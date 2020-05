"Koskaan ei olla tapeltu" – Mirja, 92, ja Pentti, 94, Similän 70 vuoden avioliitossa on osattu antaa tilaa toiselle

Mirja, 92, ja Pentti Similä, 94, viettivät torstaina 16. marraskuuta 2017 erityistä päivää.

Pariskunnan avioliitolle tuli tuona päivänä täyteen kunnioitettavat 70 vuotta, eli kyseisenä päivänä juhlistettiin siis niin sanottuja rautahäitä.

Oikeastaan tarkemmin sanottuna rautahäitä juhlistettiin vasta pari päivää myöhemmin sunnuntaina, paikallisen ravintolan kabinetissa lähiperheen ympäröimänä.

Varsinaisen hääpäivän pariskunta vietti kotona kahden kesken. Merkkipaaluun aviopari suhtautuu hyvin vaatimattomasti.

– Eihän tuossa nyt mitään sen ihmeempää ole, ihan samalla tavalla ollaan kuin ennenkin, Mirja Similä naurahtaa.

Mirja ja Pentti tapasivat toisensa yhteisten tuttujen järjestämässä sadonkorjuujuhlassa vuoden 1946 syksyllä.

Elämäntyönsä Sakolla tehnyt Pentti työskenteli jo silloin yrityksessä, ja tapaamisen järjestelijänä toimikin Pentin työkaveri.

– Siitä se sitten lähti, vaikka hetken jo luulin, etteikö mokoma hae minua lainkaan tanssimaan, Mirja muistelee.

Luulo osoittautui turhaksi: Pentti haki, tanssilattialla pyörähdeltiin ja sen jälkeen alettiin tapailemaan. Seuraavana vappuna mentiin kihloihin ja syksyllä vietettiin pienimuotoisia häitä.

Samoihin aikoihin Mirjan isä sai töitä Ilomantsista, joten vanhemmat muuttivat sinne. Tuore aviopari asettuikin aluksi asumaan heidän asuntoonsa.

Itse tehty talo oli hyvä

50-luvun puolivälin tienoilla aloitettiin yhteinen projekti, oman talon rakentaminen.

– Riihimäelle jäimme vaikka aluksi olinkin sitä mieltä, että tänne emme jää, kun ei täällä ole vettäkään! Mirja naurahtaa.

Talo rakennettiin alusta asti itse, jopa tiiliskiviä myöten. Rakentamisen parissa tehtiin pitkiä päiviä, ja muutaman vuoden uurastuksen jälkeen talo alkoi olla muuttokunnossa.

– Vaikka ei kai se vieläkään täysin valmis ole, Pentti sanoo.

Uuteen taloon muuttaessaan pariskunnalla oli kaksi lasta ja myöhemmin syntyi vielä yksi lisää. Itse tehty talo riitti kaikille mainiosti.

Mirja ja Pentti muuttivatkin siitä pois vasta kolme ja puoli vuotta sitten, seurakunnan omistamaan kerrostaloasuntoon.

Rakasta taloa ei tarvinnut kuitenkaan myydä perhepiirin ulkopuolelle.

– Nyt siinä asuu tyttärenpoika perheineen, Mirja kertoo.

Toni Forssell Kädestä pitäminen on pariskunnalle jokapäiväinen tapa kertoa välittämisestä.

Pariskunta on onnellinen siitä, että he ovat saaneet elää terveinä ja suurilta leikkauksilta on vältytty.

Sairaalassa oleminen tuli tosin Pentille tutuksi jo ennen kuin he olivat Mirjan kanssa tavanneet. Jatkosota Laatokan linjassa päättyi nimittäin hänen osaltaan venäläisluoteihin, jotka osuivat hänen polveensa ja kylkeensä.

– Sairaalasta kotiuduin marraskuussa vuonna 1944, hän muistelee.

Iän myötä heikentynyttä kuuloa vahvistaa kuulolaite, jonka Mirja haastattelunkin aikana miehensä korvalle asettelee.

Myös muisti on hieman ruvennut haurastumaan. Etenkään tuoreet asiat eivät meinaa aina pysyä mielessä, mutta vanhat asiat hän muistaa kristallinkirkkaasti.

– Muistiongelmiin on kuitenkin auttanut lääkelaastari, jonka kiinnitän Pentin selkään päivittäin, Mirja sanoo.

Kotona viihtyvä pariskunta ei ole hirveän paljon matkustellut. Muutama pidempi reissu on kuitenkin tullut tehtyä, molemmat samalle seudulle.

– 70- ja 80-lukujen puolivälin tienoilla teimme yli kuukauden reissut Yhdysvaltoihin, Seattleen ja sen lähiseuduille. Siskoni asui siellä silloin ja pyysi meitä luokseen, Mirja kertoo kaivaessaan esiin kaksi paksua valokuvakansiota.

Kansioissa on valtava määrä Pentin ottamia kuvia. Valokuvaaminen – tai oikeastaan valokuvien kehittäminen ja vedostaminen – oli hänelle aikoinaan rakas harrastus.

Mirja puolestaan käy edelleenkin vesivoimistelutunneilla kerran viikossa. Kodissa puuhastelun lisäksi yhteistä aikaa vietetään välillä ottamalla taksi alle ja käymällä ulkona syömässä.

Toisen kunnioittaminen on tärkeintä

Avioliitto on ollut pariskunnan mukaan hyvin tasainen, suurilta riidoilta on vältytty. Pitkän liiton salaisuuksia kysellessä aviopari katsoo toisiaan ja hiljenee hetkeksi miettimään.

– Täytyy antaa tilaa toiselle, Mirja aloittaa.

– Totta kai mekin olemme välillä eri mieltä, mutta koskaan ei olla tapeltu, hän jatkaa.

Pentti on vaimonsa kanssa täysin samoilla linjoilla.

– Eihän meillä sellaiseen ole aikaakaan, hän hymähtää.

Yksi asia, joka pariskunnasta huokuu ulospäin, on toistensa kunnioittaminen. Hyvänä esimerkkinä tästä toimii ele, joka on jatkunut läpi avioliiton.

Aina iltaisin, nukkumaan mennessään, Pentillä on yhä tapana tarttua vaimoaan kädestä ja kiittää häntä kuluneesta päivästä.

– No se nyt vain on sellainen tapa, hän vähättelee.

Hän kuitenkin vakavoituu ja tarkentaa.

– Tapa siitä pitääkin tehdä, ei siitä muuten mitään tule. Jokainen voi sellaisen halutessaan toteuttaa.

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Aamupostissa 2.12.2017.