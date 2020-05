Minna esitteli ajatuksen minulle jo silloin, kun aloimme seurustella vuonna 2016. Että jos tähän suhteeseen ryhdytään, tiedät sitten, että Lappi-homma tulee mukana, Pernilla Sjölund, 43, kertoo.

Helsinkiläinen Minna Nikkilä-Sjölund, 33, oli tuolloin haaveillut Lapissa asumisesta jo useamman vuoden. Hän kouluttautui työn ohessa luonto-ohjaajaksi vuonna 2013 ja teki kuukauden mittaisen työharjoittelun huskyfarmilla Lapissa.

– Minusta tuli Lappi-hullu kerralla. Olin aina tiennyt olevani talvi-, luonto- ja eläinihminen, mutta silloin ajattelin, että voiko tällaista edes olla.

Ensimmäisen reissun jälkeen Nikkilä-Sjölund kävi vielä kahdesti töissä Lapin husky- ja hevostiloilla. Oli selvää, että joskus Lappiin täytyisi päästä pidemmäksi aikaa asumaan.

1. tammikuuta 2020 Sjölund, Nikkilä-Sjölund ja kymmenkuinen Naomi Sjölund muuttivat Ivaloon. Mukaan lähti myös yhdeksänvuotias Kimmo-kissa. Paljon muuta autoon ei Naomin rattaiden ja turvakaukalon lisäksi mahtunutkaan. Välit tilkittiin vaatepussukoilla, ja loput tavarat pakattiin Nikkilä-Sjölundin isän autoon.

Helsinkiin jäi kahden neliön varastollinen tavaraa. Kaiken muun perhe myi, lahjoitti tai kierrätti.

– Katsoimme varastokoppien hintoja pääkaupunkiseudulla ja totesimme, että kaksi neliötä saa riittää.

Kodin raivaaminen alkoi syyskuussa ja jatkui muuttoon asti. Sjölund ja Nikkilä-Sjölund eivät halunneet heittää mitään roskiin, joten kodin jokainen tavara täytyi käydä läpi.

– Vaikka meitä oli kaksi aikuista ja vauva kaksiossa, tavaraa oli ihan hemmetisti. Tuntui, että eikö niiden pyörittäminen lopu koskaan. Halusimme myös järkeistää tavaramääräämme; kokeilla, pärjäisimmekö neljällä mukilla sen jonkun viidenkymmenen sijaan.

Juha Kauppinen Miksi ei, mietti Pernilla Själund (vas.) kuultuaan Minna Nikkilä-Sjölundin Lappi-haaveesta.

Kun Sjölund kuuli Nikkilä-Sjölundin Lappi-haaveesta, hän ajatteli: miksi ei.

– Jos Minna olisi sanonut, että haluaa muuttaa Lappiin pysyvästi, en tiedä miten olisi käynyt. Työpaikan irtisanominen olisi ollut minulle vähän liikaa, mutta vuosi muissa ympyröissä kuulosti hauskalta hankkeelta ja hallitulta irtiotolta. Tuskin myöhemmin kaduttaa, että teinpä tyhmästi, kun muutin vuodeksi Ivaloon.

Sjölund pelasi aiemmin käsipalloa SM-tasolla. Nyt hänellä ei ollut sellaisia omia haaveita, jotka olisivat jääneet toteuttamatta välivuoden vuoksi.

Myös tauko työelämästä oli tervetullut. Kumpikin työskentelee sosiaalialalla, ja Sjölundilla on takana parikymmentä työvuotta ilman pidempiä vapaita. Pääkaupunkiseudulla vuorotteluvapaa ei olisi ollut taloudellisesti mahdollista asumiskulujen takia, ei ainakaan samaan aikaan Nikkilä-Sjölundin hoitovapaan kanssa.

Juha Kauppinen Unelmien hirsimökki löytyi läheltä Ivalon keskustaa.

Nikkilä-Sjölund näki mielikuvissaan itsensä asumassa keskellä erämaata Inarijärven rannalla. Unelmien hirsimökki löytyi kuitenkin kävelymatkan päästä Ivalon keskustasta.

– Sijainti on hyvä, jos vaikka auto hajoaa. Etenkin kun on tuo lapsi. Ja minä, vähemmän Lapissa matkustanut Sjölund vitsailee.

Nikkilä-Sjölundin mukaan Lappiin olisi enemmän tulijoita kuin asuntoja on tarjolla. Asunnon löytäminen kesken talvisesongin tuntui mahdottomalta, mutta kuin ihmeen kaupalla asumus varmistui jo kesällä. Sen jälkeen se oli menoa.

– Olen 33-vuotias, ja varmaan 23 vuotta olen haaveillut tällaisesta talosta. Tämä on maailman idyllisin joen rannalla sijaitseva punainen hirsitorppa, jossa on valkoiset ikkunanpielet. Kokemus olisi ollut aivan eri, jos olisimme joutuneet asumaan kerrostalossa.

Juha Kauppinen Sisätiloja on vähän, mutta ulkona on mukavaa.

Perheen vuokramökki on rakennettu sotien jälkeen. Saman tien varressa oli aikanaan sotilassairaala, ja mökin hirsien välissä on eristeenä olkia ja saksalaisten sotilaiden sairaalavaatteita.

Noin 50-neliöisessä mökissä on tupakeittiö ja nukkumasoppi, ja kolmannes asunnosta on saunaa. Pienen pöytäuunin perhe toi mukanaan. Säilytystilaa ei ole, vaan vaatteet säilytetään kerrossängyn yläpedillä ja saunan pukeutumistilan penkillä.

Sauna toimi valmistuttuaan koko kylän peseytymispaikkana, ja sen lämmittäminen vie pari tuntia. Pesuvesi lämmitetään padassa.

– Minun ei tarvitse päästä pesulle joka päivä, mutta ajattelin, että Pertsalle suihkun puuttuminen voisi olla vaikeampaa, Minna Nikkilä-Sjölund kertoo.

Pernilla Sjölund kuitenkin toteaa, että saunan lämmittäminen on rasittanut vähemmän kuin hän arveli.

– Normaalioloissa olisi työlästä, mutta nyt meillä ei ole aikatauluja. Joka päivä ei tarvitse laittaa tukkaa ja mennä töihin.

Juha Kauppinen Arki pohjoisessa on liikkuvaa.

Arki pohjoisessa on liikkuvampaa kuin kotona, mutta rakentuu sielläkin lapsen rytmien mukaan.

– Aamuisin tehdään aamutoimia, arvotaan mitä Naomi mahtaisi tänä aamuna syödä ja ulkoillaan. Päiväunien aikaan voidaan käydä retkellä tai hiihtämässä niin, että Naomi nukkuu ahkiossa. Tai sitten mennään vuorotellen. Välillä kyllä myös maataan sohvalla ja katsotaan tv-sarjoja.

Hiihtokilometrejä on kertynyt tänä talvena niin paljon, että Nikkilä-Sjölundia harmittaa, ettei niitä tullut laitettua alusta asti ylös.

Sähköavusteista maastopyörää on kokeiltu, samoin koirahiihtoa. Kun töitä ei ole, puu- ja lumitöille, puiden kantamiselle ja saunan lämmittämiselle on aikaa. Myös oma piha ja takapihalta lähtevät ladut ovat helpottaneet ulkoilua.

– Ulkoilu on syy, miksi olen tänne halunnut. On ihanaa, ettei tarvitse yrittää työpäivän jälkeen mahduttaa iltaan tunnin liikuntaa, Nikkilä-Sjölund sanoo.

Juha Kauppinen Perhe odotti paljon vieraita. Koronan vuoksi suunnitelmat muuttuivat.

Huhtikuun oli tarkoitus olla vieraita täynnä. Lisäksi oli sovittu reissuja Rukalle ja Leville, Ruotsiin ja Pohjois-Norjaan. Karanteenikevät pyyhkäisi kalenterin kerralla tyhjäksi.

– Tänne piti tulla kavereita, minun äitini, siskoni perhe ja Minnan vanhemmat. Levillä oltiin sovittu tapaavamme lisää sukulaisia, Sjölund listaa.

Ennen lähtöä Sjölundin suurin pelko, että tutut ja ystävät eivät tule käymään, ja että perhe on Ivalossa toimettomana ja yksinäisenä. Lisäksi hän oli huolissaan siitä, tapahtuuko Lapissa mitään. Nikkilä-Sjölund vakuutti huolen olevan turha ja listasi puolisolle kevään koiravaljakkokisoja ja porokuninkuusajoja.

– Tragikoomista, että nyt kaikki on peruttu ja koko Lappi on kiinni. Olemme tietysti turvassa ja terveitä, ja pääsemme ulkoilemaan paljon vapaammin kuin Helsingissä. Mutta tämän piti olla kerran elämässä -kokemus. Paljon jää näkemättä elämää, jota Lapissa tavallisesti on, Nikkilä-Sjölund harmittelee.

Rajoitukset ovat vaikeuttaneet myös paikallisiin tutustumista, sillä kaikki paikat, joissa uusia ihmisiä voisi tavata, on suljettu.

– Naapurin ihanasta pariskunnasta on tullut meille läheisiä, mutta muita ei ole.

Nikkilä-Sjölund on tottunut tekemään asioita yksin, mutta Sjölund harrastaisi mieluiten ryhmässä. Vieraat olisivat voineet välillä viettää aikaa Naomin kanssa, jotta vanhemmat olisivat päässeet kahdestaan ajamaan moottorikelkalla tai käymään pilkillä. Nyt täytyy vuorotella.

– Minä en ole oikein sellainen, että lähtisin yksin huiputtamaan tunturia, Sjölund kertoo.

Juha Kauppinen

Vuosi Lapissa oli Nikkilä-Sjölundin alkuperäinen haave, mutta paluupäivämäärä on pidetty auki. Paljon riippuu koronakriisin kestosta ja siitä, saako Sjölund syksyksi vielä virkavapaata.

Nikkilä-Sjölund haaveilee, että jossain vaiheessa Lappi-vuotta molemmat vanhemmat tekisivät osa-aikatöitä. Se helpottaisi tutustumista ihmisiin ja auttaisi rakentamaan arkirytmiä. Toistaiseksi vuosi on tuntunut enemmän lomalta kuin tavalliselta arjelta.

Vaikka osa suunnitelluista reissuista on ainakin toistaiseksi jäissä, muutaman piston perhe ehti tehdä jo alkuvuodesta.

– Kävimme Pyhällä, Luostolla, Utsjoella ja piipahdimme Norjassa – ja minä kävin Helsingissä. Minnan isä oli sen viikonlopun täällä. Näin yhtätoista ihmistä kolmen päivän aikana. Se oli ihanaa, mutta oli mukava tulla myös takaisin, Sjölund kertoo.

Läheisiä on ehtinyt tulla kova ikävä. Perheet ovat nähneet Naomin viimeksi jouluna, kun hän ei vielä osannut kävellä.

Juha Kauppinen Kerrostaloasuminen ei Lappi-kokemuksen jälkeen enää viehätä.

– Olen ainoa lapsi ja Naomi on ainoa lapsenlapsi vanhemmilleni. Lapsen myötä on tullut tarve olla enemmän perheen lähellä, Nikkilä-Sjölund pohtii.

Sjölund ja Nikkilä-Sjölund ovat aiemmin romantisoineet miniasumista, mutta tämän kevään kokemuksella vakituisessa asunnossa saisi olla ainakin muutama neliö ja yksi huone enemmän tilaa.

Nikkilä-Sjölundille on myös varmistunut, ettei hänestä enää tule kerrostaloeläjää.

– Se olisi painajainen. Olemme puhuneet, että asettuisimme Uudellamaalla enemmän maaseudulle: punainen hirsitorppa, kasvimaa ja kanoja. Pertsa ehkä tarvitsee psykologisen kakkosasunnon vielä kaupungista.

Sjölund myöntää, että hänellä ei ole ollut aiemmin tarvetta muuttaa maalle, mutta Ivalossa hän on huomannut, miten helppoa ulkoilu lapsen kanssa omassa pihassa on. Jos asumiskulut pysyvät maltillisina, hän haluaisi säilyttää pikkuyksiönsä Helsingissä.

– Ainakin toistaiseksi kaipaan maaseutua ja kaupunkia molempia. Jos asunnon voisi pitää ajoittain omassa käytössä, joka päivä ei tarvitsisi matkustaa työn ja kodin väliä. Voihan olla, ettei kämpälle tulisi käyttöä pidemmän päälle.

Juha Kauppinen

Nikkilä-Sjölund pohtii, että aiemmin hän on ollut Lapissa yksin, mutta osana työyhteisöä. Silloin menemään on luonnollisesti päässyt vapaammin kuin pienen lapsen kanssa. Hän arvelee, että oli aiempien reissujen pohjalta ladannut kuluvaan vuoteen enemmän odotuksia kuin oli tajunnutkaan.

– Vaikka nyt harmittaakin, että emme pääse ajamaan yhdessä moottorikelkalla, tuskin se mietityttää enää marraskuussa tai viiden vuoden päästä.

Sen sijaan Minna Nikkilä-Sjölund ja Pernilla Sjölund uskovat uskaltavansa tehdä rohkeampia valintoja ja irtiottoja jatkossakin. Lappi-vuosi on myös hyvää aikaa ottaa etäisyyttä omaan perusarkeen ja pohtia, millaista elämää oikeastaan haluaisi elää.

– Tämä reissu on lapsen saamisen jälkeen paras ja merkityksellisin päätös, joka meidän perheessä on tehty. Luulen, ettemme ehkä vielä edes tiedä millä tavalla.