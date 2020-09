Viking Linen Amorella-laiva on ajanut karille, vahvistaa Turun meripelastuskeskus.

Länsi-Suomen merivartiosto tviittaa, että tällä hetkellä tilanne on vakaa ja ihmishenkiä ei ole välittömässä vaarassa. Meripelastusoperaatio on käynnissä, ja paikalla on useita aluksia valmistautumassa evakuointiin.

Amorella on ajettu Järsö-nimisen saaren rantaan tilanteen vakauttamiseksi. Järsö on saari Ahvenanmaan pääsaaren itäpuolella Suomen aluevesillä.

Marinetraffic-sivuston mukaan laiva oli matkalla Turusta Ahvenanmaalle.

Expressen-lehden mukaan matkustajat on siirretty laivan ylimmälle niin sanotulle konferenssikannelle. Ruotsalaisviranomaiset ovat kertoneet lehdelle, että kyydissä olisi 207 matkustajaa ja 74 miehistön jäsentä.

Viking Line tiedottaa lyhyesti, että tilanne on vakaa.

– Henkilövahinkoja ei ole todettu. Laivalla on noin 200 matkustajaa ja 80 miehistön jäsentä, tiedotteessa sanotaan.

Merivartioston mukaan ainakaan tällä hetkellä paikan päällä ei ole havaintoja öljyvuodoista.

Juttua päivitetty klo 14.52, lisätty tiedot Viking Linen tiedotteesta.