Kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen hylkäsi maidon ruokavaliostaan: "Maito teki nuhan kaltaisia oireita" — Kasvijuomat valtaavat nyt tilaa maitohyllyiltä, mutta mitä ne sisältävät? Lisätty kalsium imeytyy lähes yhtä hyvin kuin lehmänmaidon luontainen kalsium. Petteri Paalasmaa/AOP Useita SM-mitaleita voittanut kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen ei ole ehdoton ruokavalionsa suhteen. Vaikka hän ei käytä maitoa, saattaa hän joskus syödä juustoa tai rahkaa.

Kiekonheittäjä Sanna Kämäräinen jätti maitopohjaiset tuotteet pois noin kuusi vuotta sitten. Kämäräinen on urallaan voittanut useita SM-mitaleita ja osallistunut sekä EM- että MM-kisoihin.

Maidosta luopumisen syynä ei ollut laktoosi-intoleranssi, vaan omat tuntemukset.

— Maito teki minulle nuhan kaltaisia oireita. Kurkku tuntui aina vähän limaiselta. Kun jätin maidon pois ruokavaliosta, oireet hävisivät, Kämäräinen kertoo.

Kämäräinen juo esimerkiksi manteli- ja kaurajuomia. Maidon vaihtoehtoja hän käyttää myös ruuanvalmistuksessa, ja tekeepä Kämäräinen joskus juomia myös itse.

Kämäräinen ei kuitenkaan ole ruokavalionsa suhteen ehdoton. Lautaselta löytyy satunnaisesti esimerkiksi juustoa tai rahkaa.

— Minulle ei sovi ehdottomuus missään ruokajutuissa. Suosittelen kyllä kaikille kokeiluja oman ruokavalion suhteen. Jonkin osan voi jättää hetkeksi pois ja kokeilla mitä vaikutuksia muutoksella on, Kämäräinen sanoo.

Uskon, että meissä ihmisissä vaan on sen verran eroja, että jollekin sen sopii ja toisille ei. — Sanna Kämäräinen

Kalsiumin määrä kannattaa tarkistaa

Maito pitää asemansa suomalaisten ruokapöydissä, mutta kasvipohjaisten maitomaisten juomien kysyntä ja tarjonta ovat kasvussa.

Kasvijuomat herättävät kuitenkin paljon kysymyksiä. Yksi liittyy kalsiumiin, joka on tärkeä kivennäisaine luustolle. Maito on hyvä kalsiumin lähde, joten maitotuotteista luopuvan kannattaa varmistaa, että ruokavalio sisältää riittävästi kalsiumia.

Ravitsemusterapeutti Lotta Pelkonen Vegaaniliitosta muistuttaa, että kaikkia kasvijuomia ei täydennetä kalsiumilla. Luomutuotteet ovat harvemmin kalsiumilla täydennettyjä eikä niitä siksi suositella säännölliseen käyttöön.

Mutta imeytyykö kalsium yhtä hyvin kasvijuomista kuin lehmänmaidosta?

— Suurin piirtein. Pientä vaihtelua voi olla, mutta keskimäärin kalsiumin imeytyminen on samalla tasolla. Hyvä ohje on tarkistaa pakkauksen kyljestä, että tuotteeseen on lisätty kalsiumia, Pelkonen sanoo.

Kasvijuomat sopivat myös lapsille

Sekaruokavaliota noudattavan kannattaa nauttia vuorokauden aikana viidestä kuuteen desilitraa nestemäisiä maitotuotteita ja noin kolme palaa juustoa.

— Maidotonta ruokavaliota noudattavien olisi hyvä käyttää täydennettyjä kasvijuomia, jogurtteja ja vastaavia ainakin 5—6 desiä vuorokaudessa. Kalsiumia saadaan myös muista lähteistä, kuten tofusta ja muista palkokasveista, kaalikasveista sekä seesaminsiementahnasta, Pelkonen ohjeistaa.

Kasvipohjaisia juomia voi antaa myös lapsille ja odottaville äideille, kunhan ravitsemussuositukset täyttyvät. Alle yksivuotiaille suositellaan kuitenkin vain äidinmaitoa tai korviketta, koska lehmänmaito tai kasvijuomat eivät täytä imeväisikäisen ravitsemuksellisia tarpeita.

— Kookospohjaisia juomia lukuun ottamatta rasvan laatu on suositeltava kasviperäisissä tuotteissa. Ne sisältävät pehmeitä rasvoja siinä missä rasvaiset maitotuotteet sisältävät runsaasti kovaa eli tyydyttynyttä rasvaa, Pelkonen sanoo.

Lehmänmaito toimii Suomessa yhtenä tärkeimmistä jodin lähteistä. Kasvijuomissa ei yleensä ole lisättyä jodia. Maidotonta tai vegaanista ruokavaliota noudattavalle suositellaankin jodilisän käyttöä.

Veriarvot pysyivät hyvinä

Alkuun Sanna Kämäräistä mietitytti esimerkiksi kalsiumin riittävä imeytyminen. Veriarvoissa ei kuitenkaan ole ollut mitään ongelmia.

Kämäräinen suosittelee monipuolista ruokavaliota ja muistuttaa, että kaiken ruokapuheen sekaan mahtuu myös harhaluuloja.

— Vaikka en itse maitoa käytäkään, ei se mielestäni ole yhtään sen huonompi ravinnonlähde. Uskon, että meissä ihmisissä vaan on sen verran eroja, että jollekin sen sopii ja toisille ei, Kämäräinen sanoo.

Alpro Cashew anacardo original, cashewjuoma

Ainesosat: Vesi, cashewpähkinä (3,1%), sokeri, trikalsiumfosfaatti, merisuola, stabilointiaineet (johanneksenleipäpuujauhe, gellaanikumi), emulgointiaine (auringonkukkalesitiinit), vitamiinit (riboflaviini (B2), B12, E, D2).

Hinta: 2,59 euroa.

Valmistusmaa: Belgia.

Nauti: Kahvissa, juomana tai smoothiena.

Alpro Rice original riisijuoma

Ainesosat: Vesi, riisi (13%), kasviöljy (auringonkukka), trikalsiumfosfaatti, maltodekstriini, merisuola, stabilointiaine (gellaanikumi), vitamiinit (B12, D2), happamuudensäätöaine (dikaliumfosfaatti).

Hinta: 2,04 euroa.

Valmistusmaa: Belgia.

Nauti: Juomana, murojen kanssa ja smoothiena.

Alpro Soya kevyt, vähäkalorisempi soijajuoma

Ainesosat: Vesi, kuoritut soijapavut (4,1%), maltodekstriini (kuitu), fruktoosi, sokeri, kalsiumkarbonaatti, happamuudensäätöaine (monokaliumfosfaatti), merisuola, aromi), stabilointiaine (gellaanikumi), vitamiinit (riboflaviini (B2), B12, D2), luontainen aromi.

Hinta: 1,90 euroa.

Valmistusmaa: Belgia.

Nauti: Juomana, murojen kanssa tai smoothiena.

Rainbow Soijajuoma

Ainesosat: Vesi, soijapapu 7,2%, sokeri, kivennäinen (kalsiumkarbonaatti), stabilointiaine (E 418), merisuola, happamuudensäätöaine (E 340), vitamiinit (E-vitamiini, riboflaviini, B12-vitamiini), aromi.

Hinta: 1,19 euroa.

Valmistusmaa: Saksa.

Nauti: Juomana tai murojen kanssa.

Go green makeuttamaton kookosjuoma

Ainesosat: Vesi, kookosmaito 8,8%, stabilointiaine (guarkumi, gellaanikumi), suola, emulgointiaine auringonkukkalesitiini, happamuudensäätöaine (E 340, E 331).

Hinta: 2,99 euroa.

Valmistusmaa: Ruotsi.

Nauti: Huurteisena juomana, myslissä tai puurossa. Sopii myös smoothieen, teehen tai lämpimään kaakaoon.

Isola bio Miglio luomu hirssijuoma

Ainesosat: Vesi, ekologisesti viljelty hirssi, ekologisesti viljelty ja kylmäpuristettu auringonkukkaöljy, merisuola.

Hinta: 2,95 euroa.

Valmistusmaa: Italia.

Nauti: murojen tai puuron kanssa.

Kaslink aito Kaurajuoma

Ainesosat: Kaurapohja (vesi, kaura 10%), rypsiöljy, suola, stabilointiaineet (gellaanikumi, karrageeni), kalsium, riboflaviini (B2), foolihappo, D2-vitamiini, B12-vitamiini.

Hinta: 1,69 euroa.

Valmistusmaa: Suomi.

Nauti: Aamukahvissa, välipalalla tai vaikka korvapuustin kera.

Rainbow Mantelijuoma

Ainesosat: Vesi, manteli 2%, kivennäisaine (kalsiumkarbonaatti), sakeuttamisaineet (E 418, E 412), emulgointiaine (E 322), suola, vitamiinit (B2, B12, D2).

Hinta: 2,19 euroa.

Valmistusmaa: Saksa.

Nauti: Juomana, puuron kanssa tai smoothiena.