Tämän kevään siitepölykaudesta on tulossa poikkeuksellisen vaikea. Syynä on viime kesä, joka oli aurinkoinen ja lämmin.

Tänä keväänä koivun ja lepän siitepölyä on poikkeuksellisen paljon ilmassa. Syynä on viime vuoden aurinkoinen kesä.

Mimi Tran, 21, ei ole asiasta erityisen riemuissaan. Tran kärsii koivun siitepölyallergiasta ja timotein aiheuttamasta heinänuhasta.

Lähikuukausina on taas luvassa roppakaupalla ärsyttävää kutinaa, punoitusta, nuhaa ja turvotusta.

— Silmät ja nenä vuotavat, vaikka ei olisi flunssa. Usein silmät punoittavat, vuotavat ja voivat jopa turvota, Tran kuvailee oireitaan.

Allergiatuska syvenee, kun heinänuha iskee juhannuksen jälkeen.

— Nenä vuotaa loputtomasti, ja mikään ei tunnu auttavan.

En pysty kävelemään missään puistossa tai puutarhassa, jossa kukinta on tosi suuri. — Mimi Tran

Eikä tässä kaikki: Tranilla on siitepölykaudella myös ristiallergia, jonka vuoksi hän välttelee tiettyjä hedelmiä.

— Jos syön omenaa raakana, huuleni ja naamani turpoavat huomattavasti.

Pahimmillaan Tranin allergiaoireet ovat touko-heinäkuussa. Tuolloin hän käyttää allergiaa lieventäviä lääkkeitä, kuten nenäsumutetta, silmätippoja ja antihistamiinia.

Kun nenä on tukossa, Tran hyödyntää nenäkannua. Tämä auttaa häntä hengittämään hieman paremmin.

Ulkona käytettävä suojainta

Espoolainen Tran opiskelee kauneudenhoitoalan estenomitutkintoa ja työskentelee kosmetiikkamyyjänä. Allergiat haittaavat hänen elämäänsä merkittävästi työ- ja vapaa-aikoina.

Joskus hänen on käytettävä ulkona suojanaamaria, jottei siitepölyä tule hengitettyä liikaa.

— En pysty kävelemään missään puistossa tai puutarhassa, jossa kukinta on tosi suuri. En voi usein tuulettaa kotia, sillä siitepölyt pääsevät sisälle, Tran kertoo.

— Töissä koen sen välillä taakaksi, kun täytyy koko ajan niistää. Joudun jatkuvasti sanomaan asiakkaille, että minulla on paha siitepölyallergia.

Ilmastonmuutos pidentää siitepölykautta

Asiantuntijoilla on allergikoille ikäviä uutisia. Etelä-Karjalan allergia- ja ympäristöinstituutin johtaja, filosofian tohtori Kimmo Saarinen arvioi, että siitepölyallergiat ja allergisten vaivat lisääntyvät Suomessa lähivuosina.

Tätä selittää vahvasti ilmastonmuutos.

— Ilmastonmuutoksen vaikutukset ovat suht selväpiirteisiä: Astmaatikot kärsivät pitenevistä ja pahenevista hellekausista, ja meille leviää muualta Euroopasta uusia allergiaa aiheuttavia kasveja, kuten tuoksukkeja. Siitepöly- ja ötökkäkausi aikaistuvat, pitenevät ja ehkä myös pahenevat, allergiaselvityksiä tehnyt ympäristötutkija Saarinen kuvailee.

Juha Jantunen Kimmo Saarisen mukaan allergiat olivat harvinaisia entisajan maatalousyhteiskunnassa, jossa ihmiset elivät arkeaan luonnon keskellä.

Turun yliopiston aerobiologian yksikön erikoistutkija Anna-Mari Pessi on Saarisen kanssa samoilla linjoilla.

— Erityisesti koivun ja lepän aiheuttamat siitepölyallergiat lisääntyvät Suomessa. Uusia allergisoivia lajeja voi levitä pohjoisemmaksi: tällainen on esimerkiksi Lounais-Suomessa kukkiva pähkinäpensas, Pessi ennakoi.

— Ilmastonmuutos lisää siitepölyallergioita Pohjolassa. Eteläisemmässä Euroopassa ne voivat kuitenkin vähentyä, jos siellä on aiempaa kuivempaa ja esimerkiksi heinien siitepölykaudet heikkenevät ja lyhenevät.

Ilmaston lämpeneminen on myös keskeinen luonnon monimuotoisuutta heikentävä tekijä. Kun lajikirjo kaventuu, allergiat, astma ja joukko muita tarttumattomia kroonisia tulehdussairauksia jylläävät yhä laajemmin.

Näitä sairauksia ovat muun muassa diabetes, keliakia, alzheimer, tulehdukselliset suolistosairaudet ja jotkin syöpätyypit.

Kaupungistuminen lisäsi allergioita

Allergiat ovat yhä tavallisempia etenkin nykyaikaisen elämäntavan takia: ihmiset ovat aiempaa vähemmän tekemisissä luonnon kanssa ja herkistyvät sille tämän takia entistä enemmän.

— Lapset ovat herkempiä kuin vanhempansa, koska jälkikasvu viettää entistä vähemmän aikaa maaseudulla ja lähellä elävää luontoa.

Allergiat ovat yleistyneet vähitellen sotien jälkeisen kaupungistumisen myötä. Maatalousyhteiskunnassa ne olivat harvinaisia.

Saarinen korostaa, että allergioiden yleistymisessä on kyse suojatekijöiden romahduksesta eikä uusista riskitekijöistä, kuten saasteista tai kemikaaleista.

Tämän osoittavat Suomen ja Venäjän Karjalan tutkimukset 20 vuoden ajalta. Tulosten mukaan Suomi ja Venäjä eroavat allergiatilanteen osalta yllättävän paljon, vaikka elinolot ovat periaatteessa samantyyppiset.

— Heti kun astutaan itärajan yli, allergiat lähes häviävät, Saarinen kuvaa.

Elimistömme puolustusjärjestelmä on ihan pihalla: se ei tiedä, mikä on vaarallista ja mikä ei. — Kimmo Saarinen

Tässä on kyse suomalaisten luontosuhteen murenemisesta ja hyvinvointiyhteiskunnan keksintöjen vaikutuksista.

— Olemme menettäneet luonnolliset, ikiaikaiset suojatekijämme, joita venäläisillä on vielä turvanaan.

Yksinkertaistaen: Suomessa kaikki on liian puhdasta ja elotonta, joten allergiat pääsevät mellastamaan estoitta.

— Kaikki, mitä kosketamme, syömme ja juomme, on nyky-yhteiskunnassa läpeensä puhdasta ja tutkittua. Siksi elimistömme puolustusjärjestelmä on ihan pihalla: se ei tiedä, mikä on vaarallista ja mikä ei.

Suomessa noin kaksi miljoonaa allergista

Suomessa allergiat ovat hyvin yleisiä. Allergisia on arviolta jopa kaksi miljoonaa.

Allergia- ja ympäristöinstituutin tuoreimman, 2010-luvun alun kartoituksen mukaan siitepölyallergisia on 1,2 miljoonaa, koti- ja lemmikkieläinallergisia 700 000, ruoka-allergisia 600 000, lääkeallergisia 500 000 ja tuoksuherkkiä 600 000.

Siitepölyallergiaa aiheutuu lehtipuista, heinistä ja pujosta. Kesä-elokuussa kukkivia, oireita tuottavia heinäkasveja on vähintään 40 lajia.

Suomen yleisin siitepölyallergia johtuu huhti—kesäkuussa kukkivasta koivusta, ja siitä kärsii yli 800 000 ihmistä.

Vaikka allergiat ovat yleistyneet, niiden aiheuttajat ovat pysyneet samoina kuin ennenkin. Esimerkiksi siitepölyallergisia on Suomessa 1,2 miljoonaa.

Saarinen muistuttaa, että ilmastonmuutoksen kaikki vaikutukset ilmiöön selviävät vasta ajan kanssa, koska maapalloa pyörittävät järjestelmät ovat monimutkaisia.

— On vaikea sanoa yksityiskohtaisesti, mitkä allergiat lisääntyvät ja mitkä vähenevät. En usko, että lähivuosikymmeninä on luvassa perinpohjaisia muutoksia: tuskin kaikki ovat allergisia, Saarinen toppuuttelee.

"Nainen voi allergisoitua ukolleen"

Kimmo Saarisen mukaan ihminen voi olla allerginen mille tahansa proteiinille eli valkuaisaineelle, jonka kanssa on liian läheisessä kontaktissa. Se, miten vahvasti on kullekin proteiinille herkistynyt, vaikuttaa oireiden vaikeusasteeseen.

— Nostetaan nyt esimerkkinä vaikkapa, että nainen voi allergisoitua ukolleen. Syynä ovat yleensä miehen iholla elävät rasvahiivat tai siemenneste, Saarinen kertoo.

Saarinen itse sanoo olevansa allerginen varsin eksoottiselle asialle, perhosille. Hän kertoo allergisoituneensa perhosille, kun hän tutki niitä.

— Eihän siinä ole mitään järkeä, että elimistöni varautuu perhosten hyökkäykseen, Saarinen naurahtaa.

Metsämaan hypistely voi suojata allergialta

”Takaisin luontoon!” on iskulause, jota saatetaan hokea tulevaisuudessa allergioiden vastaisessa taistelussa.

Suomessa on jo tehty kokeiluja, joissa koehenkilöt hypistelevät multaa tai metsämaata.

— Tulosten mukaan hypistely on moninkertaistanut muutamassa viikossa kehon mikrobit, jotka voivat suojata allergioilta, Kimmo Saarinen selvittää.

Kai Skyttä Asiantuntijat neuvovat ehkäisemään allergiaa menemällä metsään ja sotkemaan kätensä multaan. Tämä lisää allergioilta suojaavien mikrobien määrää elimistössä.

Erikoistutkija Anna-Mari Pessi kertoo, että samantyyppinen ajatus on myös Suomessa käynnissä olevassa tutkimuksessa. Siinä selvitetään, millaiset bakteerit estäisivät allergiaa.

On jo saatu selville, että maatilaympäristössä yleiset maaperäbakteerit vähentävät lasten astmariskiä.

Jatkotutkimuksissa tarkastellaan, voidaanko sairastuvuutta vähentää esimerkiksi muuttamalla kodin huonepölyn koostumusta.

Terveellinen ruokavalio voi pitää allergiat poissa

Allergioita ei voi jatkossakaan parantaa eikä kokonaan torjua, vaikka uusia hoitomenetelmiä otettaisiinkin käyttöön.

Hoidot keskittyvät jatkossakin pääosin oireiden hillitsemiseen. Ihmiset taistelevat allergioitaan vastaan lähivuosina pääosin samoin keinoin kuin nytkin: antihistamiineilla, kortisonilla ja siedätyshoidoilla.

Se ratkaisee, mitä syöt, juot, hengität ja kosketat. — Kimmo Saarinen

Saarinen sanoo, että allergioita voi ehkäistä omilla valinnoilla.

— Se ratkaisee, mitä syöt, juot, hengität ja kosketat.

Terveellinen, sopivasti kalaa ja marjoja sisältävä ruokavalio on yksi keino, jolla allergioita voi yrittää torjua.

Pessi huomauttaa, ettei tiettyjen ruokien välttely kannata. Tämä voi vain lietsoa herkistymistä ruoka-aineelle.

— Viime aikoina hoidoissa on menty siihen suuntaan, että henkilölle annetaan varovasti ruoka-ainetta, jolle hän on herkistynyt. Kyse on tietynlaisesta siedätyksestä.

Näin allergia kehittyy

1. Yleisimmin kehittyy välitön IgE-välitteinen allergia eli atooppinen allergia.

Se syntyy, kun elimistössä muodostuu IgE- eli immunoglobuliini E -vasta-aineita ympäristön normaaleja valkuaisia kohtaan.

Tällaisia valkuaisia ovat siitepölyt, eläinten hilseet ja ruoka-aineet. Vasta-aineita syntyy välillä myös kemikaaleja, kuten lääkeaineita kohtaan.

Vasta-aineet tarttuvat ihossa ja limakalvoilla olevien solujen pintaan. Kun allergian aiheuttaja reagoi vasta-aineiden kanssa solun pinnassa, solusta erittyy histamiinia ja muita välittäjäaineita. Nämä vaikuttavat verisuoniin ja kutsuvat paikalle tulehdussoluja.

Seurauksena on kutina, nokkosihottuma, allerginen nuha, allerginen silmätulehdus, allerginen astma, atooppinen ihottuma, ruoka-allergia tai anafylaktinen reaktio.

2. Toiseksi yleisin allergiamekanismi on viiveellä muodostuva soluvälitteinen allergia.

Tässä elimistön valkosolut ovat herkistyneet kemikaaleille.

Suurin osa viivästyneestä allergiasta on kosketusallergiaa, jossa ihokosketus aiheuttaa ihottuman. Yleisin esimerkki tästä on nikkeliallergia. Ihottuma voi olla kiusallinen, muttei henkeä uhkaava.

Valtaosa lääkeallergioista ilmaantuu viiveellä. Suurin osa on lieviä, mutta myös henkeä uhkaavia lääkereaktioita voi syntyä. Muut allergiamekanismit ovat harvinaisia.

3. Taipumus atooppiseen allergiaan on perinnöllistä.

Atooppiset allergiat ovat yleistyneet varsinkin kehittyneissä teollisuusmaissa niin nopeasti viime vuosikymmeninä, että perinnöllisen taipumuksen lisäksi ympäristötekijöiden, kuten hygienian, ravinnon ja mikrobien, uskotaan vaikuttavan näiden allergioiden muodostumisessa.

Lähteet: Terveyskirjasto Duodecim, Vili Aro ja Harri Kaikkonen: Allergioiden laboratoriodiagnostiikka