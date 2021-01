AstraZenecan toimitusvaikeudet uhkaavat lykätä joukkorokotuksia Suomessa

Uusia koronatartuntoja on todettu 419 - tartuntojen kokonaismäärä yli 42 000.

Koronarokotusten laajamittainen aloittaminen uhkaa lykkääntyä Suomessa lääkeyhtiö AstraZenecan ongelmien takia, sanoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen THL:n johtava asiantuntija Mia Kontio. Hänen mukaansa yhtiön rokotteita saadaan helmikuussa nyt ehkä noin 200 000, kun alun perin määrän arvioitiin nousevan heti alussa useisiin satoihintuhansiin.

– Tämä on todella suuri pettymys, Kontio kuvaa STT:lle.

Lääkejätti varoitti eilen, ettei se heti pysty toimittamaan niin paljon koronarokotteita Eurooppaan kuin alun perin arvioitiin. Uutistoimisto Reutersin mukaan määrä jäisi ensimmäisellä vuosineljänneksellä 60 prosenttia suunniteltua pienemmäksi.

THL on ohjeistanut kuntia olemaan valmiudessa isojen joukkojen rokottamiseen 8. helmikuuta alkavasta viikosta lähtien. Nyt aikataulusta joudutaan todennäköisesti tinkimään.

Kontion mukaan AstraZenecan toimitusvaikeudet eivät anna perustetta muutoin muuttaa Suomen rokotussuunnitelmia. Tärkeintä on suojata ikääntyneet.

Kontio arvioi, että EU:n komissio vielä perää yhtiöltä tarkkaa selvitystä siitä, miksi rokotemäärät ovat jäämässä aiemmin kerrottua pienemmiksi. Yhtiö on aiemmin ilmoittanut, että sillä on runsaasti rokotteita valmiina varastossa.

Euroopan lääkeviraston on tarkoitus käsitellä AstraZenecan yhdessä Oxfordin yliopiston kanssa kehittämän rokotteen myyntilupaa ensi viikolla. Tuolloin selviää myös, mille ikäryhmille rokotetta suositellaan.

THL:n arviosta kertoi aiemmin Helsingin Sanomat.

Tartuntamäärät kasvaneet tammikuussa

Suomessa on raportoitu 419 uutta koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. Viimeisten kahden viikon aikana on raportoitu 3 942 uutta tartuntaa, mikä on 371 tartuntaa enemmän kuin edellisten kahden viikon aikana.

Koronavirustartuntojen ilmaantuvuusluku viimeisten kahden viikon ajalta on liki 70 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden.

Suurin ilmaantuvuusluku on Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (Hus) noin 118 tartuntaa ja pienin Keski-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin noin 14 tartuntaa sataatuhatta asukasta kohden. Husin alueella on todettu nyt kahdessa viikossa noin 2 000 koronatartunta, kun Keski-Pohjanmaan vastaava luku on 11 tartuntaa.

Kunnista selvästi eniten koronatartuntoja on Helsingissä, missä on kirjattu yhteensä 12 340 virustartuntaa. Vantaalla sairastuneita on ollut liki 4 700 ja Espoossa yli 4 300.

Yhteensä koronavirustartuntoja on raportoitu Suomessa nyt 42 334.

Suomessa on tehty runsaat 2,7 miljoona koronavirustestiä.