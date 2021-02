Talvella tarvitaan D-vitamiinia purkista – Asiantuntija kehottaa myös vierailemaan kalatiskillä

Monipuolinen ravinto turvaa parhaiten välttämättömien vitamiinien ja hivenaineiden saannin. Perusterveen ihmisen ei tarvitse ottaa vitamiineja ja hivenaineita purkista kourakaupalla.

– Jos tiedät syöväsi yksipuolisesti, niin silloin kannattaa käyttää monivitamiinivalmistetta, jossa on kattavasti maltillinen määrä vitamiineja ja kivennäisaineita, ravitsemusterapeutti Merja Larjosto sanoo.

Hän työskentelee kliinisen ravitsemusterapian yksikössä Helsingin Meilahden sairaalassa.

Useat vitamiinit ja hivenaineet ovat välttämättömiä immuunipuolustuksen normaalille toiminnalle ja niiden puutokset heikentävät puolustuskykyä.

Koronavuoden aikana on keskusteltu erityisesti D-vitamiinin roolista ihmisen vastustuskyvyssä.

Kansallisen suosituksen mukaan 18–75-vuotias tarvitsee D-vitamiinilisää, ellei hän käytä riittävästi D-vitamiinipitoisia ruoka-aineita päivittäin. D-vitamiinilisää suositellaan tällöin 10 mikrogrammaa päivässä lokakuusta maaliskuun loppuun. Talvella auringonvaloa on niin vähän, että D-vitamiinia ei kehity iholla. Yli 75-vuotiaille D-vitamiinilisää suositellaan 20 mikrogrammaa päivittäin ympäri vuoden.

Entäs sinkki?

Ruoan mukana D-vitamiinia saa maitotuotteista (ei luomu), kasvirasvapohjaisista margariineista, kalasta, kananmunasta ja metsäsienistä kuten kantarelleista ja suppilovahveroista.

– D-vitamiinin vuoksi kalaa, myös vähärasvaista kalaa, kannattaa syödä 2–3 kertaa viikossa, Larjosto sanoo.

B- ja C-vitamiineja Larjosto ei suosittele ottamaan purkista.

– Marjat, hedelmät ja kasvikset ovat hyviä C-vitamiinin lähteitä ja samalla niistä saa kuituja.

B-ryhmään kuuluvia vitamiineja saa muun muassa täysjyväviljasta, palkokasveista, maitovalmisteista, lihasta ja kalasta.

Vegaaniruokavaliota noudattavien pitää täydentää ravitsemustaan D- ja B12-vitamiineilla sekä jodilla.

Sinkillä on vannoutuneita käyttäjiä, koska he uskovat sinkin torjuvan flunssia. Sinkin roolia infektioiden ehkäisyssä on tutkittu.

– Sinkkiasetaatti-imeskelytableteista voi olla hyötyä flunssan keston lyhentämisessä, mutta virallista suositusta siitä ei ole.