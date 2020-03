Sanna Marin: Hallituksen tavoite on saada uudet rajoitusesitykset eduskuntaan huomenna — Pöydällä ravintoloiden sulkeminen ja Uudenmaan eristäminen

Hallitus ei saa tänään tiistaina eduskuntaan uusia esityksiä koronaviruksen leviämisen hillitsemiseksi.

– Se menee huomiselle. Meillä on tälläkin hetkellä valmistelutyö käynnissä, kertoi pääministeri Sanna Marin (sd.) Säätytalolla.

Marinin mukaan pöydällä on kaksi isoa kokonaisuutta: ravintoloiden sulkeminen ja Uudenmaan alueen eristäminen.

– Tähän meillä on vahvat perusteet ja selkeä tarve, mutta lainsäädännöllisesti tämäkin kokonaisuus on äärimmäisen haastava toteuttaa sen vuoksi, että meidän valmiuslainsäädäntömme on monen lukon takana, Marin kommentoi Uudenmaan eristämistä.

Lisäksi eduskuntaan etenee työvelvoitteen vahvistaminen.

Marin ei ota kantaa siihen, milloin uudet rajoitusesitykset saadaan eduskunnasta läpi. Se on pääministerin mukaan eduskunnan käsissä ja vaatii esimerkiksi asianosaisten valiokuntien käsittelyn.

Lindtman: Voimaan ehkä jo tällä viikolla

Marin kertoi asiasta alkuiltapäivällä poistuessaan Säätytalolta, jonne hallitus oli kutsunut eduskuntapuolueiden johtajat keskustelemaan koronavirukseen liittyvistä rajoituksista.

Aiemmin paikalta poistunut SDP:n eduskuntaryhmän puheenjohtaja Antti Lindtman sanoi uskovansa, että uudet rajoitukset voivat tulla voimaan jo tällä viikolla, jos eduskunta saa hallituksen esityksen asiasta käsiteltäväksi huomenna.

Lakiesityksiä tietyistä rajoituksista on ollut hallituksen mukaan hankalaa laatia, koska niille ei ole löytynyt valmista mallia lainsäädännöstä. Lindtmanin mukaan ihanneaikataulu olisi, että eduskunnalle voitaisiin antaa esityksiä jo huomenna.

– Ihanneaikataulu on se, että jo huomenna olisi eduskunnalle esityksiä antaa. Kuten sanottua, hihat on kääritty ja töitä painetaan vuorotta, Lindtman sanoi.