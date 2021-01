Veroilmoitusten määräpäivät julki – Työhuonevähennystä saa ensimmäistä kertaa nyt myös satunnaisesta etätyöstä

Verohallinto on julkaissut määräpäivät, joihin mennessä pitää ilmoittaa tietoja vuoden 2020 verotusta varten.

Ensimmäisenä ovat vuorossa maa- ja metsätaloudenharjoittajat ja toiminimiyrittäjät, jotka voivat antaa ilmoituksen jo 15. tammikuuta alkaen Oma vero -palvelussa. Palkan- ja eläkkeensaajilla määräpäivät ovat tuttuun tapaan toukokuussa.

Matkakulujen omavastuu on viime vuodelta 750 euroa. Jos kuluja kertyy omavastuuosuutta enemmän, kodin ja työpaikan välisten matkojen kuluja voi ilmoittaa verotuksessa ja saada niistä verovähennystä. Matkakuluja voi vähentää verotuksessa 7 000 euroon asti.

– Jos matkakuluja on tämän vuoden verokortilla ja tekeekin pää-asiassa etätöitä, kannattaa verokortti pikaisesti päivittää. Vähennysten pois jääminen voi nostaa veroprosenttia, mutta kun muutosverokortin tekee nyt, nousu jakaantuu tasaisesti loppuvuodelle. Jos verokorttia ei nyt päivitä, ensi vuonna voi odottaa tuntuvatkin mätkyt, muistuttaa ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnon tiedotteessa.

Nettiyhteydestäkin voi vähentää

Verohallinto huomauttaa tiedotteessaan, että vaikka matkakulujen vähentäminen ei ole monilla etätyöntekijöillä mahdollista, etätyöstä aiheutuneita kuluja voi vähentää verotuksessa tulonhankkimismenoina. Tulonhankkimismenoja voivat olla esimerkiksi palkansaajalle maksettavaksi jäävät tietoliikennekulut ja tietokoneen oheislaitteiden kulut sekä työhuonevähennys.

Tietoliikennekulujen kokonaiskustannuksista palkansaaja voi vähentää puolet, jos nettiyhteys on osittain työkäytössä.

Tulonhankkimismenoja kannattaa ilmoittaa vain, jos menot ylittävät 750 euroa.

Kaikki palkansaajat saavat automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennyksen. Tulonhankkimismenoja kannattaa ilmoittaa siis vain, jos menot ylittävät 750 euroa. Jos tulonhankkimismenoja kertyy enemmän kuin 750 euroa vuodessa, on ne ilmoitettava kokonaan, eikä omavastuuosuutta vähennetä itse.

Satunnainenkin etätyö riittää

Työhuonevähennystä voi ilmoittaa vuodelta 2020 ensimmäistä kertaa myös satunnaisesta etätyöstä.

Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet, valon, sähkön, lämmön ja siivouksen.

Kaavamainen työhuonevähennys on 900 euroa, jos etätöissä on ollut vähintään puolet vuoden työpäivistä. Työhuonevähennys on 450 euroa, jos etätöissä on ollut alle puolet työpäivistä vuodessa. Satunnaisessa etätyössä kaavamainen työhuonevähennys on 225 euroa.

Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimismenoihin. Jos palkansaaja tekee etätyötä kotonaan yli puolet koko vuoden työpäivistä, hän voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimismenoina kaavamaisen työhuonevähennyksen 900 euroa. Koska tulonhankkimismenojen määrä ylittää tulonhankkimisvähennyksen määrän (750 euroa), palkkatuloista vähennetään 900 euroa.

Sen sijaan, jos henkilö tekee etätyötä säännöllisesti alle puolet koko vuoden työpäivistä, hän voi vähentää verotuksessaan tulonhankkimismenoina kaavamaisen työhuonevähennyksen 450 euroa. Jos hänellä ei ole muita tulonhankkimismenoja, hänen ei tarvitse hakea työhuonevähennystä, koska hänelle myönnetään automaattisesti 750 euron tulonhankkimisvähennys.