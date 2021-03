Hallitus antoi eduskunnalle esityksen neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta, käsittelyn on määrä alkaa eduskunnassa maanantaina

Valtioneuvosto on antanut eduskunnalle esityksensä neljän valmiuslain pykälän käyttöönotosta. Asiasta kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) tiedotustilaisuudessa. Käsittelyn on määrä alkaa eduskunnassa maanantaina. Pykälillä voidaan muun muassa joustaa kiireettömän hoidon määräajoista, siirtää potilaita sairaalasta toiseen sekä keskittää viestintää valtioneuvoston kanslialle.

Marinin mukaan koronavirustilanne on pahentunut Suomessa huomattavasti viimeisten viikkojen aikana.

– Myös Euroopassa tilanne on jälleen pahenemassa, Marin sanoi.

Pääministeri painotti, että valtioneuvosto tekee kaikkensa, että tartuntojen määrä saadaan laskuun ja epidemia pidettyä hallinnassa.

– Tavoitteena koko pandemian ajan on ollut estää viruksen leviäminen yhteiskunnassa, turvata terveydenhuollon kantokyky sekä suojella erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä.

Taudin ilmaantuvuus jyrkässä nousussa

Perhe- ja peruspalveluministeri Krista Kiurun (sd.) mukaan koronaviruksen aiheuttaman taudin ilmaantuvuus on jyrkässä nousussa Suomessa, joten valmiuslain pykälien käyttöönotolle on tarvetta. Erityisesti Uudenmaan ja Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirien alueella sekä Ahvenanmaalla epidemiatilanne on heikentynyt todella nopeasti.

Kiurun mukaan heikkenevä tilanne ei koske vain näitä alueita vaan se koskee koko maata.

– Tehohoidon tarve on lisääntynyt viimeisen parin viikon aikana Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin sairaaloissa, mutta tarve kasvaa viiveellä myös muiden sairaanhoitopiirien alueella, Kiuru sanoi.

Kiuru muistutti, että koronan itämisaika on keskimäärin 4–5 vuorokautta ja viive oireiden alkamisesta tehohoidon tarpeen alkamiseen on keskimäärin 10 vuorokautta. Tartuntamäärän kasvu heijastuu täysimääräisesti sairaala- ja tehohoidon kuormitukseen Kiurun mukaan vasta 2–3 viikon kuluessa.

– Näin nyt varaudumme siihen, että työvälineitä on käytössä tämän kuormituksen hoitamiseksi, Kiuru jatkoi.

Kiuru muistutti, että nyt sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on isompi kuin viime vuoden kevään epidemiahuipun ollessa suurimmillaan.

"Rokoteasiat eivät ole poliittisia kysymyksiä"

Pääministeri Sanna Marinin mukaan kaikki sellaiset koronavirusrokotteet, jotka ovat tehokkaita ja turvallisia, voidaan ottaa käyttöön. Hallituksen tiedotustilaisuudessa kysyttiin Marinin kantaa Venäjän Sputnik-rokotteeseen.

Pääministeri painotti, että ensisijaisesti rokotteiden myyntiluvat arvioi Euroopan lääkevirasto EMA. Vasta sen jälkeen Marinin mukaan Suomessa voidaan ottaa rokotteita käyttöön.

Marin huomautti myös, etteivät rokoteasiat ole poliittisia kysymyksiä.

Torstaina ilmeni venäläismedian kautta, että Venäjän parlamentin ylähuoneen puheenjohtaja Valentina Matvijenko oli tarjonnut presidentti Tarja Halosen kautta Suomelle käyttöön Sputnik-rokotteen valmistusteknologiaa.