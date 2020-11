Milloin on talvirengaskeli? Poliisi ei olisi halunnut lakiin talvirengaspakon ehdollisuutta

Uuden tieliikennelain mukaan talvirenkaat pitää olla marraskuusta maaliskuuhun, jos keli sitä edellyttää. Mutta miten ”talvikeli” määritellään? Kysyimme asiaa poliisilta ja meteorologilta.

Poliisitarkastaja Heikki Ihalainen Poliisihallituksesta huomauttaa alkajaisiksi, että poliisi ei olisi halunnut lakiin talvirengaspakon ehdollisuutta.

– Että poliisin täytyy ruveta olemaan tuomarina tien päällä. Mutta sellainen nyt tuli ja sen mukaan mennään, ei siinä mitään.

Ihalaisen mukaan oli kuitenkin fiksua, että talvirengaspakko aikaistui kuukaudella.

Ihalaisen mukaan poliisi sakottaa vain selvissä tilanteissa. Sen, milloin sakkokynnys ylittyy, määrittelee viime kädessä paikalle osuva poliisipartio.

– Jos partiossa kaksi ihmistä on sitä mieltä, että on liukasta, niin varmaan kuljettajakin on samaa mieltä. Ajatuksena ei ole, että tässä ryhdyttäisiin hiuksia halkomaan.

Ihalaisen mukaan ei kuitenkaan voida antaa mitään yleistä ohjetta, esimerkiksi että aina nollakelillä sakotetaan kesärenkaista, koska teitäkin on erilaisia. Suolatulla ja kuivalla tiellä pärjää kesärenkailla pitempään kuin muilla.

Kelin arviointi on käytännössä autoilijan itsensä harteilla.

Varma merkki liukkaudesta on kelivaroitus

Kannattaa vaihtaa hyvissä ajoin eikä vasta tien päällä. — Heikki Ihalainen

Etenkin nastoja käyttävällä voi olla suuri kiusaus vitkastella renkaanvaihdossa. Moni autoilija kyttääkin nyt sääennusteita yrittäen miettiä, mihin asti vaihtoa uskaltaa lykätä.

Päivystävä meteorologi Kaisa Solin Ilmatieteen laitokselta, milloin tienpinta on liukas?

– Toki runsaiden lumi- tai räntäsateiden aikaan ja vielä sen jälkeen, kun ne ovat ohi. Lisäksi pitää muistaa yllättävät aamu- ja yöliukkaudet, kun kosteus yön aikana tiivistyy tien pintaan ja kuuraliukkautta voi esiintyä.

Erityisen suuri liukkauden riski on Solinin mukaan kirkkaiden syysöiden jälkeisinä aamuina. Hän sanoo, että liukkautta pitää epäillä ainakin pakkasöiden jälkeen.

– Ja vaikka ilman lämpötila olisikin nollan yläpuolella, kuuraa voi olla tien pinnalla.

Varma merkki liukkaudesta on ainakin Ilmatieteen laitoksen kelivaroitus. Oman reitin varrella voi kuitenkin olla liukasta, vaikka kelivaroitusta ei olisi annettu. Kelivaroitus annetaan Solinin mukaan päätieverkon kunnon mukaan.

– Säätiedotuksia katsoessa kannattaa muistaa, että tien pinnan käyttäytyminen on hyvin erilaista paikallisesti. On hyvin suuria eroja pienillä teillä ja pääteillä, joiden hoitotaso on erilainen.

Solin kehottaa varomaan erityisesti siltojen kansia, jotka jäätyvät muuta tietä herkemmin.

Poliisi kehottaa vaihtamaan renkaat mieluummin vähän aikaisin kuin vähän myöhään. Jos poliisi pysäyttää kesärenkailla liukastelevan, rangaistuksena on 100 euron rikesakko ja ajo päättyy siihen.

– Voi käydä niin, että joku joutuu tuomaan kuljettajalle renkaita. Kannattaa vaihtaa hyvissä ajoin eikä vasta tien päällä. Siellä on huomattavasti ikävämpi vaihtaa, Ihalainen sanoo.