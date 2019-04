Niina, 17, ja Tommi, 18, aloittivat osakesijoittamisen, sillä heillä on suuri haave — ”Viikonloppuisin on tylsää, kun pörssi ei ole auki”

Rakennusalalle ja sähköasentajaksi opiskelevien nuorten tavoitteena on jäädä varhain pois työelämästä. He eivät kuluta rahaa juuri muuhun kuin osakkeisiin.

Jos hyvin käy, kolmekymppisinä Niina Tuononen, 17, ja Tommi Penttilä, 18, voivat jäädä vähitellen pois töistä. Sitä he tavoittelevat osakesijoittamisen avulla. Haaveen toteutuminen vaatisi heidän mukaansa varallisuutta noin miljoonan euron verran. Silloinkin suurin osa rahoista saisi olla kiinni osakkeissa.

Jos huonosti käy, edessä voi olla ison voiton sijaan tuntuva tappio — ja työura ihan tappiin asti. Tuononen opiskelee kirvesmieheksi ja maalariksi, Penttilä sähköasentajaksi.

— Valmistumme ruumiillisesti raskaisiin ammatteihin, joita tuskin jaksamme tehdä eläkeikään asti, Penttilä sanoo.

Viime joulukuussa Tuononen ja Penttilä päättivät kokeilla, millaista sijoittaminen on. Idean taustalla ei ollut selkeää kimmoketta, esimerkiksi sijoittavaa ystävää tai perusteellista perehtymistä aiheeseen. Oli vain ajatus ja satanen, jolla pari päätti aloittaa.

— Yleensä ihmiset perehtyvät sijoittamiseen todella paljon ennen aloitusta. Me vain päätimme, että nyt aloitamme, Tuononen kertoo.

Muun muassa keskustelupalstojen avulla pari päätti sijoituskohteen. Valintaa helpotti sekin, että he päätyivät yritykseen, jossa Tuonosen isä on töissä.

Teknologiasta on eniten ymmärrystä

Nyt Tuonosella ja Penttilällä on seitsemän teknologia-alan yrityksen osakkeita. Virallisesti sijoitukset ovat Penttilän, koska Tuononen on alaikäinen, mutta käytännössä sijoitukset ovat yhteisiä niin kuin pariskunnan rahat muutenkin.

— Haluan sijoittaa teknologiaan, sillä siitä ymmärrän eniten. Minusta on kiva seurata, miten yrityksillä menee. Se kertoo paljon myös maailman tilanteesta, Penttilä sanoo.

Pariskunta sijoittaa yleensä yrityksiin, jotka ovat vielä alkuvaiheessa. He ottavat mieluummin riskejä kuin pelaavat varman päälle.

— Olemme varautuneet siihen, että rahoista voi lähteä pois vaikka puolet tai enemmänkin. Ilman riskiä ei voi tehdä rahaa, Penttilä toteaa.

Vaikka alku oli räväkkä, sittemmin pariskunta on miettinyt tarkasti ostojaan. He ovat tutustuneet yrityksiin ja siihen, miten niillä on mennyt ja mitä muut ihmiset ovat niistä mieltä.

Pari suunnitteli käyttävänsä uusiin osakkeisiin 200—300 euroa kuukaudessa, mutta käytännössä summa vaihtelee paljon pörssikurssien vuoksi. Pari tekee kauppaa etenkin kesätyörahoilla.

— Oikeastaan kaikki rahamme menevät osakkeisiin. Jos myymme tavaroita, rahat menevät suoraan sijoituksiin. Muuten emme shoppaile, Tuononen kertoo.

On kurkistettava, mitä rahoille kuuluu

Joensuulainen nuoripari seuraa pörssin tapahtumia Penttilän kännykkäsovelluksesta. Heti aamulla pörssin avauduttua ja sen jälkeen monta kertaa päivässä on kurkistettava, mitä rahoille kuuluu.

Haastattelupäivää Penttilä kutsuu keskiverroksi: mikään ei ole noussut erityisen hyvin muttei myöskään laskenut.

— Sijoittamisesta on tullut iso osa meidän elämäämme. Viikonloppuisin on tylsää, kun pörssi ei ole auki, Tuononen harmittelee.

Heitä harmittaa se, että sijoittamisesta puhutaan yleensä vaikeana asiana.

— Kuka tahansa pystyy siihen. Siitä saa vaikeaa, jos alkaa liikaa miettiä, mitä tekee, Penttilä sanoo.

— Onneksi emme lukeneet asiasta juuri mitään ennen kuin aloitimme. Tuskin ainakaan minä olisin uskaltanut aloittaakaan.

Kimmo Kirves Niina Tuononen odottaa jo toukokuuta, jolloin hän täyttää 18 ja pääsee itsekin ostamaan osakkeita. Nyt puoliso Tommi Penttilä vastaa heidän yhteisistä osakkeistaan. Tuonosen sylissä Juha Pesonen -kissa.

Rahastoista Tuononen ja Penttilä eivät ole innostuneet. Hoitokuluihin menee rahaa, ja riski on heille liian pieni.

— Moni nainen on pannut rahansa kiinni rahastoihin, kun ei ole uskaltanut ostaa osakkeita. Minua turhauttaa se, että etenkin naiset voisivat tavoitella paljon nykyistä suurempia voittoja, jos vain uskaltaisivat ottaa riskin, Tuononen sanoo.

”Raha on vain apuväline”

Nuoret sijoittajat eivät haali rahaa rahan vuoksi. He eivät haaveile miljoonasta tilillään vaan siitä, että se mahdollistaisi vapaa-aikaa ja asumisen maalla. Raha antaisi tilaisuuden kasvattaa erilaisia kasveja sekä hankkia hevosia, arvokkaita autoja ja antiikkihuonekaluja. Pariskunta toivoo, että opiskelija-asuntoa seuraava koti on heidän omansa.

— Raha on meille elämää helpottava asia. Sen avulla voi ostaa kivoja asioita, toteuttaa itseään ja tehdä, mitä haluaa, Penttilä määrittelee.

— Elämän tarkoitus tai maailman tärkein asia se ei ole. Raha on vain apuväline.

Tavoitteena taloudellinen riippumattomuus

Noin joka kolmas suomalainen 18—25-vuotias nuori sanoo sijoittavansa silloin tällöin. Tämä selviää Nordean teettämästä pohjoismaisesta kyselystä. Säännöllisesti nuorista sijoittaa kymmenen prosenttia.

Niina Tuononen ja Tommi Penttilä eivät tunne ketään ikäistään, joka sijoittaisi.

Kimmo Kirves Tommi Penttilä ja Niina Tuononen asuvat opiskelija-asunnossa. He toivovat, että seuraava koti on omistusasunto.

— Jotkut ovat vähän ihmetelleet, eikö meitä pelota se, että voimme menettää rahamme. Moni on kuitenkin kiinnostunut sijoittamisesta, Tuononen kertoo.

Nuoret sijoittavat useimmiten asuntoa tai muuta isoa hankintaa varten. 53 prosenttia nuorista ilmoittaa kyselyssä tavoitteekseen taloudellisen riippumattomuuden.

Kyselyn mukaan niistä nuorista, joiden vanhemmat ovat sijoittaneet, yli puolet sijoittaa ainakin toisinaan. Sijoitusintoon vaikuttaa myös se, jos kotona puhutaan rahasta rohkaisevasti.

Tutkimuksen toteutti Nordealle Yougov internetpaneelina lokakuun lopussa. Kyselyyn vastasi 1 030 yli 18-vuotiasta suomalaista. Vastaukset on painotettu haastateltavan ikä, sukupuoli ja asuinpaikka huomioiden.