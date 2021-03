Katso kuva: Uusi äitiyspakkaus julkaistiin tänään – Vastuullisuuteen panostettu aiempaa enemmän

Uutena tuotteena pakkauksessa tänä vuonna on helposti yhdisteltävä kolmen vaatteen setti sekä silikoninen ruokakaukalo.

Kela on tänään julkaissut uuden äitiyspakkauksen. Tämän vuoden pakkauksessa on yhteensä 50 tuotetta vauvaperheelle.

Uutena tuotteena pakkauksessa tänä vuonna on helposti yhdisteltävä kolmen vaatteen setti. Vaatteiden väritys on pääosin neutraali, mutta mukana on myös väriä ja iloisia luontokuoseja.

Pakkauksessa on nyt ensimmäistä kertaa mukana myös silikoninen ruokakaukalo, minkä lisäksi pakkauksesta löytyy myös perinteinen ruokalappu. Sideharsoliinojen määrää on lisätty ja värillisiin kuoseihin panostettu.

Tämän vuoden pakkauksessa ei ole mukana vanuhaalaria, vilttiä eikä kuumemittaria.

Viime vuonna tehdyn kyselyn perusteella Kela on tehnyt äitiyspakkaukseen muutoksia ja kiinnittänyt huomiota pakkauksen vastuullisuuteen.

Tuotteita on pakkauksessa muutama aiempaa vähemmän, mutta niiden laatuun ja vastuullisuuteen on panostettu aiempaa enemmän. Esimerkiksi osassa tuotteista on käytetty kierrätysmateriaalia.

– Kiinnitämme jo tarjousvaiheessa äitiyspakkauksen tuotteiden vastuullisuuteen huomiota ja vaadimme esimerkiksi tiettyjä reunaehtoja valmistuksessa ja materiaalivalinnoissa, kertoo Kelan etuuspäällikkö Johanna Aholainen tiedotteessa.

Äitiyspakkauslaatikon kuosina jatkaa Ilona Partasen suunnittelema Mustikkamaito. Partasen kuosi oli yksi suunnittelukilpailun vuoden 2017 voittajatöistä. Seuraava suunnittelukilpailu uusista kuoseista käynnistetään ensi vuonna.

Tämän vuoden pakkausta aletaan jakaa vauvaperheille Kelan mukaan todennäköisesti maalis–huhtikuussa.