Hallituksen ehdotus sote-uudistukseksi lähtee maanantaina lausuntokierrokselle, mutta Etelä-Savon maakuntajako on edelleen ratkaisematta. Iso kiista liittyy Itä-Savon asemaan.

Itä-Savon sairaanhoitopiiri Sosterin kunnat haluavat siirtyä osaksi Pohjois-Savoa. Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) esittelemä lausunnolle lähtevä ehdotus on rakennettu tälle pohjalle, mutta keskusta on julkisuudessa sanonut, ettei se kannata Etelä-Savon hajottamista. Kiurun mukaan molemmat vaihtoehdot ovat tällä hetkellä tasavertaisia.

Keskustalainen maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä lisäsi kierroksia sanomalla Länsi-Savon haastattelussa, että kyseessä on hallituskysymys ja SDP haluaa hajottaa esityksellä maakunnan ja hallituksen.

Hallitus pitää mediatilaisuuden soteuudistuksen esitysluonnoksesta maanantaina kello 9–11. Voi seurata suoraa verkkolähetystä tässä.

Keskustan puheenjohtaja Katri Kulmuni sanoi lauantaina puoluevaltuuston kokouksessa, että keskustan kanta on horjumaton sen puolesta, että Etelä-Savo on yksi kokonaisuus.

– Ajattelemme, että Itä-Savo on osa Etelä-Savoa myös tulevaisuudessa.

Hän lisäksi myönsi asiasta olevan erimielisyyttä ja arveli, että asiasta väännetään peistä syksyllä.

Pääministeri Sanna Marin (sd.) sanoi sunnuntaina Ylen Pääministerin haastattelutunnilla, että hallituspuolueiden kanssa on yhteistuumin sovittu siitä, että molemmat vaihtoehdot ovat vielä avoinna.

– On totta, että tässä on erilaisia näkemyksiä hallituspuolueiden välillä. Itselläni ei ole vahvaa kantaa kysymykseen. Pidän ennen muuta tärkeänä sitä, että sote-uudistus saadaan vietyä eduskuntaan ja eteenpäin, Marin sanoi.

Itä-Savossa huolena on Savonlinnan sairaalan tulevaisuus

Etelä-Savon maakunnassa on kaksi sairaanhoitopiiriä Etelä-Savon sairaanhoitopiiri ja Itä-Savon sairaanhoitopiiri. Näin ollen maakunnassa on myös kaksi keskussairaalaa – toinen Mikkelissä ja toinen Savonlinnassa-

Itä-Savon Sosteri koostuu Savonlinnan lisäksi Rantasalmesta, Sulkavasta ja Enonkoskesta.

Sosterin yhtymähallituksen puheenjohtaja Pekka Nousiainen sanoo STT:lle olevansa hämmästynyt keskustan kannasta, vaikka on myös itse keskustalainen.

Itä-Savossa suuri huoli on Savonlinnan sairaalan tulevaisuus.

– On selvää, että Etelä-Savo ei kantokyvyltään kykene ylläpitämään kahta sairaalaa. Jos me jäisimme Etelä-Savoon, se merkitsisi meidän keskussairaalan lopettamista, Nousiainen sanoo.

Nousiaisen mukaan Sosteri lähtee siitä, että parhaat mahdollisuudet turvata päivystävä sairaala Itä-Savossa on yhteistyö Kuopion yliopistosairaalan kanssa, johon Sosterilla on vanhastaan pitkät suhteet.

– Me käytämme hoitopalveluissa ketjua, joka lähtee perustasolta yliopistosairaalaan. Se on syytä turvata ja säilyttää. Meillä on hyvät suunnitelmat Kuopion yliopistollisen sairaalan kanssa siitä, miten päivystävä sairaala kehittyy Savonlinnassa.

Nousiainen sanoo olevansa hämmästynyt siitä, että hallintorajat ja hallintopäätökset menevät ihmisten terveyden ja terveydenhuollon saatavuuden ohi.

Häntä ihmetyttää asia erityisesti siksi, että vaikka koko viime hallituskausi asiaa valmisteltiin, Etelä-Savossa ei syntynyt yhteistä näkemystä sairaaloiden työnjaosta, toimintamallista eikä alueellisesta palveluverkkonäkemyksestä

– Kysymyshän on puhtaasti siitä, että Mikkelin puoli haluaa, että maakunnassa on vain yksi sairaala. Itä-Savolla päivystävä sairaala on keskeisen tärkeä. Keskussairaala on ollut täällä iät ajat, Nousiainen sanoo.

Nousiainen lisää, että päivystyssairaala on Itä-Savolle keskeisen tärkeä pitkien etäisyyksien, harvan asutuksen, merkittävän kesäasutuksen ja tapahtumien kuten Savonlinnan oopperajuhlien takia.

Maakuntajaon muutos sotessa muuttaisi myös vaalipiirejä

Etelä-Savon sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymässä Essotessa ollaan Sosterin kanssa eri linjoilla. Essoten kuntien kanta on, että sote-uudistuksessa Etelä-Savon maakunta pysyy kokonaisena niin, ettei Itä-Savo irtaudu Pohjois-Savoon.

Essoten hallituksen puheenjohtaja Aira Kietäväinen (kesk.) sanoo, että oli täysi tyrmistys, että hallituksen esityksen pykälät on kirjoitettu siitä näkökulmasta, että Itä-Savon kunnat kuuluisivat Pohjois-Savon suuntaan.

– Ei tunnu reilulta peliltä. Tämä lähtökohta tuntuu väärältä ja on vastoin kaikkia hallitusohjelman yhdessä hyväksyttyjä periaatteita. Tätä ei ole millään tavalla aiemmin tuotu julkisuuteen, että ainoastaan tällaisilla etukäteisoletuksilla jo rahoituspohjia valmistellaan.

Hän sanoo, että Etelä-Savossa on luotettu siihen, ettei toimivaa maakunnallista organisaatiota lähdetä rikkomaan.

Iso asia on myös se, että tulevaisuudessa sote-maakunnan aluejaot ovat yhteneväiset muun aluejaon kanssa. Jos Itä-Savo lähtee sotessa Pohjois-Savoon, se tarkoittaa myös esimerkiksi maakuntarajojen ja vaalipiirirajojen muutosta.

– Ei ole kysymys vain sotesta ja erikoissairaanhoidosta, vaan koko maakunnan muuttumisesta. Siinä muuttuvat vaalipiirit ja EU-rahoitukset, sanoo Essoten kuntayhtymän johtaja Risto Kortelainen.

Kortelaisen mukaan Essote ei ole missään vaiheessa haastanut sitä, etteikö Savonlinnan keskussairaala säilyisi.

– Olemme todenneet, että tilanne on sen kaltainen että maakunnassa jo etäisyyksien vuoksi voi olla kaksi keskussairaalaa. Ei ole siitä huomauttamista, etteikö voitaisi nykyisellään jatkaa, hän sanoo.