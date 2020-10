Ravintoloiden rajoituksista löydettiin ratkaisu valiokunnassa – Yökerhoille tiukemmat rajoitukset kuin ruokaravintoloille

Rajoitukset mahdollistava laki on tällä tietoa voimassa neljä kuukautta.

Eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunta on löytänyt tavan rajoittaa ravintoloiden toimintaa aiempaa täsmällisemmin. Ravintoloihin sovelletaan erilaisia rajoituksia sen perusteella, kuinka suuri riski niissä on ihmisten välisiin kontakteihin.

Sosiaali- ja terveysvaliokunta sai tänään valmiiksi mietintönsä ravintoloiden koronarajoituksista. Mietintö tartuntatautilain väliaikaisesta muuttamisesta on yksimielinen. Lain on tarkoitus tulla voimaan marraskuun alusta, ja se on voimassa tällä tietoa neljä kuukautta.

Perustuslakivaliokunnan vaatimuksesta ravintoloiden aukiolon tai asiakasmäärän rajoittamista arvioidaan alueellisesti ja tarkkarajaisemmin.

Yökerhojen, anniskelubaarien ja pubien asiakasmäärä rajoitetaan enintään puoleen, kun taas esimerkiksi ruokaravintoloiden, kahviloiden ja lounasruokaloiden asiakasmäärää rajoitettaisiin enintään neljänneksellä. Tartuntatautilain sallima tiukempi asiakasmäärän rajoitus kohdistetaan sellaisiin ravitsemisliikkeisiin, joiden pääasiallisena toimintana on tarjota alkoholijuomia.

Valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa tarkempia säännöksiä asiakasmäärien rajoituksista ja niiden kohdentumisesta.

Korkeamman riskin ravintolat voidaan epidemiatilanteen arvioinnin jälkeen sulkea tarvittaessa kello 23, 24 tai esimerkiksi 01. Rajoitukset voivat kohdistua niin esimerkiksi sairaanhoitopiirin kuin yksittäisen kunnan alueelle.

Tartuntatautilain nykyinen, väliaikainen muutos on voimassa vain lokakuun loppuun asti. Sote-valiokunnassa nyt korjatulla hallituksen esityksellä ravintoloiden rajoituksia on tarkoitus jatkaa marraskuun alusta helmikuun loppuun asti.

Valiokunnan piti muuttaa hallituksen esitystä perustuslakivaliokunnan edellyttämällä tavalla. Perustuslakivaliokunta linjasi muun muassa, että aukiolo-, anniskelu- ja asiakasmäärärajoitukset tulisi ulottaa vain niille alueille, joilla se on välttämätöntä tartuntataudin leviämisen estämiseksi.

Perustuslakivaliokunta halusi sosiaali- ja terveysvaliokunnan myös etsivän keinoja, joilla rajoituksia voidaan erotella ravintolatyypeittäin.