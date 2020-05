Löytyykö sinunkin pihaltasi salainen herkkutarha? Piristä kevään ruokapöytää villivihanneksilla, se on terveellistä ja ihan ilmaista

Kun luonto alkaa vihertää, mutta kaupoista ei vielä saa uuden sadon tuotteita, voi tuoreita kasveja hakea omalta kotipihalta tai lähimetsästä syötäväksi. Pihoista löytyy villivihannestarhoja, joista harva edes tietää.

Villivihannesbuumi on ollut Suomessa kasvussa pitkään. Marttojen järjestämille villivihanneskursseille on tunkua, eivätkä läheskään kaikki halukkaat niille edes mahdu.

Villivihanneksiin voi kuitenkin tutustua myös ilman kurssia, sillä omalta pihaltakin löytyy kaikenlaista hyötykäyttöön.

Kaikki mitä keruuretkelle tarvitaan on kori. Jos aikoo poimia pieniä nokkosia, kannattaa ottaa hanskat mukaan.

Monien puutarhanhoitajien inhokki vuohenputki sopii miedon makunsa vuoksi salaatin sekaan tai piirakkaan.

Vuohenputki kasvaa pusikoissa innokkaana ja runsaana. Sitä on vaikea saada kitkettyä kukkapuskistakaan laajojen juuriensa vuoksi.

Jos tätä pihojen rikkaruohoa ei saa tuhottua, kannattaa siitä ottaa ilo irti ja syödä se.

Sami Kuusivirta Voikukka ja mesimarja sopivat hyvin esimerkiksi kakkujen koristeiksi.

Paras aika kerätä villivihanneksia on keväällä ja alkukesästä. Keräämään ei kannata lähteä sateella tai edes aamukasteen aikaan, vaan odottaa, että kasvit hieman kuivuvat. Kosteat kasvit nimittäin pilaantuvat herkästi.

Vihanneksina käytettävät kasvien lehdet kerätään mahdollisimman nuorina. Mitä vanhempi lehti, sitä voimakkaammaksi maku yleensä muuttuu. Lisäksi lehdet voivat muuttua vanhemmiten puiseviksi tai sitkeiksi.

Jos haluat tehdä yrttijuomaa kasveista, kannattaa versot ja lehdet poimia täysin kehittyneinä, mutta ennen kukintaa tai juuri kukkien puhjettua.

Kerätyt kasvit kannattaa käyttää mahdollisimman nopeasti.

Periaatteessa paras aika villivihannesten käyttöön on näin keväällä. Jos kuitenkin haluaa jatkaa kasvien keräilyä omalta pihalta pitkin kesää, voi pihan niittää ja kasvu alkaa uudelleen.

Tuula Ruokamo Pihapiiristä kerättyjä syötäviä kasveja. Ylh. vas. kuusenkerkkiä, jääkuutioihin pakastettavia voikukkia ja keto-orvokkeja sekä erimakuisia voikukan lehtiä. Keskellä vas. kasa voikukan nuppuja, siankärsämön lehtiä ja sen alla puna-apilaa, sitten poimulehteä ja vuohenputken vanha lehti. Alh. vas. maitohorsman versoja, koivunoksa, vadelmaa, nokkosta ja nuoria vuohenputken lehtiä.

Nurmikoiden ärsyttävä vakiovieras voikukka sopii myös suuhun pantavaksi: siitä voi syödä niin lehdet, kukan kuin nupunkin.

Kukissa saattaa olla ötököitä, joten ne kannattaa puhaltaa matkoihinsa tai ravistella pois ennen ruoanlaittoa.

Voikukalla on monia eri alalajeja. Pääsääntönä on, että mitä suoremmat lehdenreunat, sen parempi maku.

Repalereunaiset ovat kitkeriä ja myös keskiruoti kannattaa poistaa samasta syystä. Lehtiä saakin kerätä aika paljon, sillä sitä jää lopulta jäljelle yllättävän vähän.

Mika Strandén Vuohenputken tunnistaa siitä, että sen lehdet ovat kahteen kertaan kolmisormisia. Tutun tuoksuinen ja makuinen kasvi sopii esimerkiksi salaatteihin sellaisenaan.

Villivihannekset ovat hyvä tapa saada terveellistä lisää ruokavalioon keväällä. Niiden ravintopitoisuus on usein parempi kuin viljeltyjen kasvien. Esimerkiksi voikukka sisältää B- ja C-vitamiinia, kaliumia sekä runsaasti karoteenia. Lisäksi sitä pidetään ruoansulatusta edistävänä yrttinä.

Luonnonkasveissa on kuitenkin myös haitallisia aineita. Esimerkiksi suolaheinässä on oksaalihappoa, joka on huono esimerkiksi munuaissairaille. Nokkosessa puolestaan on nitraatteja, eikä sitä siksi suositella ihan pienille lapsille. Nokkosruokia ei myöskään suositella lämmitettäväksi uudestaan, koska se kasvattaa nitraattipitoisuutta.

Luonnonyrttejä kannattaakin käyttää kohtuudella ja eri lajeja vaihdellen. Jos ei ole aiemmi syönyt jotain kasvia, ei voi tietää, onko sille esimerkiksi allerginen.

Annikki Repo Yrttisakset ovat kätevät villivihanneksia pilkkoessa.

Villivihannekset ja -yrtit ovat siitä käteviä, että niitä löytyy oikeastaan mistä vain. Ei tarvitse asua maaseudulla, jotta pihalta löytyy voikukkaa, apilaa tai poimulehteä.

Ihan kaikkialta kasveja ei kuitenkaan kannata kerätä. Autoteiden reunoilta, teollisuuslaitosten läheltä ja puistoista, joissa koiria ulkoilutetaan, ei syötäviä kasveja kannata kerätä.

Kaupungissa sijaitsevan omakotitalon pihalta villivihanneksia kuitenkin uskaltanee käyttää yhtä lailla kuin puutarhamarjojakin.

Vaikka Suomessa on jokamiehenoikeudet, täytyy kuitenkin muistaa, että ihan kaikkea ei saa kerätä. Esimerkiksi kuusenkerkkiä, jäkälää, puiden lehtiä tai varpuja ei saa kerätä ilman maanomistajan lupaa. Yrttejä ei puolestaan saa kerätä luonnonsuojelualueelta.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Etelä-Suomen Sanomissa 27.5.2016.