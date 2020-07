Seksuaalisuus muuttuu kun ihminen vanhenee – "Jos sillä on yhteys hyvinvointiin nuoremmilla, niin miksi ei vanhemmilla?"

Ikääntyvä ihminen on seksuaalinen, ja seksuaalisuudella on hänelle merkitystä. Tabuna pidetystä asiasta on aika puhua, sanoo gerontologian dosentti Ulla Eloniemi-Sulkava.