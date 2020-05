THL: Suomessa tiedossa 61 uutta koronavirustartuntaa

Suomessa on yhteensä 6 347 vahvistettua koronavirustartuntaa, kertoo Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL. Tartuntoja on tullut eilisen jälkeen tietoon 61 kappaletta.

THL:n mukaan Suomessa on nyt raportoitu 298 koronavirukseen liittyvää kuolemaa. Tapauksia on tiedossa yksi enemmän kuin eilen.

Koronavirukseen liittyviä kuolintapauksia on eniten todettu Helsingin yliopistollisen keskussairaalaan erityisvastuualueella. Sen piirissä on todettu 244 kuolintapausta. Toiseksi suurin lukumäärä on Kuopion yliopistollisen sairaalan alueella, jossa on 25 kuolintapausta.

Sairaalahoidossa on THL:n mukaan yhteensä 118 potilasta. Tehohoidossa heistä on 29. Kuukauden aikana sairaalahoidossa olevien potilaiden määrä on lähes puolittunut ja tehohoidossa olevien määrä yli puolittunut. Kuukautta aiemmin 17. huhtikuuta sairaalahoidossa oli yhteensä 208 potilasta, joista 73 oli teho-osastolla.

Muokattu 17.5. kello 13.53. Lisätty tietoa koronavirukseen liittyvistä kuolintapauksista ja sairaalahoidossa olevien määrästä.