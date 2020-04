Suomessa todettu 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, uusia tartuntoja 166

Suomessa on nyt yhteensä 4 906 varmistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL). Uusia varmistettuja tartuntoja on 166.

Essoten alueella uusia tartuntoja ei ole havaittu maanantain jälkeen.

Eilen uusia varmistettuja tartuntoja kerrottiin olleen 45 ja maanantaina 119.

Koronaviruksen aiheuttamaan tautiin on kuollut Suomessa yhteensä 206 ihmistä. THL:n tiedossa olevien kuolemantapausten määrä on noussut vuorokaudessa seitsemällä.

Sairaalahoidossa on koko maassa yhteensä 208 ihmistä, joista 51 on tehohoidossa.

Valtaosa kuolemantapauksista on tapahtunut Helsingin yliopistollisen keskussairaalan erityisvastuualueella.

Juttuun päivitetty kello 16.14 kuolonuhrien määrä.