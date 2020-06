"Kunnia-asia hoitaa virka suurella intohimolla ja sydämellä", kiitteli Sikanen valtuustoa. Sikanen on kotoisin Mikkelin Anttolasta.

Satu Sikanen on Etelä-Karjalan uusi maakuntajohtaja. Etelä-Karjalan maakuntavaltuusto valitsi Sikasen yksimielisesti.

Toista hallituksen valtuustolle esittämää ehdokasta, Antti Kivelää (kesk.), ei esittänyt kukaan valtuustossa.

Ennakkosuosikiksikin noussut sitoutumaton, Mikkelin Anttolassa syntynyt Sikanen, 42, toimii nyt aluekehitysjohtajana Etelä-Karjalan liitossa.

– Sydän hakkasi kuin Karpalonmäessä konsanaan, kuvaili hiihtäjänäkin tunnettu Sikanen valintaa edeltäneitä tunteitaan valtuustolle.

Sikanen kiitti valtuustoa luottamuksesta.

– Virka on minulle kunnia-asia hoitaa suurella intohimolla ja sydämellä.

Sikanen totesi, että korona hankaloitti valintaprosessia ja synkensi näkymiä.

– Voittamisen tahtoni kuitenkin vain kasvoi. Tästäkin selvitään.

Sikanen sanoo tietävänsä, ettei tulee helppoon tehtävään. Synkkä talouden kriisi on edessä.

– Silta sen yli on rakennettava. Etelä-Karjalalla on kuitenkin paremmat eväät siihen kuin monella muulla maakunnalla.

"Parhaaseen on tyydyttävä"

Sikasen taakse asettuivat kaikki valtuustoryhmät. Valtuuston ryhmät olivat tehneet päätökset äänestämisestä jo ennen kokousta.

Edes keskustan valtuutetut eivät käyttäneet puheenvuoroa keskustapoliitikkonakin kunnostautuneen Antti Kivelän hyväksi.

Maakuntavaltuuston suurimman ryhmän puheenjohtaja Sanna Koskenranta (sd.) totesi, että valittavana on kaksi hyvää hakijaa.

– Uuden maakuntajohtajan on verkostoiduttava, edustettava Etelä-Karjalaa sekä tehtävä vahvaa edunvalvontatyötä. Siihen oiva henkilö on Satu Sikanen. Parhaaseen on tyydyttävä.

Kari Metsäkallio (kok.) viittasi lisäksi Sikasen työkokemukseen Etelä-Karjalan liitossa.

Maakuntajohtaja Matti Viialainen arveli, että tässä valinnassa valtuusto ei harrastanut riskinottoa.

– Et tule taloon, jota ei tuntisi. Sukupuoli- ja sukupolvi nyt vaihtuu, onnitteli Viialainen Sikasta.

Antti Kivelä jäi Sikasen suosion jalkoihin

Viialainen jää eläkkeelle syyskuun alussa.

Sikanen on ollut maakuntajohtajan varahenkilö ja hoitanut aiemmin muun muassa Kaakkois-Suomi–Venäjä CBC-ohjelman ohjelmajohtajan tehtäviä.

Yhteiskuntatieteiden maisteri Sikanen on naimisissa ja hänellä on kaksi kouluikäistä lasta.

Antti Kivelää pidettiin etenkin keskustalaisten suosikkina. Psykologisissa testeissä Sikasta ja Kivelää arvioitiin samantasoisiksi.

Ehkä Kivelän esiin kaivetut kärkkäät poliittiset kannanotot säikäyttivät joitakin mahdollisia kannattajia.

Antti Kivelä, 53, toimii nyt KYS-sydänkeskuksen apulaisylilääkärinä Kuopiossa.

Kivelä on Kuopion kaupunginhallituksen puheenjohtaja ja toiminut keskustan puoluevaltuuston puheenjohtajana 2016–2020.