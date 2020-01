Tarjottiinko sinulle Lottoa ja muita pelejä puhelimessa? – Huijari soittelee nyt Veikkauksen piikkiin

Ongelma on jatkunut Veikkauksen mukaan syksystä asti.

Veikkauksen tiedossa on joitakin tapauksia, joissa sen pelivalikoimaan kuuluvia pelejä on kaupiteltu puhelimitse. Puhelut eivät ole olleet Veikkauksen soittamia, Veikkaus kertoo tiedotteessaan. Veikkaus on ollut puheluiden osalta yhteydessä viranomaisiin.

Tapauksia on tullut Veikkauksen tietoon viime syksystä lähtien. Puheluissa on kaupiteltu ainakin Veikkauksen Lottoa, Vikinglottoa sekä Eurojackpotia.

Veikkaus ei koskaan kaupittele asiakkaille puhelimitse pelejä tai pelirahaa.

– Kyseiset puhelut eivät ole olleet Veikkauksen soittamia, eikä Veikkauksen pelejä voi ostaa puhelimitse. Jos saa edellä kuvatun kaltaisen markkinointipuhelun ja asiaan liittyen jää jotain epäselvää, kannattaa olla yhteydessä Veikkauksen asiakaspalveluun, Veikkauksen laki- ja vastuullisuusjohtaja Pekka Ilmivalta sanoo.

Veikkauksen asiakaspalvelu voi olla puhelimitse yhteydessä asiakkaaseen hänen asiakkuuteensa tai voittoonsa liittyen tai mikäli jonkun asian hoitaminen on asiakkaan kanssa kesken.

– Emme kuitenkaan koskaan myy puhelimitse pelejä tai pyydä asiakkaan pelitilin tunnuksia, salasanaa tai koko henkilötunnusta. Veikkauksen soittoja ei myöskään koskaan tule tuntemattomasta numerosta, Ilmivalta sanoo.