat kalliita, Kuusisto on saanut niihin sijoitetut rahat takaisin ja enemmänkin.

— Olen keskustellut sijoitusvaihtoehdoista myös pankissa, mutta olen kokenut, että sieltä tarjotut vaihtoehdot ja näkemys ovat jääneet yksipuolisiksi, eikä heillä ole ollut samoja intressejä kuin minulla.

Tulevaisuuden unelmana Kuusistolla on taloudellinen riippumattomuus eli se, ettei tarvitse käydä töissä vaan voi elää sijoitusten tuotolla. Siihen on kuitenkin vielä matkaa.

— Välimaastossa on kuitenkin se, että työtä voi tehdä vähemmän tai olla töissä vain siksi, että haluaa. Haluan myös, että minulla on varaa asioihin, joita tarvitsen. Tai jos elämässä tulee yllätyksiä, niistä selviää, eikä tarvitse tehdä hätiköityjä ratkaisuja.

Minna Nikula haluaa puhua talousasioista ymmärrettävästi ja viihdyttävästi.

Näin sinäkin voit vaurastua

Varallisuusakatemian varallisuusvalmentaja Minna Nikula antaa kymmenen vinkkiä oman talouden haltuunottoon.

1. Mieti, miksi sijoitat ja säästät

Jos säästämiselle ei ole selkeää syytä, tulokset jäävät yleensä huonommiksi. Tavoite voi olla vaikka se, että viettää talvet Espanjassa, perustaa oman yrityksen tai haluaa olla taloudellisesti riippumaton ja lopettaa työnteon. Kun syy on kirkkaana mielessä, se auttaa silloin, kun sijoitusten arvo menee alaspäin ja tekee mieli luovuttaa, ja silloin kun raha polttelee taskussa ja tekisi mieli ostaa jotain.

2. Tee taloudestasi ylijäämäinen

Sijoittaminen on vaikeaa, jos ylimääräistä rahaa ei jää yhtään. Jos velkamäärä kasvaa joka kuukausi, talous on alijäämäinen. Niin ei voi jatkaa, vaan jotain pitää muuttaa. Usein ihmiset eivät tiedä yhtään, paljonko rahaa heiltä kuluu. Moni ei tiedä edes sitä, paljonko rahaa tulee.

3. Aloita

Nikulan mielestä kaikkein tärkein vinkki on se, että aloittaa sijoittamisen nyt. Moni pelkää, että häviää rahat sijoittamalla, mutta jos rahaa pitää tavallisella pankkitilillä, jossa inflaatio on korkoa suurempi, voi olla aivan varma, että rahan arvo häviää. Silti suomalaisilla on yhteensä yli 87 miljardia euroa pankkitileillä.

4. Aloita siitä, minkä tunnet

Rahaa voi sijoittaa esimerkiksi osakkeisiin, hyödykkeisiin, jalometalleihin, asuntoihin tai liiketoimintaan. Kannattaa sijoittaa siihen, mikä itseä kiinnostaa, vaikka toiset vaihtoehdot vaativat enemmän osaamista. Liiketoiminnasta saa parhaat voitot, mutta myös riskit ovat suurimmat ja vaaditaan paljon erikoisosaamista. Jos mikään ei erityisesti kiinnosta, rahasto on hyvä sijoituskohde.

5. Aloita pienesti

Vaikka rahaa olisi saanut kerrytettyä tilille enemmänkin tai sitä olisi tullut vaikkapa perintönä, koko summaa ei kannata sijoittaa kerralla.

— Yhdelle asiakkaalle oli kertynyt tilille 100 000 euroa, koska hän ei vain ollut keksinyt mitään ostettavaa. Jopa hän alkoi sitten sijoittaa 15 euroa kuukaudessa, Nikula sanoo.

Useimmat aloittelevat sijoittajat tekevät virheitä, mutta kun aloittaa pienestä, virheetkin ovat pienempiä. Ja virheistä oppii.

6. Muista korkoa korolle -ilmiö

Albert Einstein nimesi korkoa korolle -ilmiön maailman kahdeksanneksi ihmeeksi. Kun sijoitukset kasvavat korkoa ja korkotuotto sijoitetaan uudestaan, pienellä kuukausisijoittamisella saa muutaman vuosikymmenen aikana isot voitot.

Se edellyttää toki sitä, että tuotto sijoitetaan uudestaan eikä esimerkiksi sijoitusasunnon vuokratuottoa käytetä heti omaan elämiseen. Korkoa korolle -ilmiön takia pienetkin summat kertautuvat. Parin prosenttiyksikön ero tuotoissa on kahdenkymmenen vuoden päästä tuhansien ero euroissa.

Korkoa korolle -ilmiö toimii myös veloissa. Jos ottaa pienen luoton eikä maksa sitä heti pois, kohta velkaa on monin kerroin.

7. Älä pelkää riskiä

Moni pelkää sijoittamista, koska sijoituksissa on riski. Riski on kuitenkin hyvä asia, sillä se tuo tuoton. Jos riskiä ei ota, ei saa tuottoakaan. Riski tarkoittaa vain sitä, että markkina heiluu.

8. Hajauta

Sijoituksia kannattaa hajauttaa ajallisesti, esimerkiksi juuri kuukausisäästämällä ja omaisuuslajien väillä. Ei kannata ostaa koko rahalla yhden yhtiön osakkeita. Kun rahaa on enemmän, kannattaa sijoittaa osa osakkeisiin ja osa vaikka asuntoihin, jotta kaikki sijoitukset eivät ole kiinni samassa markkinassa.

9. Sijoita vain siihen, minkä ymmärrät

Ei kannata lähteä mukaan sellaiseen sijoittamiseen, jota ei itsekään ymmärrä.

10. Opiskele

Mitä enemmän opit, sitä enemmän ansaitset.

— Tätä ei voi korostaa tarpeeksi. Olen itse kauppatieteiden maisteri, ja silti opiskelen sijoittamista edelleen koko ajan, Nikula sanoo.

Jos valmennukset tuntuvat kalliilta, mene kirjastoon. Siellä on paljon hyviä kirjoja sijoittamisesta.

Minna Nikula on entinen himoshoppaaja, nykyinen varallisuusvalmentaja ja sijoittaja.

Talousvalmennus

Sijoitusneuvonta on luvanvaraista ja Finanssialan valvomaa toimintaa. Sen sijaan varallisuusvalmennusta, talousvalmennusta, rahavalmennusta tai taloustaitovalmennusta voi antaa kuka tahansa. Selvitä, mikä tausta valmentajalla on.

Valmennusten hintahaitari ja tyyli on laaja. Varapuun suosituin valmennus on kahden päivän ryhmävalmennus, joka maksaa 390 euroa. Varallisuusakatemia tarjoaa samaan hintaan yhden päivän pienryhmävalmennuksia. Henkilökohtaisten valmennuksien hinta on 970—2 970 euroa kolmelta kuukaudelta. Lisäksi tarjotaan edullisempia nettivalmennuksia.

Mikko Sjögrenin mukaan Varapuun valmennuksissa suurimmat kävijäryhmät ovat 20—30-vuotiaat sijoittamisesta innostuneet miehet, yli 35-vuotiaat hoitovapailta työelämään palanneet naiset ja ne, jotka ovat perineet jotain. Minna Nikulan valmennuksissa käy niin tukien varassa hoitovapaalla olevia äitejä kuin yritysmiljonäärejäkin.