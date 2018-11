Muistatko 1980-luvun kupuikkunat? Nyt niitä taas kysytään

Reikä katolla on aina riski, muistuttaa kuntotarkastuksia tekevän Raksystemsin yksikönjohtaja Kim Malmivaara — Jopa 70 prosenttia pientalojen kattoikkunoista vaatii korjaamista tai uusimista

Katon läpivienti on aina riski. Toisaalta ikkunoiden laatu on parantunut, ja asiantunteva ammattilainen tuntee niiden asentamisen kommervenkit. Ensiarvoisen tärkeää on, että ikkunat asennetaan huolella ja oikeanlaiseen paikkaan, sillä suuri osa ongelmista syntyy ikkunan ja katon rajapinnassa.