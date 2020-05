Deittisovelluksessa voi tulla ähky – Tinder on kuin elämä itse, sanoo sovelluksesta kirjan kirjoittanut Sanna Kiiski

5.tammikuuta 2019:

Jos kerron, että olen kotona sairauslomalla toipumassa konkursseista, se tuskin vetää miehiä puoleensa. Kuka ylipäätään haluaa yli nelikymppisen naisen – äidin, johon maan vetovoima on jo alkanut vaikuttaa?

11. maaliskuuta 2019:

Yksi asia johti toiseen, ja pian suutelimme kiihkeästi sohvalla. Hän oli juuri ottamassa paitaa päältään, kun samalla hihkaisi:

– Mutta hei, nyt mä tiedän, kuka sä olet! Sä olet Sanna Kiiski ja sä olit ennen Huomenta Suomessa!

Sanna Kiisken, 45, Tinder-päiväkirja kertoo aloittelijan vuodesta deittisovelluksen maailmassa.

Mukana ovat muutetuilla nimillä kaksi Kiisken ystävää. Tinder-tädit, jonka kanssa Kiiski jakoi WhatsApp-ryhmässä kokemuksiaan.

Edellisiin vuosiin oli mahtunut lapsen sairautta, ja Kiiski oli keskittynyt tiiviisti jälkikasvuunsa. Hän oli ensisijassa äiti, ei nainen. Sitten tuli vielä oman yrityksen konkurssi ja erokin.

Hän haaveili intohimosta ja suurista tunteista.

Tämä osui ja upposi. Kiiski hämmästyi siitä, miten innokkaasti häntä nuoremmat miehet olivat tekemässä tuttavuutta naisen kanssa, joka ei enää haaveile perheen perustamisesta.

– Heidän ajatusmaailmassaan se todennäköisesti tarkoitti sitä, että suhteesta saa parhaat puolet. Nainen ei vaadi sormusta sormeen tai muutakaan ahdistavaa ja sitovaa.

Äärilaidasta toiseen

Tinder-tulokasta ystävät varoittivat ylitarjonnasta. Siitä, että aluksi olo voi olla kuin karkkikaupassa tai buffet-pöydässä. Ahnehtijan palkkana on ähky.

Kiiski halusi tehdä etukäteen selväksi vain sen, että hän pitää pitkistä miehistä. Hän itse on 181 senttimetriä pitkä.

Usein kriteerien lista on huomattavasti pidempi – etenkin naisilla. Tämän Kiiski huomasi miespuolisen ystävänsä profiilia katsoessaan.

– Yleensä ottaen miehet ovat naisia joustavampia. Heillä ei ole niin paljon esimerkiksi ammattiin liittyviä ennakko-odotuksia. Mukana on yhteiskunnallisesti sisäänrakennettuja asenteita, kuten se, ettei miehelle ole ongelma, jos nainen on häntä huonommin koulutettu, Kiiski analysoi.

Nopeasti kävi selväksi, että tarjonta ulottuu äärilaidasta toiseen.

Tinderissä temmeltää joukko vähintäänkin outoja tapauksia, osa ehdottelee sumeilematta törkeyksiä ja lähettelee kuvia genitaaliosastostaan.

Kun naisia on niin paljon jonossa, ei herneen nenään vetäminen haittaa. — Tinder-kirjailija Sanna Kiiski

Joukosta Kiiski löysi myös herrasmiehiä, pelaajien lisäksi aitoa kohtaamista ja parisuhdetta etsiviä. Ujolle ihmisten lähestyminen virtuaalimaailmassa voi olla helpompaa kuin kasvotusten.

– Tinderissä on hienoa, että se on kuin elämä pienoiskoossa. Vastaan tulee koko sosioekonominen kattaus. Se sekoittaa pakkaa, kun ihminen ei pyörikään niissä samoissa piireissä, joissa hän reaalimaailmassa pyörisi, hän sanoo.

Ghostausta tapahtuu

Kiiski on taustaltaan toimittaja, ja ajoittain Tinder-katse oli tutkivan journalistin. Törkeimpiä ylilyöntejä tekevät Kiisken kokemuksen mukaan vallalla ja rahalla ratsastavat menestyjät.

– Paperilla hienojen miesten sivuoire on, että käyttäytyminen on usein rajatonta. Kun naisia on niin paljon jonossa, ei herneen nenään vetäminen haittaa. Jos yksi nainen on niin tiukkis, ettei tykkää ryhmäseksivideoista, otetaan seuraava jonosta.

Virtuaalimaailmassa on helppoa esittää muuta kuin on.

– Oli miehiä, jotka tulivat vuoden sisällä vastaan eri nimillä ja eri-ikäisinä. Sovellus mahdollistaa pelaamisen aivan eri tavalla kuin lankapuhelinaika. Silloin vain odotti, että baarissa tavattu tyyppi soittaa.

Silloinkin osattiin toki ghostata – kadota jälkiä jättämättä. Nykyään myös ihmisen taustoja on mahdollista penkoa paljon nopeammin kuin aikana ennen internetiä.

– Olen lukenut kaikki Marple-kirjat. Myönnän, että hetkittäin sain suorastaan kicksejä, jos tätiryhmäämme tuli selvitettäväksi jokin hämärämpi tapaus, Kiiski nauraa.

Naiseus sai nostetta

Se ei Kiiskeä vaivaa, että sovelluksessa tykkäyksiä jaetaan ulkonäön perusteella. Se vaivaa, että ihmisten proliikuvat eivät välttämättä välitä olennaisinta tietoa: sitä, miltä ihminen näyttää.

– En ole kiinnostunut miehen autosta, kellosta, kalansaaliista tai paikoista, joissa hän on käynyt. Rohkeasti vaan kuvia omasta itsestä erilaissa tilanteissa, Kiiski kannustaa.

Jos Kiiski saisi vallan parannella deittisovellusta, hän lisäksi sinne osion, jossa käyttäjää valmennetaan profiilin laatimiseen. Lähtien siitä, ettei paras profiilikuva ole oma alaston figuuri uima-altaassa.

– Ei oman itsen promoaminen ja markkinointi ole kaikille mitenkään itsestään selvä taito. Varsinkin, jos olet ollut parikymmentä vuotta parisuhteessa.

Kokeilu on nyt päättynyt. Enää Kiiskellä ei ole sovellusta, eikä hän ole sitä hankkimassa.

– Tutustuin tosi hauskoihin tyyppeihin ja sain sieltä ystäviä. Kaikkein limaisimmatkin tarinat ovat sellaisia, että niistä riittää juttua vanhainkodissa.

Naiseus sai Tinder-tuttavuuksista kaivattua nostetta. Deittien kanssa hän ei ryhtynytkään puhumaan arjesta ja lapsista vaan Sannasta. Mistä hän tykkää ja mitä haluaa.

– Se oli uusi kokemus pitkästä aikaa. Löytyi rohkea, flirttaileva ja avoin ihminen. Sellainen, mikä olen joskus ollut.