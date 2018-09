Turkistamme on jäljellä enää vain häivähdys — Sekä runsaan että harvan karvoituksen taustalla on testosteroni: "Eunukit eivät kärsi miestyyppisestä kaljuuntumisesta"

Vaikka ihmisen karvapeite on vuosituhansien saatossa muuttunut huomaamattomammaksi, se on yhä olemassa. Karvojen merkitys on ollut suuri kautta aikojen.