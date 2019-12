Antti Rinteen selitykset eivät tyydyttäneet keskustaa — Katri Kulmunin mukaan keskusta on tyytyväinen hallitusohjelmaan ja hallituspohjaan

Keskustan eduskuntaryhmä päätti pitkän kokouksen jälkeen, että se on tyytyväinen hallitusohjelmaan ja hallituspohjaan, mutta henkilöön ei. Asiasta kertoi puolueen puheenjohtaja Katri Kulmuni kokouksen jälkeen.

Kulmuni ei sanonut suoraan, mitä tämä tarkoittaa. Tukea pääministeri Antti Rinteelle (sd.) ei kuitenkaan tullut, mikä käytännössä voi merkitä, että Rinteen päivät pääministerinä ovat loppumassa.

– Keskusta on erittäin sitoutunut hallituspohjaan ja hallituspuolueisiin, mutta meillä on henkilöön liittyvää epäluottamusta. Keskusta haluaa, että hallitus on toimintakykyinen ja se pystyy hoitamaan isänmaan, Suomen ja suomalaisten asioita parhaalla mahdollisella tavalla. Meillä puoluehallitus kokoontuu vielä nyt, Kulmnui sanoi.

Keskustan eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Kurvinen sanoi, että politiikassa tärkeintä on luottamus ja sanoi, etteivät Antti Rinteen sunnuntaina antamat selitykset tyydyttäneet.

Sitä ei vielä tiedetä, tarkoittaako mahdollinen pääministerin vaihtuminen myös hallituspohjan vaihtumista. Sekin on mahdollista, että hallituspuolueet jatkavat vanhalla pohjalla ja vain pääministeri vaihtuu. Tämä kuitenkin riippuu hallituskumppaneista.

Keskustan eduskuntaryhmä piti tänään kello 14 alkaen ylimääräisen kokouksen eduskunnassa Helsingissä. Keskustalle päätös ei selvästikään ollut helppo, sillä ryhmän kokous kesti kaksi ja puoli tuntia tiedotusvälineiden odottaessa kameroiden kanssa oven takana.

Pääministeri Antti Rinteen asema on noussut keskusteluun, koska hänen on katsottu antaneen eduskunnalle väärää tietoa Postin työmarkkinatilanteeseen liittyen. Viime perjantaina sama soppa johti omistajaohjauksesta vastaavan ministerin Sirpa Paateron (sd.) eroon.

Viiden hallituspuolueen puheenjohtajat ja eduskuntaryhmien puheenjohtajat pitivät eilen sunnuntaina kokouksen, jossa käsittelivät tilannetta. Eri lehtitietojen mukaan juuri keskustan kannat Rinteen asemaan olivat kriittisimmät ja muut puolueet ovat tyytyneet saamiinsa selvityksiin.

Eduskunnassa on huomenna tiistaina käsittelyssä Rinnettä koskevat epäluottamuslause, josta on tarkoitus äänestää keskiviikkona.

Rinteen viiden puolueen hallituksessa ovat mukana SDP:n lisäksi keskusta, vihreät, vasemmistoliitto ja RKP.

