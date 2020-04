Toukokuussa odotettu komeetta on lässähtämässä pannukakuksi – "Komeetat voivat olla arvaamattomia"

Toukokuussa maapallon lähistölle odotettiin kirkasta ja komeaa C/2019 Y4 Atlas -komeettaa, jonka voisi nähdä tähtitaivaalla jopa paljain silmin.

– Viimeisin tieto on, että komeetan ydin on hajonnut kahteen osaan, joten se on lässähtämässä pannukakuksi. Komeetat voivat olla arvaamattomia, tähtitieteen harrastaja Petri Kehusmaa pahoittelee.

Kehusmaan mukaan täysin ei kannata vielä innosta luopua, sillä mikäli toinen osa komeetasta on jäänyt kohtalaisen kokoiseksi, saattaa siitä tulla vielä jonkin näköinen. Tällä hetkellä komeetta näkyy kiikareilla pienenä utupilvenä. Keväiseltä tähtitaivaalta voi bongata kaksi muutakin komeettaa.

– Komeetat ovat kuin likaisia lumipalloja, jotka koostuvat jäästä, kivestä ja pölystä. Kun ne saapuvat auringon läheisyyteen, alkavat ne sulaa muodostaen komeetalle sen tunnunomaisen pyrstön.

Komeetat lähtöisin aurinkokunnan reunoilta

Maapallon ohitse lentävät komeetat ovat pääosin lähtöisin kahdesta maailmankaikkeuden kolkasta aurinkokunnan ulkoreunoilta. Säännöllisesti aurinkokuntaan palaavat ja alle 200 vuodessa auringon kiertävät komeetat tulevat useimmiten Kuiperin vyöhykkeeltä Neptunuksen kiertoradan takaa eli suhteellisen läheltä. Nämä komeetat saattaa nähdä useamman kerran ihmiselämän aikana.

Toinen komeettojen pääasiallinen koti on Oortin pilvi, joka on yhtä vanha kuin aurinkokuntamme. Oortin pilvi sijaitsee noin valovuoden päässä. Mittasuhteista kertoo, että esimerkiksi aurinkoa lähin tähti on 4,2 valovuoden päässä.

– Oortin pilvi on ikään kuin ontto pallo, jonka sisällä meidän aurinkokuntamme on. Komeetat sijaitsevat pallon pintakerroksessa.

Komeetat saattavat lähteä liikkeelle tönäistessään tosiaan. Niiden liikkeelle lähtöön voi vaikuttaa myös lähitähden liikkeet ja painovoimassa tapahtuvat muutokset.

– Ei voida ennalta tietää, mistä suunnasta komeetat aurinkokuntaamme singahtavat ja millaiseksi niiden kiertorata muodostuu.

Törmäyskin on mahdollista. Tällainen törmäys onnistuttiin kuvaamaan vuonna 1994, kun Shoemaker-Levy 9 -komeetta törmäsi Jupiteriin. Suuren suurta vahinkoa törmäys ei jättikokoiselle planeetalle aiheuttanut.

– Jupiterin massa on 99,99 prosenttia koko aurinkokuntamme massasta, joten se on melko iso jötikkä. Planeetan kaasukehään jäi törmäyksestä pieni jälki, joka oli näkyvissä muutamia päiviä ennen kuin se katosi kokonaan.