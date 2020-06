Uusi vesiliikennelaki tuo veneilijöille uusia sääntöjä – Huvivene vaatii nyt päällikön

Poliisi kiinnittää kesän vesiliikennevalvonnassa erityistä huomiota pelastusliivien käyttöön, veneiden kuntoon, kuormitukseen ja varusteisiin sekä tietysti kuljettajan ajokuntoon.

Itä-Suomen poliisin ylikomisario Petri Pahkin muistuttaa tiedotteessaan siitä, että kesäkuussa tulee voimaan uusi vesiliikennelaki, joka tuo uusia velvoitteita veneilijöille.

Uuden lain mukaan myös vapaa-ajan veneessä on oltava päällikkö, joka vastaa veneen kulusta ja matkustajien turvallisuudesta.

Päällikkö on henkilö, joka tosiasiallisesti ohjaa tai hallitsee venettä. Hän voi olla myös joku muu kuin henkilö, joka on ruorin takana.

Huviveneen päällikkö vertautuu ammattiliikenteessä olevan veneen päällikköön, mutta velvoitteet ovat käytännössä kevyemmät.

Päällikön vastuulla on esimerkiksi se, että vene on kunnossa. Hänellä on itsellään myös oltava vesillä liikkumiseen tarvittavat tiedot ja taidot. Varusteiden pitää sopia veneen kokoon ja olosuhteisiin. Isossa veneessä tarvitaan esimerkiksi ankkuri, jolla venettä voidaan hallita hätätilanteissa.

Rangaistusjärjestelmä uudistuu

Ruorijuopumuksen säännös säilyy uudessa laissa ennallaan, eli ruorijuopumus on kyseessä silloin, kun alusta ohjaavan henkilön veren alkoholipitoisuus on vähintään 1,0 promillea.

Rangaistus ruorijuopumuksesta napsahtaa myös silloin, jos juopunut henkilö toimii aluksella tehtävässä, joka olennaisesti vaikuttaa aluksen kulun turvallisuuteen.

Uudessa vesiliikennelaissa vesiliikenteen rangaistusjärjestelmä uudistuu. Liikennevirhemaksu on jatkossa hallinnollinen seuraamus, kun taas sakko säilyy vakavampien ja moitittavimpien tekojen rangaistuksena.

Vesiliikenteen liikennevirhemaksun suuruus on vähintään 70 euroa ja enintään 120 euroa. Ankarin liikennevirhemaksu voidaan määrätä vesikulkuneuvolla tehdystä nopeusrajoituksen rikkomisesta.

Poliisi myös muistuttaa, ettei rekisteröitävää vesikulkuneuvoa ei saa käyttää, ellei sitä ole varustettu rekisteritunnuksella.

Etelä-Savossa hukkui viime vuonna 10 ihmistä

Viime vuonna hukkui 90 suomalaista. Itä-Suomessa vesillä menehtyi viime vuonna 25 henkeä, kun vuonna 2018 hukkumisia Itä-Suomessa tapahtui 22. Etelä-Savossa hukkui viime vuonna 10 henkilöä. Vuonna 2018 hukkuneita oli kymmenen.

Hukkumiseen johtaneita tyypillisiä syitä ovat veneen kaatuminen tai veneestä veteen horjahtaminen. Poliisin arvion mukaan jopa yli 90 prosenttia hukkuneista olisi saattanut pelastua pelastusliivien ansiosta.

Poliisi valvoo kesällä lisäksi kalastusta, metsästystä sekä ympäristön- ja luonnonsuojelua koskevien määräysten noudattamista. Veneet, moottorit ja veneilyvälineet on tarpeen turvamerkitä ja valokuvata varkauksien varalta, poliisi muistuttaa.