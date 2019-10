Erkki, 55, hakeutui plastiikkakirurgin leikattavaksi, koska halusi nuorentua 10 vuotta — "Töissä menee nyt aiempaa paremmin"

Erkki (nimi muutettu), 55, teki suuren elämänmuutoksen helmikuussa: hän meni plastiikkakirurgian klinikalle alakasvojen kohotukseen.

— Halusin näyttää kymmenen vuotta nuoremmalta — yhtä energiseltä ja nuorekkaalta kuin tunnen olevani sisimmässäni, Erkki perustelee.

Pääkaupunkiseudulla asuva sinkkumies toivoi, että leikkaus auttaisi häntä niin työ- kuin siviilielämässäkin.

— Teen julkishallinnon työtä, jossa tapaan asiakkaita. Kilpailu on alalla kiristynyt hirveästi, ja nuorekkuus on valttia: täytyy olla tietotaitoa ja oppimiskykyä, mutta visuaalinen puoli on entistä tärkeämpää.

Alakasvojen kohotuksen hinta oli Cityklinikalla 7 500 euroa. Lisäksi Erkin piti maksaa 500 euroa verikokeista ja siitä, että SPR:n Veripalvelu varaa hänelle hänen veriryhmänsä verta leikkauksen mahdollisia sivuvaikutuksia varten.

— Leikkaus ei ollut halpa, mutta halusin, että se tehdään suomalaisella klinikalla turvallisissa oloissa.

Erkki halusi olla valveilla koko toimenpiteen ajan, joten hänelle annettiin tuhdisti puudutusaineita ja lääkitystä.

— Olin aika isossa pöllyssä, Erkki kuvaa.

Leikkauksesta hänellä on vain hataria muistikuvia.

— Muistan vain, että joku nypläsi kauheasti. Fyysistä kipua en tuntenut enkä pelännyt.

Cityklinikka Yläkuva on otettu ennen leikkausta ja alakuva sen jälkeen.

”Hamsterinpussit” poistettiin

Leikkauksessa tehtiin erinäisiä rasvansiirtoja.

— Minulla oli poskissa isot hamsterinpussit, joista otettiin rasva pois ennen leikkausta leuan alle tehdyn reiän kautta.

Erkin vatsasta siirrettiin rasvaa kasvoihin.

Plastiikkakirurgi leikkasi korvien edestä ja nosti Erkin poskilihakset ylös.

— Poskinahkaa irrotettiin ja kiristettiin ylöspäin. Ylimääräinen nahka leikattiin pois.

— Lihas nostettiin siihen kohtaan, jossa se on alkujaan mennyt.

Seuraavana yönä Erkki pääsi kotiin saattajan avulla. Kun hän heräsi aamulla, hänen korvansa olivat niin kipeät, ettei hän pystynyt puhumaan normaalisti puhelimeen, vaan kaiutin piti laittaa päälle.

— Kasvoissani oli hirveä määrä tikkejä. Kääreitä ei ollut. Turvotusta oli melkoisesti.

Erkki piti alkuun kymmenen päivän sairausloman. Sen jälkeen hän on pyrkinyt elämään tavallista arkea. Toipuminen on kestänyt pitkään.

— Kasvoni eivät ole vieläkään täysin normalisoituneet. Tunnen yhä kiristystä leikkuukohdissa ja kosketusarkuutta korvan seudulla. Pikkuhiljaa tuntemusten pitäisi hävitä.

Itsevarmuus parani

Erkki kävi jälkikuvauksessa kesällä, puoli vuotta leikkauksen jälkeen. Puolen vuoden aikana Erkki otti viikoittain itsestään kasvokuvan, jotta hän voi vertailla, miten ulkonäkö on muuttunut.

— Ero on huomattava ennen ja jälkeen leikkauksen.

Erkin mukaan toimenpide paransi hänen elämänlaatuaan huomattavasti.

— Iästä lähti kymmenen vuotta pois. Leikkaus vaikutti koko olemukseen. Ennen kasvoni näyttivät väsyneiltä ja veltoilta, mutta nyt ne heijastavat todellista minääni — sitä, mitä olen mieleltäni.

Erkki kertoo myös, että itsevarmuus on parantunut leikkauksen ansiosta.

— Kun olin aiemmin rinnakkain kymmenen vuotta nuoremman kollegan kanssa, ikäero näkyi. Nyt pystyn olemaan hänen kanssaan samalla viivalla.

— Töissä menee nyt aiempaa paremmin, ja turhanomainen itsetarkkailu on jäänyt pois, Erkki sanoo.

Erkki on saanut myös intoa muuttaa elämää aiempaa terveellisemmäksi.

— Tekee mieli liikkua enemmän ja syödä terveellisemmin.

”Jos tarve vaatii, menen uudestaan leikattavaksi”

Erkki on kertonut leikkauksesta vain kahdelle ihmiselle.

— En halua tehdä asiasta numeroa. Isoin syy on ennakkoluuloni, joka ei ole välttämättä totta: ajattelen, että jotkut pitäisivät minua hirveän turhamaisena.

Ihmiset ovat hienotunteisia eivätkä kysele muutoksesta. Jos uteluita on tullut, Erkki on yleensä kertonut olleensa sairaudesta johtuvassa leikkauksessa.

Erkki on jo miettinyt uutta kasvoleikkausta siltä varalta, jos "hamsterinpussit pussit" tekevät paluun.

— Jos tarve vaatii, menen uudestaan leikattavaksi. Haluaisin vanhentua mahdollisimman hitaasti.

Eveliina Salomaa

Miesten kauneuskirurgia on jo arkea

Miehet huolehtivat nykyisin entistä enemmän ulkonäöstään. Tämä näkyy myös kauneuskirurgiaksi kutsutun esteettisen plastiikkakirurgian klinikoilla.

— Nyt enenevissä määrin miehetkin hakeutuvat elämänlaatua parantaviin esteettisiin toimenpiteisiin. Kasvu on selkeää, kuvaa helsinkiläisen Cityklinikan plastiikkakirurgi Riikka Veltheim.

Suomen plastiikkakirurgiyhdistyksen hallituksen puheenjohtaja Eija Suorsa kertoo, ettei Suomessa ole rekisteriä, josta pystyisi seuraamaan yksityissairaaloiden miehille tekemiä leikkauksia.

— Suomessa ei ole myöskään tehty kyselyjä, joissa olisimme kartoittaneet esteettisen kirurgian toimenpiteitä tai niiden määrää.

Viitisentoista prosenttia Cityklinikan plastiikkakirurgian asiakkaista on miehiä. Vielä viisi vuotta sitten prosenttiosuus oli kymmenen.

Nenäleikkaukset ja rasvaimut suosittuja

Helsinkiläisellä Bulevardin klinikalla taas miesasiakkaiden määrä on pyörinyt vuosittain noin 800:ssa ja prosenttiosuus asiakkaista pysynyt 20:ssä viimeisimpien 5—10 vuoden aikana.

— Meillä miesten yleisin operaatio on esteettinen nenäleikkaus. Tavallisia toiveita ovat kyömyn poistaminen, kärjen lyhentäminen ja kaventaminen sekä symmetrian parantaminen, kertoo Bulevardin klinikan plastiikkakirurgian erikoislääkäri Kaarlo Ståhlberg.

Ståhlberg ja muut yrityksen plastiikkakirurgit tekevät miehille paljon myös luomien ja ihokasvaimien poistoja sekä arpien ja pehmytkudosvammojen korjauksia.

— Muita yleisiä ovat rasvaimut, kasvojenkohotus, silmäluomileikkaukset, rasvansiirto sekä botuliini- ja täyteainehoidot.

Esteettisiä toimenpiteitä tehdään yleensä täysikäisille.

— Yläikärajaa ei ole, jos on terve. Poikkeustapauksissa niitä voidaan tehdä alaikäisille potilaan ja huoltajien toivomuksesta, Ståhlberg selvittää.

En laittaisi naisten rintaimplantteja miehelle. Tällaisia kyselyjä tulee, mutta harvoin. — Riikka Veltheim

Miehet hakeutuvat Cityklinikalle enimmäkseen rasvaimuun.

— Hormonaalista rasvaa kertyy iän myötä myös miesten vyötärölle ja kaulalle, Veltheim kertoo.

Veltheimin mukaan tavallisia miehille tehtäviä toimenpiteitä ovat myös gynekomastia eli pyöristyneen rinnan leikkaus, väsyneiden silmäpussien poisto ja hiustenlähdöstä johtuva hiustensiirto.

Hinnat tuhansissa euroissa

Veltheim arvioi, että 70—80 prosenttia Cityklinikalla miehille tehdyistä toimenpiteistä on esteettisiä ja elämänlaatua kohottavia. Noin 20—30 prosenttia leikkauksista parantaa sairauden tai vamman jälkiä tai estää rajun painonpudotuksen tuomia vaurioita.

Ståhlberg taas arvioi, että noin puolet Bulevardin klinikan leikkauksista on esteettisiä ja puolet toiminnallisia tai vammojen tai sairauksien hoitoa.

Toimenpiteiden hinnat vaihtelevat tapauskohtaisesti. Esimerkiksi alaluomien pussien poisto voi maksaa noin 3 000 euroa. Isosta kasvojenkohotuksesta voi joutua pulittamaan jopa 10 000 euroa tai enemmän.

Aiempaa useammat miehet hakeutuvat Veltheimin mukaan myös vanhenemiselta suojaaviin toimenpiteisiin, kuten botuliini- ja täyteainehoitoihin.

— On entistä hyväksyttävämpää käydä hoidoissa. Työelämä vaatii levännyttä ja itsestään huolta pitävää ilmettä. Aina eivät terve ruokavalio ja urheilu riitä, Veltheim huomauttaa.

Ihmisillä on myös aiempaa enemmän rahaa satsata itseensä.

— Ihmisen elämä on nykyään pitkä, jos saa olla terveenä. Tämä kasvattaa kiinnostusta itsestä huolehtimiseen.

Useimmat miehet kokevat, että toimenpide on parantanut omaa elämänlaatua.

Leikkaustulos on aina hyvin yksilöllinen ja riippuu asiakkaan iästä, ihon laadusta, alkutilanteesta ja odotuksista.

— Joissakin harvoissa tapauksissa leikkaustulos vaatii lisäystä tai korjausta. On tärkeää, että asiakas saa kattavan informaation leikkauksesta, mahdollisista tuloksista, paranemisprosessista ja riskeistä, Veltheim korostaa.

Ståhlberg kertoo, että kaikessa plastiikkakirurgiassa uusintaleikkaus tehdään kymmenessä prosentissa tapauksista.

— Nämä potilaat eivät silti välttämättä ole tyytymättömiä, vaan kyse on usein teknisestä trimmauksesta, Ståhlberg kuvaa.

Ikä voi rajoittaa toimenpiteitä

On myös tilanteita, joissa plastiikkakirurgit eivät suosittele asiakkaalle leikkausta haittariskien takia.

— Esimerkiksi ikä voi olla rajoite. Leikkaus voisi iäkkyyden takia aiheuttaa terveysriskejä. Ihon kuntokin voi olla liian pehmeä ja kasvattaa riskejä, Veltheim kertoo.

— Arviolta kymmenen prosenttia asiakkaistamme on sellaisia, joiden esittämään ongelmaan ei ole kirurgista ratkaisua tai leikkauksesta saatava hyöty olisi liian epävarma riskeihin ja muihin haittoihin nähden, Ståhlberg selvittää.

Veltheimilla on yksi tiukka periaate leikkausten suhteen.

— En laittaisi naisten rintaimplantteja miehelle. Tällaisia kyselyjä tulee, mutta harvoin.

— Eri asia ovat sukupuolenkorjausleikkauspotilaat, jotka käyvät läpi rintaleikkauksen rutiininomaisesti.

Ståhlberg taas ei leikkaisi asiakasta, jolla on epärealistiset odotukset tai jonka kyky arvioida riskejä tai toimenpiteen seurauksia on rajoittunut.

Cityklinikka Riikka Veltheim (vas.) tekee esteettisiä leikkauksia miehille. Rasvaimu on yleisimpiä miehille tehtäviä toimenpiteitä.