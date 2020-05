Marin: Hallitus haluaa, että koronavirus ei leviä ollenkaan Suomessa

Pääministeri Sanna Marinin (sd.) mukaan hallituksen tavoite on, että koronavirus ei leviä ollenkaan Suomessa. Marinin mukaan ihmisten ei haluta altistuvan virukselle ja sen aiheuttamalle taudille, koska vielä ei tiedetä, tuoko sairastaminen immuniteetin.

Hallitus pohtii Marinin mukaan myös rajoitusten muita – esimerkiksi inhimillisiä ja taloudellisia – vaikutuksia yhteiskuntaan, mutta jos kehitys epidemian leviämisessä lähtee huonompaan suuntaan, hallitus pohtii uudelleen rajoitusten tiukentamista.

– Pyrimme löytämään kultaisen keskitien, että pystymme pitämään taudin hallinnassa niin, että tauti ei leviä, mutta samaan aikaan pyrimme pääsemään rajoituksista pikku hiljaa eroon, Marin sanoi tilannekatsauksessa aamupäivällä.

Marinin mukaan hallitus toivoo, että jos syksyllä tulee uusi aalto, uusia rajoituksia ei tarvita, vaan epidemia pysyy kurissa "testaa, jäljitä, eristä, hoida" -strategian turvin.

– Testauskapasiteettia on nostettu ja nostetaan yhä ja jäljittämisen resursseja on vahvistettu. Näin varaudutaan myös seuraavaan aaltoon.

Jäljittämiseen tarvittava mobiilisovellus pyritään saamaan käyttöön kesällä, mutta työ on yhä kesken.

Jokainen itse arvioi ja harkitsee

Marin otti kantaa myös ajankohtaiseen keskusteluun ikäihmisiä koskevasta suosituksesta välttää kontakteja muihin ihmisiin mahdollisuuksien mukaan.

– Olemme samalla korostaneet, että jokainen itse arvioi ja harkitsee, miten suosituksia noudattaa. Mikäli ikääntynyt kokee, että lapsenlapsen tapaaminen on tärkeämpää kuin suojata omaa terveyttään mahdolliselta altistumiselta virukselle, on näin mahdollista toimia. Hallitus ei sitä kuitenkaan nykyisen tiedon valossa voi suosittaa.

Hallitus etsii Marinin mukaan myös tapoja mahdollistaa turvalliset sosiaaliset kontaktit hoivakodeissa asuville ikäihmisille, vaikka vierailut hoivakodeissa ovat toistaiseksi kiellettyjä.

Pääministeri avasi tilannekatsauksessa hallituksen hybridistrategiaa ja koronavirustilanteen epidemiologista arviota.

Hallitukselta on kaivattu teroitettua viestiä Suomen koronastrategiasta: esimerkiksi siitä, kuinka vakavaksi epidemiatilanne voi päästä ennen kuin nyt kevennettäviä rajoituksia otetaan uudelleen käyttöön.

Hallituksen tavoitteena on ollut estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky ja suojella riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä. Silti on jäänyt epäselväksi, mitä linjaus käytännössä tarkoittaa.