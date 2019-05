Asuuko teillä ihmisen paras personal trainer? — Katso viisi vinkkiä, miten voit jumpata koiran kanssa kotona

Koiran kanssa lenkkeily kohottaa niin koiran kuin omistajankin aerobista kuntoa, mutta koiran kanssa liikkumisen ei tarvitse jäädä siihen. Koiran kanssa voi kehittää myös lihaskuntoa.

Parhaimmillaan treeniä saavat sekä omistaja että koira. Temppujen tekeminen parantaa koiran tasapainoa ja vartalonhallintaa. Lisäksi koira saa treenistä paljon kaivattua aivotyöskentelyä. Omistaja taas pystyy niin halutessaan tekemään kovankin lihaskuntotreenin koira seuranaan.

Perinteisten koiraharrastusten, kuten tokon tai agilityn, lisäksi moni tuntee jo koiratanssin, ja koirajumppa doboakin treenataan monissa koirakouluissa ympäri Suomea. Dobossa lihaskuntoharjoitusta saavat sekä omistaja että koira.

Maailmalla tunnetaan myös koirajooga, jossa omistaja tekee joogaliikkeitä ja koira seuraa mukana temppuja tehden.

"Dogbic on erityisen ihanaa kesällä"

Liikunnanohjaaja Meri Sataman kehittämän dogbicin tarkoitus on haastaa nimenomaan omistajaa liikkumaan. Liikkeissä on kotijumppaohjeista tuttuja kyykkyjä ja punnerruksia.

— Opiskelin liikunnanohjaajaksi ammattikorkeakoulussa ja mietin lopputyölleni aihetta. Olimme jo jumpanneet yhdessä kääpiösnautseri Urhon kanssa ja mietin, saisiko siitä kehitettyä jotain, Satama kertoo.

Satama tunnetaan myös ratsastajille suunnatun horsebicin keksijänä.

— Dogbic on erityisen ihanaa kesällä, kun voi pysähtyä lenkillä ja tehdä vähän vatsalihasliikkeitä tai kyykkyjä ja jatkaa sitten matkaa, Satama vinkkaa.

Inspiraatiota liikkeisiin voi etsiä netistä Youtubesta tai Dogbicin nettisivulta. Myös kursseja järjestetään ympäri Suomen.

— Tärkeintä on se, että liikkeet tulee tehtyä oikein. Jos tekee vaikka kyykkyjä väärällä tekniikalla kylmiltään, voi tulla vammoja, Satama sanoo.

Dogbic ja dobo sopivat kaikille perusterveille koirille kokoon ja rotuun katsomatta. Useimmat koirat rakastavat omistajan kanssa touhuamista ja motivoituvat liikkumaan herkkupalalla. Jumpan on kuitenkin tarkoitus olla koiralle mukavaa, joten koiraa ei saa yrittää pakottaa tekemään sellaisia liikkeitä, jotka pelottavat sitä tai joista se ei pidä.

Koirat kaipaavat aivotyöskentelyä

Koirajumppa haastaa koiraa monella tavalla, joten treenit on syytä pitää myös sopivan lyhyinä. Varsinkin pennuille ja aloittelijoille puolikin tuntia on jo paljon. Loppupäivä on syytä pyhittää lepäilyyn.

— Koirat kaipaavat yleensä aivotyöskentelyä enemmän kuin pallon heittelyä tai fillarin perässä juoksemista, eläintenkouluttaja Leea Sarén sanoo.

Sarén vetää dobo-tunteja lahtelaisessa koirakoulussa.

— Samassa ryhmässä voi olla hyvin eritasoisia ihmisiä ja koiria. Treenistä voi tehdä hikisemmän tai kevyemmän, Sarén sanoo.

Kaikki koirat on toistaiseksi saatu myös innostumaan jumpasta.

Viiden liikkeen kotijumppa

— Jotkin rodut motivoituvat jo tekemisestä sinänsä. Toisten koirien kanssa käydään palkkaneuvotteluita ja tehdään palkankorotus ja korotetaan palkkaa kuivasta keksistä herkkuun.

Leea Sarén suunnitteli lukijoille ja heidän koirilleen viiden liikkeen kotijumpan, jota jokainen voi kokeilla. Apuvälineeksi tarvitaan sopiva koroke, tuoli tai jumppapallo ja mielellään pieni tasapainoilutyyny tai -lauta.

Koiralta pyydetään perusliikkeitä, kuten istumista ja maahan menemistä, ja muuten sitä ohjataan namin avulla. Ohjeita testaavat 7-vuotias hovawart Ruska ja sen omistaja Saara Ignatius.

Sami Kuusivirta

1. Tasapainoilu

Mene seisomaan tasapainoilualustan päälle. Alusta voi olla urheilukaupoista saatava tasapainolauta tai jumppailuun tarkoitettu puolipallo. Jos tasapainoalustaa ei ole, voi kotoa ottaa jalkojen alle vaikka paksun sohvatyynyn. Pidä syvät vatsalihakset tiukkana ja ohjaa samalla koiraa namin avulla kiertämään itsesi ympäri vasta- ja myötäpäivään. Koiraa voi pyytää tekemään myös muita sen osaamia temppuja. Tasapainoilu kehittää koko kropan lihaksistoa kuin huomaamatta, ja ympärillä hääräävä koira tuo tasapainoiluun lisähaastetta.

Sami Kuusivirta

2. Jalan nostot tuolilla tai pallolla

Asetu istumaan ison jumppapallon päälle tai sopivan korkuisen tuolin reunalle. Jos koira on ihan pieni, etsi matala istuin. Ojenna jalka suoraksi eteen ja ohjaa koiraa namilla kiertämään itseäsi niin, että koira samalla hyppää ojennetun jalan yli. Vaihda joka kierroksella jalkaa ja välillä vaihda koiran kiertosuuntaa. Sen jälkeen nosta ojennettua jalkaa vielä ylemmäs ja ohjaa koira kiertämään jalan alta. Jalkaa voi pitää matalammalla ja pyytää koiraa ryömimään sen alta. Liike tuntuu omistajalla reisissä ja vatsalihaksissa.

Sami Kuusivirta

3. Lantion nostot korokkeella

Käy lattialle selinmakuulle ja nosta kantapäät sohvan reunalle tai ison jumppapallon päälle. Paina kantapäitä jumppapalloon, vie lantiota ylöspäin ja jännitä pakaralihaksia. Vartalo pysyy suorana. Yläasennossa ohjaa koira namilla kulkemaan altasi joko kävellen tai ryömien. Toista niin monta kertaa kuin jaksat!

Sami Kuusivirta

4. Punnerrus jalat korokkeella

Nosta jalat sohvalle tai jumppapallon päälle ja aseta kämmenet lattiaan. Hivuttaudu punnerruksen yläasentoon vartalo suorana, keskivartalo tiukkana. Laita koiran namit kuppiin suoraan eteesi ja pyydä koira istumaan vastakkaiselle puolelle. Punnerra alas ja takaisin ylös. Yläasennossa anna koiralle nami kupista, käytä joka kerta eri kättä. Liikkeeseen saa lisää haastetta, kun pyytää koiraa tekemään namia vastaan tempun ja pitää koko ajan itsensä yhden käden varassa suorana yläasennossa. Koira voi myös seurata punnerruksissa mukana menemällä maahan, kun omistaja punnertaa alas, ja nousemalla istumaan, kun omistaja punnertaa ylös.

Sami Kuusivirta

5. Istumaan nousut lattialla

Käy lattialle selin makuulle polvet koukussa. Ota iso jumppapallo polvien väliin ja purista sitä reisilihaksilla samalla, kun teet istumaan nousuja vatsalihaksilla. Pyydä koiraa pallon päälle tai pyydä sitä nostamaan etutassut pallon päälle. Palkitse koiraa aina, kun nouset istuma-asentoon. Mitä isompi koira, sen enemmän reisilihaksia pitää puristaa, että pallo pysyy paikallaan. Tavallisen jumppapallon kanssa kannattaa varoa, etteivät koiran kynnet hajota sitä. Jos koira on iso ja painava, sitä ei kannata pyytää kokonaan pallon päälle. Dobo-tunnilla käytetään tavallista vahvemmasta materiaalista tehtyjä palloja. Jos jumppapalloa ei ole, jalkojen välissä voi puristaa myös pientä jakkaraa tai vaikka jalkapalloa ja pyytää koiraa osallistumaan liikkeeseen muuten.