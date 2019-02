Helsinki-Vantaa on maailman ensimmäinen lentoasema, jossa on käytössä avoin 5G-tietoverkko. Sitä käyttää myös Tellu-robotti.

Ihmisen korkuinen robotti lipuu hitaasti eteenpäin kaukomatkustajien T2-terminaalissa Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

5G-tietoverkkoa hyödyntävä Tellu muistuttaa ulkonäöltään hieman Tähtien sota -elokuvien R2-D2-droidia.

Teleoperaattori Telia Finlandin ja lentokenttäyhtiö Finavian yhteistyön hedelmä päästelee myös samantyylisiä veikeitä ääniä.

— Robotin äänimaailma haluttiin samanlaiseksi, jotta se voisi herättää matkustajissa ajatuksia sympaattisesta olennosta, kertoo Telia Finlandin 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen.

Robotti kerää uteliaita katseita

Ääniefekteillä pyritään myös varmistamaan, etteivät turistit säikähdä, kun itsenäisesti häärivä Tellu liukuu kohdalle.

Monet matkustajat luovat uteliaita katseita robottiin. Jotkut nappaavat sen kanssa selfieitäkin.

Päivi Tuovinen Tellu saa paljon huomiota osakseen T2-terminaalin non-Schengen-alueella.

Japanilaiset vaihtomatkustajat eivät ota omakuvaa, mutta botti herättää heissä kysymyksiä.

— Siistiä. En ole tällaista nähnytkään, Kasumi Kitamura innostuu.

— Auttaako se täällä matkustajia? hän utelee.

Tellu alkaa junnata paikallaan. Se ei mahdu jatkamaan matkaa seinän ja japanilaisten välistä.

— Anteeksi, voinko päästä ohi, Tellu pyytää kohteliaasti englanniksi.

— Puhuuko se vain englantia? Rei Hino kysyy.

Tellun sanavarasto saattaa kasvaa

Ohjelmoinnilla saadaan ihmeitä aikaan. Tellua voidaan muun muassa opettaa puhumaan ja ymmärtämään lukuisia kieliä, mutta toistaiseksi se sanoo vain muutamia englanninkielisiä lauseita.

5G-robotti ilmestyi T2-terminaalin non-Schengen-alueelle 3. joulukuuta Finavian ja Telian yhteishankkeen vuoksi. Samalla Helsinki-Vantaasta tuli maailman ensimmäinen avointa 5G-verkkoa hyödyntävä lentoasema.

— Tellu on lentoaseman ensimmäinen kunnon kokeilu, jossa testataan itsenäisesti toimivaa robottia. Pari vuotta sitten kokeiltiin robottibussia pysäköinnissä, mutta kyydissä oli silloin myös ihmistyöntekijä, Finavian digijohtaja Heikki Koski kertoo.

Paivi Tuovinen Telia Finlandin 5G-ohjelman johtaja Janne Koistinen ja Finavian digijohtaja Heikki Koski tutkailivat Tellu-robottia Helsinki-Vantaan lentoasemalla.

Tuoreessa hankkeessa tutkitaan tänä vuonna, miten robottia voidaan hyödyntää lentomatkustajien palvelemisessa.

— Näin projektin alussa haluamme lähinnä tutustuttaa matkustajat siihen, Koski sanoo.

Tellu valvoo ja tulevaisuudessa ehkä myös auttaa

Lähikuukausina hankkeen osapuolet panevat botin tekemään erilaisia palvelutehtäviä. Käytännössä Tellu jo valvoo T2-terminaalissa yleistä järjestystä videokamerallaan, joka välittää 360-asteista kuvaa lentoaseman valvomoon. Valvomon väki näkee ajantasaisesti, mitä Tellun työympäristössä tapahtuu.

Etäohjauksella tai ohjelmoidulla reitillä kulkevaa Tellua testataan ainakin opastuksessa.

Robotti voisi neuvoa matkustajia oikeille lähtöporteille. On myös mietitty, että se voisi palvella asiakkaita tavaransäilytyksessä.

Tellua kokeiltaneen myös turvallisuustyössä.

— Se voisi vaikka opastaa turvatarkastuksessa tai etsiä matkustajien tavaroita terminaalista ja ilmoittaa löydöistä valvomoon, Koski pohtii.

Myös lentokentän 5G-verkko testissä

Suurennuslasin alla on myös, miten matkustajat ja henkilökunta reagoivat robottiin.

— Robotista ei ole vielä tullut juurikaan palautetta matkustajilta. Jotkut ovat läpäyttäneet botin pysäytysnappia, kun eivät ole tienneet, mistä on kyse, Koski kertoo.

Paivi Tuovinen 5G-robotin pitää ladata akkuaan päivittäin T2-terminaalissa.

Koistisen mukaan hankkeessa tarkastellaan myös laajan yritysyhteistyön sujumista ja sitä, miten 5G-verkko soveltuu ympäristöön, joka on täynnä terästä ja radioteknologiaa.

Alkuvaiheessa Tellun toiminnallisuuden kanssa ei ole ollut erityisiä ongelmia.

— Se tosin voi mennä välillä sekaisin reitistään, jos ympärillä on paljon ihmisiä, Telian projektipäällikkö Markus Heikkilä naurahtaa.

Laukkumyyjä toivoo robotista opasta

Golla Helsinki -laukkuliikkeen myyjä Veera Holappa on katsellut Tellun menoa läheltä pari kuukautta. Holapalla on idea sen varalle: robotti voisi toimia oppaana, joka kertoisi monella kielellä matkustajille vaikkapa, missä on vessa tai lähtöportti.

— Terminaaliin tarvitaan opastusta, sillä minulta tullaan usein kysymään neuvoa, Holappa huomauttaa.

5G-robotti on lentoaseman uusi apuri

Tellu sai nimensä Facebookissa järjestetyssä avoimessa nimikilpailussa.

5G-robotilla on sensorit, joiden avulla se havaitsee ympärillään olevat ihmiset. Sen sisällä ovat robotin toimintaa säätelevä tietokone sekä mikrofoni ja kaiutin.

Robotin päällä on videokamera, joka voi ottaa 360-asteista ajantasaista kuvaa.

Tellu painaa 90 kiloa ja voi kulkea enimmillään 1,35 metrin sekuntivauhtia.

Tellu toimii sähköakulla, jota ladataan terminaalin latauspisteessä. Yhdellä muutaman tunnin latauksella robotti pystyy työskentelemään enintään noin kymmenen tuntia.

Robotin ohjaus ja tiedonsiirto toteutetaan Helsinki-Vantaalle avatun 5G-tukiaseman välityksellä. Finavia vastaa robotin operoinnista lentoasemalla.

Robotin hyödyntämä 5G-verkko mahdollistaa 4G:tä suuremman, nopeamman ja viiveettömämmän tiedonkulun. Verkkoyhteys perustuu Nokian teknologiaan.

Telia Finland -teleoperaattori vastaa hankkeessa 5G-verkon ylläpidosta.

Robotin ovat valmistaneet yhdessä neljä yritystä: Dimalog, Omron, ED Design ja Fincloud.tv.

Kyseinen prototyyppi on rakennettu Helsingissä. Tellun robottialustaa on käytetty maailmalla monissa robottiversioissa.

Tellun valmistaminen on maksanut useista tuhansia euroja.