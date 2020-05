Savonlinnan Rauhalinna saattaa avautua jo vuoden kuluttua – Luvassa ainutlaatuista luksusmajoitusta arvovieraille ja kiehtova matkailunähtävyys tavalliselle tallaajalle

Ainutlaatuinen Rauhalinnan pitsihuvila Saimaan rannalla Savonlinnan Lehtiniemessä saattaa aueta yleisölle jo vuoden kuluttua kesällä.

Rauhalinnan nykyisten omistajien Kari Kakkosen ja Kyösti Kakkosen tavoite on, että 120-vuotiaan pitsihuvilan mittava remontti olisi silloin valmis.

Kyösti Kakkonen osti pitsihuvilan veljesten omistamalle yhtiölle pakkohuutokaupassa viime syksynä.

Kakkoset ilmoittivat pian huutokaupan jälkeen, että huvila kunnostetaan alkuperäiseen kuntoon.

Rakennusta on tarkoitus vuokrata korkeatasoiseksi majoitustilaksi valtiovieraille tai muille arvovieraille.

– Savonlinnassa selvästi on tarvetta elämykselliselle luksus-majoitukselle esimerkiksi oopperajuhlien aikaan, Kyösti Kakkonen sanoo.

– Rauhalinnan keittiö laitetaan viimeisen päälle sellaiseen kuntoon, että sinne sopii vaikka michelin-kokin tulla kokkaamaan, Kakkonen sanoo.

Rauhalinnassa on yöpynyt arvovieraita ennenkin. Vuosi sitten vallasta luopunut Japanin keisari Akihito yöpyi siellä puolisonsa Michikon kanssa kruunuprinssinä ollessaan vuonna 1985. Presidentti Mauno Koivisto yöpyi siellä vuonna 1986.

Varsinaista hotellia pitsihuvilaan ei perusteta. Päärakennuksessa on neljä kahden huoneiston sviittiä. Päärakennuksen viereen suunniteltuun lisärakennukseen tulisi enimmillään neljä huoneistoa ja kaksi tavallista hotellihuonetta.

Rauhalinnan ravintolatiloissa sopii remontin jälkeen taas järjestää vaikka häitä ja muita perhejuhlia, kuten tapahtuikin aina 1990-luvulle saakka, kunnes valtion vuokralaisena linnassa ollut Lomaliitto teki konkurssin.

– Jollakin tavalla myös yleisö pääsee tutustumaan huvilaan myös yksityistilaisuuksien ulkopuolella. Rauhalinna tulee takaisin nähtävyyskartalle, Kari Kakkonen lupaa.

Kakkonen-yhtiöitten kiinteistöpäällikkö, Rauhalinnan projektipäällikkö Hannu Reinikainen arvioi, että remontin valmistuminen ensi kesään mennessä on hyvinkin mahdollista. Tosin remontissa voi aina tulla vastaan yllätyksiä.

Entiselleen palautetaan muun muassa Rauhalinnan alkuperäinen pääsisäänkäynti. Reinikainen paljastaa, että uudet omistajat aluksi ihmettelivät, missä pääsisäänkäynti edes on, kun talon komeimmalta näyttävä sisäänkäynti johti vain kellariin. Toki paikalliset ihmiset tiesivät asianlaidan.

Tuija Pauhu Kenraalimajuri Nils Weckmanin rakennuttaman Rauhalinnan arkkitehtuurissa yhdistyvät venäläinen huvila-arkkitehtuuri, arabialaiset pylväsaiheet ja sveitsiläistyyliset leikkauskoristelut. Kuvassa huvilan alkuperäinen pääsisäänkäynti, joka remontissa palautetaan alkuperäiseen loistoonsa

Purkaessaan 1980-luvulla rakennettua kellaria, Reinikaisen tiimi löysi seinien kipsipinnoitteen alta alkuperäisen pääportaikon reisilankun eli reunalankun. Portaikko on purettu joskus 1960-luvulla.

Kesään 2021 mennessä portaikko rakennetaan ennalleen. Aulan ja juhlatilan väliin rakennettu välikatto puretaan, ja portaikko johtaa jälleen suoraan juhlatilaan.

Sisääntuloaulan pääportaikon keskitasanteen korkeudelta, kipsipinnoitteen alta löytyi Rauhalinnan rakennuttajan, kenraalimajuri Nils Weckmanin työhuoneeseen johtanut salaportaikko.

Reinikainen haluaa uskoa, että salaportaikkoa ovat käyttäneet lähetit, jotka ovat tuoneet tietoa kenraalin työhuoneessa käytyihin neuvotteluihin. Reinikainen ei pitsilinnan historiaa penkoessaan ole törmännyt mihinkään, mikä todistaisi, että portaikkoa olisi käytetty romanttisempiin tarkoituksiin.

Eiväthän salaportaikossa juoksentelevat piikatytöt edes sopisi tarinaan, koska kenraalimajuri rakennutti linnan hopeahääpäivälahjaksi vaimolleen Almalle.

Myös salaportaikko ennallistetaan. Kenraalin työhuone kalustetaan kenraalin työhuoneeksi.

Rauhalinnan ulkoseinistä vaihdetaan lahonneet paneelit täsmälleen alkuperäisen kaltaisiin paneeleihin. Alkuperäisen kaltaisiksi vaihdetaan myös vuosikymmenten aikana seinään eksyneet vääränlaiset paneelit.

– Sitä varten pitää etsiä täsmälleen oikeanlaista raakapuuta, joka sitten höylätään täsmälleen oikeanlaiseksi ponttilaudaksi, Reinikainen sanoo.

Reinikainen toivoo paikallisilta ihmisiltä valokuvia Rauhalinnasta ajalta ennen vuotta 1953. Etenkin häntä kiinnostaisi nähdä, millainen oli pohjoisenpuoleinen julkisivu ennen kuin keskuslämmitys piippuineen rakennettiin.

– Kiinnostaa myös nähdä, millaisia tapetteja ja huonekaluja täällä oli. Reinikainen sanoo.

Alkuperäinen kalustus lienee kadonnut viimeistään sotien aikana, jolloin rakennus oli armeijan käytössä. Rakennuksen kustavilaiset kalusteet on hankittu 1970-luvulla, jolloin rakennus siirtyi matkailukäyttöön.

Tuija Pauhu Rauhalinnan Turkkilainen huone lienee ainoa alkuperäisessä asussaan säilynyt huone. Rauhalinnan rakennuttaja Nils sotinut muun muassa Turkissa, ja arkkitehtuuri oli tehnyt häneen vaikutuksen.

Reinikainen on koonnut Rauhalinnan historiatietoja eri lähteistä. Arkkitehtuurimuseon kätköissä tiettävästi ovat alkuperäiset piirustuksetkin, mutta niitä ei ole vielä löytynyt.

Uudisrakennuksia Rauhalinnaan on suunnitteilla kaksi. Rantaan rakennetaan rantasauna, ja pitsilinnan vieressä olevaan notkelmaan on puretun talonmiehen asunnon paikalle suunnitteilla lisärakennus, jonka koosta omistajat neuvottelevat Museoviraston kanssa. Ajatuksena on, että sinne tulisi vähintään kaksi sviittiä ja niiden lisäksi enintään kaksi kaksion kokoista huoneistoa ja kaksi tavallista hotellihuonetta.

Aivan kaikkea päärakennuksessakaan ei laiteta alkuperäiseen asuunsa. Linnan koristeelliset kaakeliuunit eivät ole olleet käytössä enää 1950-luvullakaan, jolloin rakennuksessa toimi kansakoulu.

1940-luvun lopulla Rauhalinnaan rakennettiin sähkövalot ja puukeskuslämmitys, joka sittemmin muuttui öljykeskuslämmitykseksi. Nyt keskuslämmitysjärjestelmä on purettu pois, ja sen tilalle tulee maalämpö.

Lämmityksen lisäksi sähköt, vedet ja viemärit laitetaan uusiksi. Liittymät on jo uusittu neljän kilometrin päähän saakka Lehtiniemeen.