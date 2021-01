Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeustilanne on muuttanut myös treffailukulttuuriin ja seksielämän trendeihin. Näin kertoo Kaalimato.comin seksuaaliterapeutti Annukka Lavikainen yrityksen tiedotteessa.

Lavikaisen mukaan korona-aika oli täynnä itsetutkiskelua ja monet myös keskittyivät entistä enemmän asioihin, joista aidosti nauttivat. Tämä ajattelutavan muutos toi Lavikaisen mukaan muutoksia myös deittailuun ja seksiin.

Lavikainen listaa tiedotteessa neljä tänä vuonna korostuvaa deittailu- ja seksitrendiä.

1. Omasta seksuaaliterveydestä huolehtiminen

Pandemian aikana moni innostui pitämään itsestään parempaa huolta. Kiinnostus terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen jatkuu ja myös omasta seksuaaliterveydestä huolehtiminen koetaan tärkeäksi osaksi kokonaisuutta.

2. Treffailukulttuuri vakavoituu

Annukka Lavikaisen mukaan korona-ajan eristäytyminen on jättänyt entistä enemmän aikaa harkita asioita. Tämä näkyy hänen mukaansa tapailukulttuurissa tietynlaisena vakavoitumisena: kumppania etsiessä yhteisen arvomaailman jakaminen merkitsee yhä enemmän ja ketä tahansa ei olla valmiita tapaamaan kasvotusten tutustumisen alkumetreillä.

Lavikainen veikkaa, että samalla seksin aika suhteessa tulee aiempaa myöhemmin, kun ennen sänkyyn hyppäämistä halutaan tutustua toiseen entistä paremmin ja luomaan tunneside.

Ensitapaamisia edeltää yhä useammin keskustelut puhelimessa tai videopuhelupalveluissa ja treffejä vietetään useammin luonnossa liikkuen.

3. Seksimeditaatio rantautuu Suomeen

Maailmalla jo levinnyt meditatiivinen seksi on Annukka Lavikaisen mukaan täydellistä vastapainoa koronan aiheuttamalle ahdistukselle ja stressille. Ideana on rauhoittua ja tunnustella tarkasti, miltä kehossa tuntuu. Tärkeintä on edetä hitaasti eikä suorittaa seksiä esimerkiksi orgasmia tavoitellen. Seksuaalista meditaatiota voi harjoittaa joko yksin tai kumppanin kanssa.

4. Seksivälineiden käyttö monipuolistuu

Mustavalkoinen kahtiajako miesten ja naisten seksivälineisiin lieventyy, ennustaa Lavikainen. Hänen mukaansa erityisesti miehet löytävät naisille suunnatut seksivälineet, kuten hieromasauvat. Myös miehille tarkoitetut seksivälineet, kuten masturbaattorit, tulevat hänen mukaansa yleisesti hyväksytyimmiksi ja kasvattavat suosiotaan pariskuntien käytössä. Myös uudenlaisia välineitä on tullut markkinoille.