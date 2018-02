Mikä yhdistää kirjolohta, piisamia ja kurtturuusua? — Suomeen on pesiytynyt yli 350 vieraslajia, ja näistä lähes viidennes on haitallisia Verkkoon on avattu vieraslajirekisteri, josta voi käydä tutkimassa maakohtaisia tietoja maailman vieraslajeista. Mika Strandén Vieraslajit ovat levittäytyneet luontaiselta levinneisyysalueeltaan uusille alueille ihmisen mukana joko tahattomasti tai tarkoituksella. Piisami tuli istutusten ansiosta Suomeen 1900-luvulla.

Lähes joka viides Suomeen kulkeutunut vieraslaji aiheuttaa haittaa ympäristölle. Haitallisista vieraslajeista suurin osa on kasveja, mutta joukossa on myös eläimiä, mikroskooppisia sieniä ja bakteereja.

Suomessa elää 356 vieraslajia, joista 18 prosettia eli 64 lajia on vahingoittanut esimerkiksi ympäristön monimuotoisuutta.

Tiedot käyvät ilmi maailmanlaajuisesta vieraslajirekisteristä, joka on avattu verkkoon. The Global Register of Invasive Species (Griis) -nimiseen rekisteriin on koottu maakohtaisia tietoja maailmassa esiintyvistä vieraslajeista.

Rekisterin on perustanut kansainvälinen vieraslajien torjuntaan keskittyvä asiantuntijaryhmä.

Muun muassa näitä vieraslajeja tavataan Suomessa:

Kirjolohi

Kirjolohi on kotoisin Pohjois-Amerikan länsirannikolta ja Venäjän Kaukoidästä. Suomen luonnonvesiin kirjolohta yritettiin istuttaa ensimmäisen kerran 1900-luvun alussa.

Kirjolohta istutetaan jonkin verran vapaa-ajankalastuksen saaliskalaksi. Se on myös Suomen kalatalouden tärkein ruokakala. Kirjolohen kassikasvatus lisää merialueiden ravinnekuormaa, ja mikäli kasvattamoiden kaloissa esiintyy tauteja, ne voivat levitä luonnonvaraisiin lohikantoihin.

Suomessa kirjolohi voi kilpailla samasta ravinnosta taimenen kanssa, mutta lajin ei tiedetä hävittäneen alkuperäisiä kalalajeja. Luonnonvarakeskus kuitenkin suhtautuu varauksella kirjolohen istuttamiseen erityisesti alueille, joissa esiintyy taimenia.

Maailmanlaajuisesti kirjolohi on nimetty sadan haitallisimman vieraslajin listalle.

Matti Immonen Kirjolohi on nimetty maailmalla sadan haitallisimman vieraslajin listalle, mutta Suomessa sen ei tiedetä syrjäyttäneen alkuperäisiä kalalajeja.

Piisami

Piisami on pohjoisamerikkalainen myyräeläin. Suomeen piisameja istutettiin turkiseläimiksi 1920-luvulla, ja muutamassa vuosikymmenessä laji levisi Suomen lisäksi Ruotsiin ja Norjaan.

Piisamien tiedetään vähentäneen karuilla paikoilla kasvillisuutta.

Ravinnokseen piisamit syövät erityisesti järvikortetta ja -kaislaa. Hyvin rehevillä paikoilla piisamin kortekasvustoihin tekemät aukot myös raivaavat tilaa muille kasveille, jolloin luonnon monimuotoisuus lisääntyy.

EU-maissa piisami luokitellaan haitalliseksi vieraslajiksi, ja sen maahantuonti, kasvatus, myynti ja muu hallussapito on kielletty.

Kurtturuusu

Kurtturuusu on puistoistutuksista tuttu ruusupensas, joka tekee syksyn tullen runsaasti siemeniä sisältäviä ruusunmarjoja.

Laji on kotoisin Koillis-Aasiasta. Suomessa kurtturuusu karkasi luontoon 1900-luvulla muun muassa teiden varsille tehtyjen massaistutusten ansiosta.

Kurtturuusu leviää voimakkaasti merenrannoilla ja saaristossa vieden tilaa alkuperäisiltä lajeilta.

Lähteenä myös www.vieraslajit.fi