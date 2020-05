Sosiaali- ja terveysministeriön katsaus: Näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen

Luotettavia tutkimuksia aiheesta on tehty vähän. Selvitys ei ota kantaa kasvosuojiin puolesta eikä vastaan. Hallitus arvioi asiaa ensi viikolla.

Sosiaali- ja terveysministeriön (STM) odotettu selvitys kasvomaskeista sanoo, että näyttö kasvosuojusten vaikutuksesta on vähäinen. Tieto pohjaa ministeriön tilaamaan kirjallisuuskatsaukseen.

STM julkisti perjantaina selvityksensä suu- ja nenäsuojista. Selvitys ei ota vielä kantaa siihen, kannattaisiko suu- ja nenäsuojia käyttää. Hallitus käsittelee selvitystä ensi viikolla ja päättää jatkosta.

Ministeriön kansliapäällikön Kirsi Varhilan mukaan virkakunnassa lähdetään seuraavaksi pohtimaan esitystä hallitukselle.

Selvityksen ja sen sisältämän kirjallisuuskatsauksen mukaan tutkimusnäytön perusteella kasvosuojusten käytön vaikutus hengitystieinfektioiden leviämiseen väestössä on vähäinen tai olematon. Katsauksessa todetaan, että luotettavia tutkimuksia on aiheesta tehty vähän. Tutkimustuloksia on sen mukaan hankala soveltaa suoraan Suomen olosuhteisiin. Tietoa tarvittaisiin esimerkiksi siitä, kuinka sitoutuneita suomalaiset olisivat maskien käyttämiseen.

– Jos toimenpiteen vaikutuksista ei ole näyttöä, ei se välttämättä merkitse, että toimenpide ei ole vaikuttava. Kasvosuojusten vaikuttavuutta on kuitenkin tutkittu tuhansilla ihmisillä, joten selvä suojavaikutus olisi todennäköisesti tullut tutkimuksissa esiin, selvityksessä todetaan.

Selvityksen mukaan kasvosuojus voi jossain määrin ehkäistä käyttäjää levittämästä virusta, mutta se ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta.