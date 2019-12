Pirjo Siiskosesta Maaseudun tukihenkilöverkon puheenjohtaja

Pirjo Siiskonen on valittu Maaseudun tukihenkilöverkon puheenjohtajaksi 1.1.2020 alkaen, tiedottaa Maaseudun Terveys- ja Lomahuolto ry.

Siiskonen on toiminut Helsingin yliopiston Ruralia-instituutin ja Luomuinstituutin johtajana sekä Maaseudun tutkimus- ja koulutuskeskuksen Mikkelin yksikön johtajana.

Siiskonen on koulutukseltaan valtiotieteen tohtori. Hän on laatinut lukuisia julkaisuja viljelijäperheistä, maaseudun kehityksestä sekä luomutuotannosta yhteiskunnan näkökulmasta.

Maaseudun tukihenkilöverkko on vapaaehtoistoimintaa. Se on pyrkinut edistämään maaseudun asukkainen arkea ja hyvinvointia jo 23 vuoden ajan. Verkossa on noin 180 koulutettua vapaaehtoista tarjoamassa keskusteluapua eri puolille Suomea.

Siiskonen seuraa puheenjohtajana emeritus-professori Hannu Katajamäkeä.