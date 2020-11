Motivaatiotutkimuksen professori Jaana Viljaranta, 38, on törmännyt pieneen motivaatio-ongelmaan arjessaan. Yhdellä hänen kolmesta lapsestaan on alkanut koulussa historian opiskelu, ja lapsi kummastelee, että mitä se kivikausi oikein on ja miksi sitä pitäisi opiskella.