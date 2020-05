Uutisen takaa: Uusi tieliikennelaki lisää tulkintaa ja kuljettajan vastuuta – Kortteliralliin voi puuttua myös taajaman ulkopuolella, mutta aika näyttää, muuttaako se mitään

Kesäkuun alussa voimaan tuleva uusi tieliikennelaki on ollut eniten julkisuudessa uusien, jopa pientä kohua nostattaneiden, liikennemerkkien vuoksi. Uudistuva laki on kuitenkin paljon muuta kuin pelkät uudet liikennemerkit tai kolmen vuoden siirtymäaikana valkoiseksi muuttuva sulkuviiva.

Voit testata tässä jutussa, osaatko jo uudet liikennemerkit.

Lakimuutosta on käsitellyt muun muassa Tekniikan Maailma 22. huhtikuuta ilmestyneessä numerossaan. Lehden listaamat muutokset tuovat kuljettajalle merkittävästi lisää vastuuta. Uusissa liikennesäännöissä riittää myös tulkittavaa.

Vastaisuudessa autoilijan omat ratkaisut vaikuttavat paljon aiempaa enemmän sekä omaan että muiden liikenneturvallisuuteen. Samalla uusien sääntöjen voi kuitenkin odottaa lisäävän liikenteen sujuvuutta.

Eräs keskeisimmistä muutoksista on autokouluista tutun luottamusperiaatteen poistuminen. Autoilija ei lain mukaan voi enää luottaa siihen, että toinen autoilija noudattaa liikennesääntöjä. Tilalle tulee velvollisuus ennakoida sekä lisäksi hallita ajoneuvo kaikissa mahdollisissa – ei siis pelkästään ennalta arvattavissa – ajotilanteissa.

Tekniikan Maailma muistuttaa, että luottamusperiaate on ollut useiden korkeimman oikeuden päätösten lähtökohta, joten muutoksen vaikutusta voi tässä vaiheessa vain arvailla.

Talvirenkaat, kitkarenkaat?

Ensi syksynä ajankohtaiseksi tulee uudessa laissa entistä vapaammin määriteltävä talvirenkaiden käyttö. Siinä missä nykyisin talvirenkaita on pakko käyttää marraskuun alusta maaliskuun loppuun, on vastaisuudessa talvirenkaita käytettävä silloin kun sää tai keli sitä edellyttää.

Periaatteessa laki mahdollistaisi siis talvisaikaan autoilun kesärenkailla, jos jäätä tai lunta ei ole. Laki voi lisätä kiusausta pitää alla kesärenkaita tai hankkia niin sanotut Keski-Euroopan kitkarenkaat, jotka eivät kuitenkaan rengastestien perusteella ole talviominaisuuksiltaan pohjoiseen suunniteltujen renkaiden veroisia.

Toisaalta tänäkin keväänä on nähty lumisateita ja kylmiä säitä, vaikka talvirengaskausi on jo ohi. Tässäkin autoilijan ratkaisut ovat keskeisiä: ohjaako rengasvalintaa järki vai pitääkö talvirenkaiden sijaan alle saada esimerkiksi näyttävämmillä kevytmetallivanteilla olevat kesärenkaat?

Vielä voimassa olevan lain mukaan risteyksessä on oikealle käännyttäessä jatkettava matkaa mahdollisimman oikealla. Useampikaistaiselle tielle käännyttäessä tämä tarkoittaa reunimmaista kaistaa.

Vastedes kaistan voi valita vapaammin, kunhan ottaa muun liikenteen huomioon. Muutos mahdollistaa ainakin teoriassa sujuvamman kaista-ajon, mutta ratin takana on oltava aiempaa valppaampana. TM:n juttu nostaa esiin sen, että kolaritilanteessa syyllisyyden pohtiminen voi olla mutkikasta.

Tässä on varmasti vielä selvennettävää, sillä lakiteksti jättää runsaasti tilaa tulkinnalle. Vasemmalle kääntyvä väistää suoraan ajavaa, mutta entä jos rysähdys sattuu oikealle kääntyneen kanssa?

Samanlaista selviteltävää tarjoaa myös uusi vetoketjuperiaatteesta kertova liikennemerkki. Jos kolisee, kumpi ajoneuvo oli kaistalla ensin?

Onnettomuusriski on edelleen olemassa

Autoilija ei lain mukaan voi enää luottaa siihen, että toinen autoilija noudattaa liikennesääntöjä.

Moottoriteiden liikennettä uusi laki muuttaa luistavammaksi. Vielä voimassa oleva laki rajoittaa enintään 750 kiloa painavaa peräkärryä vetävän ajoneuvon nopeudeksi 80 kilometriä tunnissa.

Rajoituksen toimivuuden lienee huomannut jokainen moottoritiellä ajanut. Vastedes sallittu ajonopeus on sata kilometriä tunnissa.

Alle 3,5 tonnia painavien autojen maksiminopeutta ei enää tulevaisuudessa määritä autoverotus vaan teiden nopeusrajoitukset. Painorajan alle mahtuvat matkailuautot saavat siis jatkossa posotella muun liikenteen vauhtia ja yli 3,5-tonnisetkin saavat ajaa satasta.

Samuli Edelmannin Karavaanari-hitin sanat eivät silti mene uusiksi, sillä jarrullisten perävaunujen vetämisessä nopeusrajoitus on yhä 80 kilometriä tunnissa.

Yleisradion viime syyskuussa haastattelema liikenneneuvos Kimmo Kiiski liikenne- ja viestintäministeriöstä muistuttaa myös onnettomuusriskistä.

– Korostan sitä, että pakko ei ole ajaa sataa kilometriä tunnissa, vaikka nopeusrajoitus sen sallisi. Ajoneuvolla voi suuremmasta rajoituksesta huolimatta ajaa sadan kilometrin nopeusrajoituksen tiellä kahdeksaakymppiä tai vähemmän, jos olosuhteet tai ajoneuvon kuormaus sitä edellyttävät, Kiiski sanoo Ylelle.

Katoaako kortteliralli?

Yle nosti uutisoinnissaan esiin myös uuden lain vaikutuksen perinteiseen nuorison harrastamaan autoiluun, josta perhelehteen sopiva nimitys lienee kortteliralli.

Häiritsevää ja tarpeetonta ajamista on pyritty kaitsemaan tähän asti asetuksella, mutta nyt asia on kirjattu lakiin. Häiritsevä ja tarpeeton ajo on kielletty joka paikassa, ei pelkästään taajamissa.

Ongelmaksi muodostuu se, miten häiritsevä ja tarpeeton ajo määritellään. Osaa ihmisistä häiritsevät jo urheilullisemman auton pakoäänet, mutta lienee kohtuullista todeta, että kauas kuuluva bassokaiuttimen jytinä koetaan jo varsin yleiseksi kiusaksi.

Uuden tieliikennelain koulutuksesta Poliisiammattikorkeakoulussa vastaava ylikomisario Tuomo Katajisto myöntää Ylen haastattelussa, että häiritsevän ja tarpeettoman ajon määritelmä on epäselvä.

Tilanne näyttää kuitenkin pysyvän pääpiirteissään ennallaan. Poliisi puuttuu häiriöihin, jos niitä itse havaitsee tai joku niistä poliisille ilmoittaa. Kuten Ylekin kertoo, pääosa tarpeettomasta ajosta tulevista rapsuista annetaan taajamissa.

Järkevästi ja ennakoiden ajavalle kuljettajalle uusi laki ei ole suurikaan sokki. Liikennekäyttäytymisessä omaksutut tavat voivat kuitenkin olla sitkeässä, eivätkä ne välttämättä mene yksiin lain hengen kanssa.

Kokonaan toinen asia on se, miten poliisin resurssit riittävät. Jos poliisi ei tälläkään hetkellä ehdi joka paikkaan, ei tilanne ilman lisäpanostuksia muutu uudenkaan lain aikana.

Kuinka suomalaiset uuteen liikennelakiin sopeutuvat, siihen antaa vastauksen vain aika. Koska koronavirus rajoittaa voimakkaasti matkailua ulkomaille, voi täysin uusi laki tuoda kotimaahan painottuvaan matkailukesään yhden ylimääräisen muuttujan.