”Äitini kuoli sen takia, ettei hän koskaan luovuttanut” — Henna Helmi Heinonen ei pidä siitä, että syöpään sairastuneista puhutaan taistelijoina

Kirjailija Henna Helmi Heinosella on identiteettikriisi. Viimeiset 14 vuotta Heinonen on elänyt pikkulapsiarkea. Viiden lapsen äiti on psykologi, penkkiurheilija, start up -yrittäjä ja kirjailija. Kirjailija hän on ollut täyspäiväisesti viiden vuoden ajan.